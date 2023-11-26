Uyuşturucu trafiği ve metamfetamin

Bütün dünyanın kâbusu olan bir şey metamfetamin. Türkiye’de de sokak aralarında satıldığını, internetten bile ulaşıldığını duyuyoruz. Çok tehlikeli bir uyuşturucu, eroin kadar tehlikeli ve bağımlılığa yol açıyor.

Türkiye uyuşturucu trafiğinde önemli bir rota haline geldi. Afganistan’dan çıkan eroinin Avrupa’ya ulaşmasında Balkan rotası en çok kullanılan rotadır. Dünyadaki eroinin yüzde 60’ı buradan gidiyor. Türkiye onlarca yıldır eroin rotasının kalbi olan bir ülke. Avrupa’nın Meksika’sı da denebilir. Her geçen gün etkisini artıran bir gerçek eroin gerçeğidir. Hem üretim artıyor hem de Türkiye’den geçen miktar artıyor.

Biz bunu nereden biliyoruz? Yakalamalardan biliyoruz. Bu konuda özveriyle çalışan narkotik ekiplerini de elbette ki alkışlamak gerekiyor. Ancak bu yakalama oranları ele geçenlerin de oranının yüksek olduğunu gösteriyor. Genellikle yüzde 10’unun yakalandığını düşünürsek miktarın ne kadar yüksek olduğu tahmin edilebilir. Türkiye’de son yıllarda yakalanan eroin 20 tonun üzerine çıktı. Pandemi döneminde eroin yakalamalarında büyük bir düşüş yaşandı ve 13 tona düştü. 2021’le ilgili analizde ise 22 ton 202 kilo olduğu görülüyor. Yüzde 61 çok önemli bir artıştı.

Kokainle ilgili duruma baktığımızda, Avrupa’da kokainle ilgili çok büyük yakalamalar oldu. Hollanda, Belçika limanlarında tonlarca yakalandı. Bunun nedeni Latin Amerikalı uyuşturucu baronlarının kullandığı bir sistemin çözülmesiydi. Bundan sonra da rotanın Türkiye’ye kaydırılmak istediğini görüyoruz. Mersin, Kocaeli, Ambarlı limanlar üzerinden bu baronların kokaini Avrupa ve tabii Türkiye-Ortadoğu pazarına sokmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bunu anladığımız tarih, 2020’de Kolombiya’da yakalanan kokainin Türkiye’ye gitmek için yola çıktığının açıklanmasıydı. Sonrasındaki yakalamalarda da bu açığa çıktı. Örneğin Mersin’de 1,3 ton kokain bir kerede yakalandı.

Bütün uyuşturucu türlerinde çok ciddi artış var. Eroinin üretilmesi için ihtiyaç duyulan kimi kimyasallar da Avrupa’dan Afganistan’a, Irak’a ülkemiz üzerinden geçirilmek isteniyor. Burada narkotik raporlarına baktığımızda metamfetamin konusunun özellikle dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Bütün dünyanın kâbusu olan bir şey metamfetamin. Türkiye’de de sokak aralarında satıldığını, internetten bile ulaşıldığını duyuyoruz. Çok tehlikeli bir uyuşturucu, eroin kadar tehlikeli ve bağımlılığa yol açıyor. Pek çok hastalığa da davetiye çıkarıyor. Bu madde çok ucuza satılıyor, kristal şeklinde satılıyor ve kimi kod isimlerle satılıyor. Bunun tahribatı çok yüksek. İran’dan sıvı halinde gelen metamfetaminin kristalleşme işleminin İstanbul’daki laboratuvarlarda yapıldığı narkotik raporlarında da belirtildi. İranlı mafya gruplarının kaçakçıların, bu maddeyi sokağa indirdikleri de belirtiliyor. Bu laboratuvarlara çeşitli baskınlar yapılıyor. Ancak ülkemizin bu konuda bir pazara dönüştürüldüğünü de görmemiz gerek. Birkaç ilde değil 82 ilde yakalanıyor ve bu da nasıl yayıldığını gösteriyor. Bu maddenin yaratacağı kâbusun her geçen gün büyüdüğünü, bununla topyekûn bir seferberlikle mücadele edilmesi gerektiğini söylemek durumundayız.