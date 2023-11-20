Cezaevi boşaltıldı, gemi karaya vurdu

Yurdun pek çok kentinde soğuk hava ve fırtına etkili oldu. Sağanak nedeniyle sokaklar sular altında kaldı, ağaçlar devrildi, cezaevi boşaltıldı. Deprem bölgesindeki konteyner ve çadırları ise su bastı.

Haber Merkezi

Yurdun dört bir yanında soğuk hava etkisini artırdı. Bazı yerlerde fırtına ve yağmur nedeniyle ağaçlar devrildi, tekneler battı. Yüksek kesimlerde kar yağdı, kentler beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da gece boyunca yağan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimleri başta olmak üzere pek çok ilçede yollar beyaza büründü. Çamlıca Tepesi, Aydos Ormanı, Başakşehir, Beykoz, Kartal ve Pendik’in yüksek kesimlerde evlerin çatıları, ağaçlar ve yerlerin karla kaplandığı görüldü. Sabah saatlerinde kar yağışının durmasının ardından yağmur başladı.

OTELLER SULAR ALTINDA

Şile Ağva’da şiddetli yağış nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı. Derenin kenarında bulunan birçok iş yeri sular altında kaldı. İşletmelerdeki masa, sandalye gibi birçok eşya suyla birlikte dışarı sürüklendi. Bazı araçlarda hasar oluştu. Fırtına nedeniyle yerinden sökülen ağaçlar ile molozlar da suyla etrafa taşındı. Bölgede, birçok iş yeri ve butik otelleri su basarken bazı işletmeler misafirlerini tahliye etti. Ağva’ya ulaşımın sağlandığı ormanlık yolda da devrilen ağaçlar ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle Balıbey Mahallesi, merkez ve rıhtım bölgesinde de ağaçlar devrilirken aydınlatma direği de yola düştü. İlçe merkezinde rögarlar taştı.Eyüpsultan’da ise çocuk parkının bir kısmının toprağı, alt tarafında bulunan inşaat alanına kaydı. Kocaeli ve Düzce’de şiddetli yağış ve fırtına günlük yaşamda aksamalara neden oldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle İzmit Körfezi’nde vapur seferleri iptal edildi. Hereke Vapur İskelesi’ndeki yolcu aktarmasında kullanılan 400 metrekarelik yüzer iskele de yaklaşık 50 metre açığa sürüklendi. Bartın’ın Amasra ilçesinde fırtına nedeniyle denizde 6 metreyi aşan dalgalar oluştu, gemi ve tekneler limana sığındı. Amasra’da saatte 80 kilometre hıza ulaşan rüzgârın etkisiyle dalga boyu 6 metreyi aştı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sakarya’nın Karasu ilçesinde ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçtu. Plaj Caddesi’nde ağaçlar kökünden sökülüp devrildi, bazı binaların çatıları uçtu. Uçan parçalar caddeye savuldu. Antep’te Alleben Deresi’ndeki suyun debisi yükseldi. Malatya’da ve Urfa’da ise sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Öte yandan İstanbul ve Zonguldak da eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Ayrıca Ereğli K2 Tipi Cezaevi’nde yağış nedeniyle su seviyesi yükseldi ve cezaevindeki hükümlüler başka kurumlara sevk edildi.

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DÖRT KENTE DİKKAT!

Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan’da bugün kar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan tahminine göre, Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars’ta kuvvetli karla karışık yağmur ve kar görülecek. Kar, gece saatlerinde etkisini kaybedecek. Valilik, buzlanma ve dona karşı uyarılarda bulundu.

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İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Bursa’da yağış sonrası Kestel ilçesindeki bir mahallede istinat duvarında meydana gelen çökmeye bağlı olarak yolda hasar oluştu. Yolda oluşan çukura 4 araç düştü, araçlar vinç ile çıkartıldı. Kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da da iki gün önce başlayan kar yağışı aralıksız devam etti. Kayak merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı.

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ÇADIRLAR SULAR ALTINDA

6 Şubat depremlerinden etkilenen kentlerde de konteyner ve çadırları su bastı. Hatay ve Malatya’daki afetzedeler, kendi imkânlarıyla yağmur sularını çadırlarından çıkarmaya çalıştı. Eşyaları ıslanan depremzedeler, kış aylarında konteyner ve çadırlarda geçiremeyeceklerini söyledi. Önceki gün de Adıyaman’da konteynerkenti su bastı.

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İSTANBUL’DAN 2 BİN 921 ÇAĞRI

İstanbul’da sağanak ve karla karışık yağmur nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, 2 bin 921 ihbara müdahale etti. İBB’den yapılan açıklamada önceki gün geceden itibaren Alo 153 Çözüm Merkezi’ne toplam 23 bin 389 çağrı geldiği ifade edildi.