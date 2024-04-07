Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Dosya: CHP neden kazandı, AKP neden kaybetti?

Özel
  • 07.04.2024 16:03
  • Giriş: 07.04.2024 16:03
  • Güncelleme: 07.04.2024 16:07
Kaynak: Haber Merkezi
Dosya: CHP neden kazandı, AKP neden kaybetti?

Siyasal iletişim ve strateji uzmanı Ateş İlyas Başsoy’un 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdiği analiz dizisi, 9 Nisan Salı gününden itibaren BirGün’de…

Başsoy, partilerin ve adayların performanslarını, Türkiye haritasındaki değişimi ve yerel seçimlerde ortaya çıkan sonuçların hangi dinamikler üzerinden şekillendiğini masaya yatırıyor.

BirGün'e Abone Ol