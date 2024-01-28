Yazardan not

Değerli BirGün okurları;

Türkiye hızla yeni bir seçim düzlemine girerken, ben de bir yandan iki kitap üzerinde çalışıyorum. Birini tamamladım; "İslamo Faşizm" kitabının genişletilmiş baskısı için yeni bir bölüm hazırladım. İslamcı faşist hareketin kitle temelinin sosyolojik ve kültürel özellikleri ile ideolojik motivasyon alanları ve davranış biçimlerine ilişkin daha derinlemesine bir bakış ve analiz derlemesinden oluşan yeni bir bölüm ekledim. Bu hafta genişletilmiş 5. Basımı çıkıyor.

İkincisi ise, tamamen yeni bir çalışma.. Benim "İçtihad Kapısı" adlı kitabımın bir devamı niteliğinde. Onu da tamamlamak üzereyim. Adı, "Kutsal Kısırdöngü" olacak. Böylece “İçtihad Kapısı” kitabıyla başlayan üçlemeyi tamamlayacağım. Önümüzdeki aylarda, büyük olasılıkla Mart ya da Nisan'da çıkması planlanıyor.

Öte yandan; bildiğiniz gibi, TELE1 TV'de yoğun bir çalışma içindeyiz. Kanalın hem genel yayın yönetmenliğini yürütüyorum hem de haftada 6 program yapıyorum. Yerel seçim süreci nedeniyle gündem olabildiğine yoğun. Bu nedenle katıldığım ya da izlediğim etkinlik sayısı da her geçen gün artıyor.

Sonuç olarak, yukarıda özetlediğim nedenlerle sizden birkaç hafta izin istiyorum. Anlayışla karşılayacağınıza inanıyorum.

Sevgiyle kalın.