Bir gaf daha: Murat Kurum, Binali Yıldırım'ı aratıyor

AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum, 2019’daki aday Binali Yıldırım’dan daha fazla gaf yapması dikkat çekti. Ayağına baret giydiğini söyleyen Kurum, iki hafta sonra açılışı yapılacak metronun da vaadini verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı yarışında mevcut başkan CHP’li Ekrem İmamoğlu’yla yarışa giren Cumhur İttifakı’nın AKP’li adayı Murat Kurum gaflarına yenisini ekledi. Kurum’un bu gafları, 2019’da İmamoğlu’na karşı yarışan AKP’li Binali Yıldırım’dan fazla.

Kurum, bugünkü gafını seçim çalışmaları için gitti Sultanbeyli’de yaptı. Burada konuşan AKP’li Murat Kurum’un şu sözleri anlaşılmadı: “Bizi arayanlar… Ayağımıza baretlerimizi çat… Başımıza baretlerimizi giymişiz, ayaklarımıza yine çizmelerimizi takmışız…”

Bir gaf daha: Murat Kurum, Binali Yıldırımı aratıyor https://t.co/0t0QfzNXrO pic.twitter.com/KXEnTkEtnb — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 4, 2024

AÇILAN METRO PROJESİ

Kurum yine burada zaten projesi biten ve 16 Mart Cumartesi günü açılacak metronun vaadini vererek, “Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattımızı hızlıca yapacağız” dedi. İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, Kurum’un bu sözlerine karşılık X hesabından şunları yazdı: “16 Mart Cumartesi saat 13.30’da vaat ettiğiniz hattımız açılıyor. Tüm halkımız davetlidir. Siz de.”

16 Mart Cumartesi saat 13.30’da vaat ettiğiniz hattımız açılıyor. Tüm halkımız davetlidir. Siz de. pic.twitter.com/mSTZR3y3sG — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 4, 2024

ORDU CADDESİ

Fatih ilçesinde yer alan Ordu Caddesi'nin adının Ordu ilinden geldiğini sanan Murat Kurum, daha önce de şunları söylemişti: “Ordu Caddemiz var. İstanbul'da 81 ilden yaşayan kardeşlerimizin isimleri taşıyan caddelerimiz, değerlerimiz var. Ordu Caddesi'nde de cadde ve sokak sağlıklılaştırma çalışması yapılacak.”

‘ÇEKMECELER’İ KARIŞTIRDI

Kurum, AKP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay ile Küçükçekmece mitinginde konuşurken Küçükçekmece ile Büyükçekmece’yi karıştırmıştı. "Büyükçekmece bizden hizmet bekliyor" diye konuşan Kurum, uyarılar üzerine "Evet Küçükçekmece" diyerek düzeltme yapmış; ardından da “Kesin bunu haber yaparlar bugün” demişti.

YAKA KARIŞIKLIĞI

TRT Haber yayınına katılan Kurum, Beykoz’u İstanbul’un Avrupa yakasında yer alan ilçeler arasında saymış, şunları söylemişti: “Kadıköy’de 15 bin konutluk şantiyenin bugün bitme aşamasına geldiğini görürsünüz. Üsküdar’da, Kirazlıtepe’de bizim eserimizi görürsünüz. Ümraniye’ye gittiğinizde bizim dönüşüm projemizin yürüdüğünü görürsünüz. Ataşehir’e baktığımızda, konutların yükseldiğini görürsünüz. Geçelim karşıya Beykoz’un bütün mülkiyet sorunu bakanlık nezdinde çözülmüş. Beykoz Tokatköy’deki dönüşümü görürsünüz.”