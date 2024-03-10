AKP’li Murat Kurum seri gaflarını savundu, İmamoğlu’nu hedef aldı

AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum, sık sık gündeme gelen gafları hakkında yaptığı açıklama İmamoğlu’nu hedef alarak, “Artık bizim dil sürçmelerimizden medet umuyor” dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı AKP’li Murat Kurum’un seri gafları dikkat çekiyor. İddiaya göre bu gafları AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündemine de giren Kurum Üsküdar’da bu konu hakkında konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada, farklı yerlerde kendilerine laf yetiştirmeye çalıştığını savunan Kurum, gafları hakkında şunları söyledi:

"Artık bizim dil sürçmelerimizden medet umuyor. Bir de çıkıp 'Murat Kurum İstanbul’un sorunlarını çözemez' diyebiliyor mu? 'Murat Kurum, İstanbul'u depreme dayanıklı hale getiremez' diyebiliyor mu? 'Murat Kurum, İstanbul’un trafik sorununu çözemez' diyebiliyor mu? Hiçbiri 'Murat Kurum, İstanbul'a hak ettiği ve özlediği hizmetleri veremeyecek' diyebiliyor mu? Diyemiyor, diyemeyecek de.”

SERİ GAFLAR

Kurum’un bu gafları, 2019’da İmamoğlu’na karşı yarışan AKP’li Binali Yıldırım’dan fazla.

Kurum, bugünkü gafını seçim çalışmaları için gitti Sultanbeyli’de yaptı. Burada konuşan AKP’li Murat Kurum’un şu sözleri anlaşılmadı: “Bizi arayanlar… Ayağımıza baretlerimizi çat… Başımıza baretlerimizi giymişiz, ayaklarımıza yine çizmelerimizi takmışız…”

AÇILAN METRO PROJESİ

Kurum yine burada zaten projesi biten ve 16 Mart Cumartesi günü açılacak metronun vaadini vererek, “Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattımızı hızlıca yapacağız” dedi. İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, Kurum’un bu sözlerine karşılık X hesabından şunları yazdı: “16 Mart Cumartesi saat 13.30’da vaat ettiğiniz hattımız açılıyor. Tüm halkımız davetlidir. Siz de.”

ORDU CADDESİ

Fatih ilçesinde yer alan Ordu Caddesi'nin adının Ordu ilinden geldiğini sanan Murat Kurum, daha önce de şunları söylemişti: “Ordu Caddemiz var. İstanbul'da 81 ilden yaşayan kardeşlerimizin isimleri taşıyan caddelerimiz, değerlerimiz var. Ordu Caddesi'nde de cadde ve sokak sağlıklılaştırma çalışması yapılacak.”

‘ÇEKMECELER’İ KARIŞTIRDI

Kurum, AKP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay ile Küçükçekmece mitinginde konuşurken Küçükçekmece ile Büyükçekmece’yi karıştırmıştı. "Büyükçekmece bizden hizmet bekliyor" diye konuşan Kurum, uyarılar üzerine "Evet Küçükçekmece" diyerek düzeltme yapmış; ardından da “Kesin bunu haber yaparlar bugün” demişti.

YAKA KARIŞIKLIĞI

TRT Haber yayınına katılan Kurum, Beykoz’u İstanbul’un Avrupa yakasında yer alan ilçeler arasında saymış, şunları söylemişti: “Kadıköy’de 15 bin konutluk şantiyenin bugün bitme aşamasına geldiğini görürsünüz. Üsküdar’da, Kirazlıtepe’de bizim eserimizi görürsünüz. Ümraniye’ye gittiğinizde bizim dönüşüm projemizin yürüdüğünü görürsünüz. Ataşehir’e baktığımızda, konutların yükseldiğini görürsünüz. Geçelim karşıya Beykoz’un bütün mülkiyet sorunu bakanlık nezdinde çözülmüş. Beykoz Tokatköy’deki dönüşümü görürsünüz.”