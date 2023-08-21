Yol haritasını delege belirleyecek

CHP’de genel başkan değişikliği hesaplarının yerel seçim sonrasına kalacağı beklentisi yüksek. Özgür Özel’in de baştan kaybedeceği bir seçime girmeyeceği yönünde görüşler ağır basıyor.

Nurcan GÖKDEMİR



CHP’de genel seçimlerden sonra başlayan “değişim” tartışmalarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklaması ile önemli bir aşama geride kaldı. Artık CHP’den Parti Meclisi’ni toplayarak belediye başkan adaylarının isimlerini açıklayarak yerel seçim stardı verilmesi bekleniyor.

Ancak çok önemli bir soru daha ortada duruyor, “Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday çıkacak mı, çıkmayacak mı, aday çıkacaksa bu isim Özgür Özel mi olacak?” Kulislerden gelen bilgiler bu soruların netleşmesi için eylül ayının ortalarının beklendiği yönünde. Bu tarih önemli çünkü CHP’de 5 Ağustos’ta başlayan ilçe kongreleri 10 Eylül’de tamamlanacak.

Önce mahallelerde başlayan kongreler takvimi ilçe kongreleriyle sürüyor. Bu hafta sonu yapılanlarla birlikte CHP’de 400’ü aşkın ilçede kongreler tamamlanmış olacak. 973 ilçedeki kongrenin sona ermesinin ardından seçilen delegelerle il kongreleri süreci başlayacak.

ÇOĞUNLUK ‘DEĞİŞİM’ DİYOR

CHP’deki yol haritası da ilçe kongrelerinde çıkacak delege tablosuna göre belirlenecek. Ancak bu kongrenin CHP’de liderlik mücadelesinin yaşandığı diğer kongrelerden farklı bir tarafı var. Geçmişte, Deniz Baykal-Erdal İnönü, Deniz Baykal-Murat Karayalçın mücadelelerinin yaşandığı büyük kurultaylardan önce deneyimli partililer ile siyaset muhabirleri, delegelerin “Sol kanattan mı, Baykalcı mı?” olduğunu kesine yakın bir sayıyla tahmin eder, seçimlerin sonucunda da büyük oranda yanılmazlardı.

DEĞİŞİM AMA KİMİNLE

Ancak bu büyük kurultay öncesi yapılan ve bir ölçüde nabız veren ilçe kongrelerinde ortaya çıkan tablo, partideki en büyük grubun “Değişim yanlıları” olduğu. Ama bu delegasyonun değişim isterken bir ismi işaret ettiğini, tümünün Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı bırakmasından yana olduğunu söylemek mümkün değil. “Değişim evet ama nasıl yapılacağı” sorusunun halen bir karşılığı yok.

CHP tabanında, partinin son seçim hezimetinden sonra yoluna bugüne kadar var olan yapı ile devam edilemeyeceği konusunda büyük ölçüde görüş birliği var ancak bunu savunanların tümünün genel başkan adayı olması beklenen Grup Başkanı Özgür Özel’in arkasında toplanacağını söylemek mümkün değil. Bir tür genel seçim gibi, “Erdoğan ve AKP ile olmuyor ama kiminle olur bilmiyoruz” diyen seçmen gibi CHP delegesi de…

Renk veren delegeye bakıldığında görülen de bir grubun diğerine üstünlük sağlayamadığı. 400’ü aşkın ilçe kongresi büyük bir sayı, bunların arasında kongrenin iradesinde belirleyici olan İstanbul ve Ankara’nın ilçelerinin büyük bölümü de bulunuyor. Yapılan kongrelere ilişkin dillendirilen görüş çoğunlukla “İstanbul yarı yarıya, Ankara’da genel merkez önde”… Diğer kentlerdeki ilçe kongrelerinde de genel merkezin desteklediği adaylar yarışı önde tamamlıyor.

KAYBEDECEĞİ SEÇİME GİRER Mİ?

Ama bu kongre delegasyonu farklı şekilleniyor “Kılıçdaroğlucu” denilenlerin içinde değişim yanlıların sayısı hiç azımsanacak gibi değil.

İmamoğlu-Özel ikilisini desteklediği iddia edilenlerin tümü de “Kılıçdaroğlu gitsin, Özel gelsin” demiyor.

Bunun çok farkında olan taraflar da kurultay hesaplarının merkezine bu eğilimi alarak değerlendirme yapıyor. CHP’de genel başkanlık yarışı ilçe kongreleri tamamlanana kadar askıda kalacak gibi görünüyor, Özgür Özel’in de baştan kaybedeceği bir seçime girmeyeceği, genel başkan değişikliği hesaplarının yerel seçim sonrasına kalacağı beklentisi yüksek.