‘Daha şanslı isim yok’ savunması

CHP’de zaman zaman seslerin yükseldiği PM’nin ardından ismi açıklanan Savaş’ın, “Daha şanslı bir isim olmadığı” için yeniden aday gösterildiği bildirildi. Beşikçioğlu ise “Dengeleri koruyacağı” gerekçesiyle seçildi.

Mustafa BİLDİRCİN

BirGün, “CHP’de en uzun aday mesaisi” olarak nitelendirilen ve zaman zaman seslerin yükseldiği Parti Meclisi’nin perde arkasına ulaştı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın kamuoyunda tepki çeken yeniden adaylığının, “Kentte güçlü yeni bir isim olmadığı” ve “Milliyetçi, muhafazakar seçmenden oy alabileceği” gerekçeleriyle ilan edildiği dile getirildi.

Savaş’ın yeniden adaylığına karşı çıkan PM üyeleri ve milletvekillerinin aksine anket sonuçlarının Savaş lehine geldiği öne sürüldü. Hatay adaylığı için hakkında anket yapılan isimlere Lütfü Savaş’ın fark attığı belirtildi.

HATAY’DA SEÇENEK YOK

Partide, “Hatay için diğer adayların şansı yok” görüşünün ağır bastığı kaydedildi. Savaş’ın yeniden adaylığının tartışma konusu yapılacağını bildiklerini ifade eden parti kurmayları, “Esas olan kazanmak” yorumunda bulundu.

11 Ocak’ta gerçekleştirilen PM’nin ardından açıklanması beklenen CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayının ise halen belirsiz olduğu öğrenildi. Mevcut Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in kırsalda çok güçlü olduğunu belirten CHP kaynakları, buna karşın Böcek’in merkezde güçsüz bir profil olduğunu söyledi. Antalya adayının açıklanmasının sona bırakılabileceği ifade edildi.

DENGELERE UYGUN

CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı olarak duyurulan Tiyatro Sanatçısı Erdal Beşikçioğlu isminin nasıl ortaya çıktığı da netleşmeye başladı. Süreci Genel Merkez’in yürüttüğü öğrenilirken Beşikçioğlu’nun adaylığına itiraz eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bizzat CHP Lideri Özgür Özel tarafından ikna edildiği bildirildi. Beşikçioğlu’nun partideki hiçbir kanada yakın olmadığını ve “Dengeleri koruyacak” bir isim olduğunu değerlendiren parti kurmayları, ismin belirlenmesinde en önemli nedenin bu olduğunu anlattı.

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BATI’DA GÜÇ BİRLİĞİ VURGUSU

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Eş genel başkan yardımcıları Mehmet Tiryaki ve Özlem Gündüz’ün de bulunduğu heyeti CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Gökhan Zeybek karşıladı. Heyetler arasında yerel seçimlerde işbirliği gündeme geldi. CHP Lideri Özgür Özel, genel merkezler düzeyinde sürdürülen iletişimin “Kamuoyu önünde açık ve şeffaf şekilde” yürütüleceğini söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise Türkiye’nin demokratikleşmesinin önündeki en temel engelin Kürt sorunu olduğunu belirterek, “Bugün bu ülkeyi demokratikleştirmek ve demokratik bir Cumhuriyet’i inşa etmek hepimizin görevidir” diye konuştu. Partisinin CHP ile işbirliği ihtimaline yönelik olarak da Hatimoğulları, “Altını özellikle çizmek istediğimiz nokta şudur ki sadece kentteki siyasi partilere hitap eden değil, kentlerde toplumsal hareketi temsil eden adaylarla da yola çıkmayı önemsiyoruz” dedi. Edinilen bilgiye göre, CHP ve DEM yerel seçimlerde işbirliği konusunda prensipte anlaştı. DEM Parti ve CHP kaynakları, İstanbul ve İzmir’de işbirliği ihtimalinin kuvvetli olduğunu bildirdi. İstanbul’un birçok ilçesinde de işbirliğine kapı aralayan taraflar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bir işbirliği ihtimalinin ise çok zayıf olduğu değerlendirdi. CHP’nin Mersin’in ilçeleri Akdeniz ve Toroslar adayını açıklamaması ise “Bu ilçelerde DEM Parti adayı mı desteklenecek?” sorusuna neden oldu. Parti kaynakları, Akdeniz ve Toroslar’da işbirliği ihtimalinin güçlü olduğunu anlattı. CHP ve DEM Parti bünyesinde oluşturulacak heyetler, 31 Mart 2024 seçimlerinde iş birliği yapılacak kentlerin belirlenmesine yönelik bir çalışma yürütecek.