Dosya: Yaşlı, yoksul ve yalnız

Hazırlayan: Semra Kardeşoğlu

Herkesin bildiği gerçek Türkiye’de nüfusun büyük bir hızla yaşlanıyor oluşu. Çok değil 20 yıl sonra tablo daha da ağırlaşacak. Yaşlıların büyük kısmı bugün kentlerde ve üç kuruş emekli maaşıyla yaşamaya çalışıyor. Kendi geçimini dahi sağlayamayan gençlerin onlara destek çıkması ise imkansız.

Açlık sınırının altında maaş alan emekliler son dönemde alanlarda hakkı olanı istiyor; İnsanca yaşayacak bir maaş. İktidar ise emekli maaş zamlarını sandık hesaplarına göre zam yapıyor. Bu meselenin bir boyutu.

Öte yandan yaşlılar için sağlıklarını, özellikle ruh sağlıklarını ayakta tutacak mekanizmalar yetersiz. Çoğu evde kapana kısılmış bir hayat sürüyor. Büyük bölümü gittikçe yükselen apartmanlarda yalnızlaşıyor. Çocuklardan torunlardan gelecek telefonu bekliyor. Günler boyu kapıları çalınmıyor. Zaten mesele kapılarının çalınması değil, onları kapının dışına çıkartacak mekanizmaların zayıflığı. Sürekli edilgen bir hayata mahkum edilmeleri.



Gümbür gümbür gelen ‘Nüfusun yaşlanması’ sorununa yönelik adımların çoktan atılması gerekiyordu. Ortada görünen öyle bir hazırlık yok. Bunu ben demiyorum, bu alanda kafa yoran, gelen devasa sorunun farkında olan bilim insanları, sosyal hizmet uzmanları, avukat, hekim, sosyologlar, yerel yöneticiler diyor. Belki de her şeye ilkokul ders kitaplarında yaşlıları “Torununun ziyaret ettiği, güleç yüzlü dedeler, keyifli keyifli örgü ören anneanne babaanneler” olarak resmetmekten vazgeçerek başlamalı. Gerçek resim bu sıcak sevimli çizimlerden çok daha ağır ve hüzünlü. Bu meselenin bir ucundan da biz tutalım dedik. Bu alanda çalışan, kafa yoranlara sorduk, kulak verdik… Birkaç günlük bir seriye sığdırmak elbette mümkün değil ama bir yerden başlamalı.

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