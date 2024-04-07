Dosya: CHP neden kazandı, AKP neden kaybetti?
Kaynak: Haber Merkezi
Siyasal iletişim ve strateji uzmanı Ateş İlyas Başsoy’un 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdiği analiz dizisi, 9 Nisan Salı gününden itibaren BirGün’de…
Başsoy, partilerin ve adayların performanslarını, Türkiye haritasındaki değişimi ve yerel seçimlerde ortaya çıkan sonuçların hangi dinamikler üzerinden şekillendiğini masaya yatırıyor.
📌31 Mart yerel seçimlerinde ne oldu?— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 7, 2024
📌CHP neden kazandı, AKP neden kaybetti?
📢Siyasal iletişim uzmanı Ateş İlyas Başsoy'un analizleri salı gününden itibaren BirGün'de... pic.twitter.com/67kKwTZI1M