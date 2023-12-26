Asker cenazesinde bir provokasyon daha: Çelenk parçaladılar!

Gaziantep'te Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in cenaze töreninde Özgür Özel'in gönderdiği çelengin parçalanmasının ardından bugün de Gümüşhane'de Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın cenaze töreninde Özel'in gönderdiği çelenk parçalandı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde yaşamını yitiren askerler son yolculuklarına uğurlanıyor.

Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı bugün Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde toprağa verildi.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cenazeye gönderdiği çelenk cami avlusunda bir kişi tarafından kırılıp parçalandı.

Saldırganın yaşamını yitiren askerin yakını olmadığı öğrenildi.

Önceki gün Gaziantep'te de Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in cenaze töreninde Özgür Özel'in gönderdiği çelenk parçalanmış, saldırıyı yapan kişinin AKP’den milletvekili aday adayı olan Kenan Öztürk olduğu ortaya çıkmıştı.

BAHÇELİ, ÖZEL'İ TEHDİT ETMİŞTİ

Devlet Bahçeli, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i tehdit etmişti.

Bahçeli, açıklamasında, "Özgür Özel zıvanadan çıkmış bindiği dalı kesmeye başlamıştır. Bölücülük narkozuyla uyuşturulduğu ortadadır. Ortak bildiriye imza atmayan bugünkü CHP bir güvenlik tehdididir. CHP bu metnin neresini beğenmedi? Memleketi Manisa'da protesto edilen bu şahıs eğer aklını başını almazsa sokakta bile yürüyemeyecektir. CHP işgal edilmiş Türkiye düşmanlarının eline geçmiştir" ifadelerini kullanmıştı.