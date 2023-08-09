2023 iPhone Gürcistan fiyatları

2023 iphone Gürcistan fiyatları Türkiye’de telefondan alınan KDV ve ÖTV gibi vergilerin yüksek olması sebebiyle vatandaşlara daha uygun seçenekler oluşturuyor. Peki 2023 iPhone Gürcistan fiyatları ne kadar? İşte iPhone 2023 Gürcistan fiyatları

2023 iPhone Gürcistan fiyatları | Türkiye’de iPhone’nin yeni modellerinin fiyatlarının 50 bin TL’leri geçmesinin ardından yurttaşlar 2023 iPhone Gürcistan fiyatlarını araştırıyor. Pasaportsuz gidilebilen Gürcistan’da iPhone 2023 ücretleri Türkiye’ye kıyasla oldukça ucuza satın alınabiliyor. Hükümet ise yurttaşa bu seçeneğin cazip gelmemesi için yurtdışı telefonların kayıt ücretine büyük bir zam yaparak bu bedeli 6.091,30 TL’ye çıkardı. Peki 2023 iPhone Gürcistan fiyatları hala hesaplı mı?

2023 iPhone Gürcistan fiyatları

Model Gürcistan Fiyatı Türkiye Fiyatı iPhone 12 128 GB 2.049 Lari (21.309 ₺) 38.643 ₺ iPhone 13 mini 128 GB 1.999 Lari (20.789 ₺) 36.609 ₺ iPhone 13 128 GB 2.299 Lari (23.909 ₺) 40.677 ₺ iPhone 13 256 GB 2.649 Lari (27.549 ₺) 44.745 ₺ iPhone 14 128 GB 2.499 Lari (25.989 ₺) 47.499 ₺ iPhone 14 256 GB 2.799 Lari (29.109 ₺) 51.499 ₺ iPhone 14 Plus 128 GB 2.899 Lari (30.149 ₺) 52.499 ₺ iPhone 14 Plus 256 GB 3.249 Lari (33.789 ₺) 56.499 ₺ iPhone 14 Pro 128 GB 3.199 Lari (33.269 ₺) 62.541 ₺ iPhone 14 Pro 256 GB 3.599 Lari (37.429 ₺) 66.609 ₺ iPhone 14 Pro Max 128 GB 3.599 Lari (37.429 ₺) 67.118 ₺ iPhone 14 Pro Max 256GB 3.899 Lari (40.549 ₺) 71.185 ₺ iPhone 14 Pro Max 512GB 4.699 Lari (48.869 ₺) 79.321 ₺ iPhone 14 Pro Max 1TB 5.399 Lari (56.149 ₺) 87.457 ₺

Bu fiyatlandırmalar, Ağustos 2023'e göre yapılmıştır ve para birimi olarak Lari (1 Lari=10,40 ₺) kullanılmaktadır.

Sınıır kapısında vergi iadesi

Ayrıca Gürcistan’da gerçekleştirdiğiniz alışverişi “Tax Free” tabelalı mağazalardan gerçekleştirdiğinizde mağazadan almış olduğunuz Tax Free faturası ile sınır kapılarından iPhone 14 Pro Max için ödediğiniz ücretin yüzde 12’si geri alınabiliyor. Örneğin iPhone 14 Pro Max 128 GB için bu ücret 3.899 Lari’den 3.574 Lari’ye (35.740 ₺) düşüyor.