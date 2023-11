Düğümü mücadele çözer

Yargıdaki kriz iktidar blokunun hedef göstermeleri ile her geçen gün derinleşiyor. Yargı bağımsızlığının hedef alındığı açıklamalar hukuksuzluğun boyutlarını artırırken MHP Lideri Bahçeli, bir kez daha “AYM kapatılmalı” dedi. Tutuklu Milletvekili Can Atalay’ın Avukatı Özen, yargıdaki krizin çözümü için Atalay’ın tahliyesini gösterdi. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ise “Asla geri adım atmayacağız, iktidarla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz” vurgusu yaptı.

Politika Servisi

Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay kararını tanımamasıyla başlayan yargı krizi derinleşiyor. TİP’ten milletvekili seçildiği halde cezaevinde tutulan Atalay’ın akıbeti belirsizliğini korurken iktidar cephesinden yapılan peş peşe çıkışlar düğümü çözülmez hale getiriyor. Yargıtay’dan yana tavır alan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘taraf değil, hakem olacağım’ söyleminin ardından dün partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli el yükseltti. AYM’nin kapatılmasını isteyen Bahçeli, AYM Başkanı Zühtü Arslan içinse “Haddini ve hududunu çok açık şekilde aştı; Türk devletiyle uğraşma cesaretin varsa Kandil’e git!” ifadelerini kullandı. Bahçeli’nin bu krizin ardından ‘Pek çok lütuf doğacaktır’ sözleri ise dikkat çekti. Krizi derinleştirme peşinde olan iktidar bloğu çözümü ‘Anayasa Değişikliğine’ getirirken AYM’nin kararını tanımayarak hukuku hiçe sayan, dokunulmazlığına rağmen bir milletvekilini cezaevinde tutmaya çalışan politikaları daha büyük bir çözümsüzlüğe yol açıyor. İktidarın ortaya attığı çözüm ise Saray rejimin önünü tamamen açacak bir anayasa tartışması etrafında geliştirilmeye çalışılıyor.

Tartışmalar sürerken Atalay ile kitlenen yargıdaki krizi Atalay’ın avukatı Deniz Özen ve CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ile konuştuk. Özen öncelikli çözümün Atalay’ın tahliyesi olduğunu dile getirirken Yücel, çözümün AKP ile mücadele etmekten geçtiğini belirtti.

AYM KARARININ UYGULANMASI ŞART

Yargıtay’ın AYM’nin ‘hak ihlali’ kararını tanımaması üzerine başlayan yargı krizi karşısında Atalay’ın Avukatı Deniz Özen sürecin nasıl işleyeceğini değerlendirdi. Önceki gün Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararına itiraz edeceklerini açıklayan Atalay’ın avukatları, yaptıkları açıklamada “Anayasa Mahkemesinin 25.10.2023 tarihli Genel Kurul kararını uygulamak üzere karar verebilecek yüksek dereceli veya sadece bir mahkeme arıyoruz…” ifadeleri ile karara itiraz edeceklerini açıklamışlardı.Özen Yargıtay’ın 3. Ceza Dairesi kararına dün itiraz ettiklerini belirtirken süreci şöyle özetledi:

Anayasa Mahkemesinin tutuklu Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararının Yargıtay 3. Caza dairesi tarafından engellenmesine karşı bir üst mahkeme olan Yargıtay 4. Ceza Dairesi’ne verdiğimiz itiraz dilekçesi ile süreci bir kez daha başlatmış olduk. Bu hafta içerisinde 4. Ceza Dairesi’nden bir geri dönüş geleceğini düşünüyoruz. Burada iki ihtimalli bir süreç gelişecek. Eğer 4. Ceza Dairesi itirazımızı kabul ederse AYM kararında belirtildiği gibi dosya İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gidecek ve AYM kararını uygulamak zorunda kalacaklar. En iyi ihtimalle yargı krizi Atalay’ın tahliyesi ve AYM kararının uygulanması ile çözülmüş olacak. İkinci ihtimal ise 4. Ceza Mahkemesi yaptığımız bu itirazı da reddedecek ve 3. Ceza Mahkemesinin verdiği kararı geçerli sayacak. Ancak burada da bir kez daha Atalay için ‘hak ihlali’ açığa çıkmış olacak ve tekrar Yargıtay’ın bu kararı için ‘hak ihlali’ gerekçesi ile bireysel başvuru seçeneği doğmuş olacak. O sebeple önce 4. Ceza Dairesi’nin vereceği kararı bekleyeceğiz ve bu karara göre bizler de ne şekilde adım atacağız ona karar vereceğiz. Yargıtay’ın AYM kararını tanımamasının ardından Meclis’te ‘Adalet Nöbeti’ ne başlayan CHP’de yargıdaki bu darbe girişimine karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini açıkladı. Konu ile ilgili konuşan CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel bundan sonraki süreçte ne olacağını değerlendirdi. Bu krizin hukukun bir tasfiyesi olduğunu hatırlatan Yücel, “Anayasa’nın 153’üncü maddesi çok açıktır; Anayasa Mahkemesi kararları, yasama, yürütme ve yargı organları ile idari kurumları ve gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Dolayısıyla AYM kararının uygulanmaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Son zamanlarda yaşanan yüksek yargı krizinin sonuçlarıdır bu aslında” dedi.

İktidarın AYM karşısındaki tutumu ile bu krizin çözülemeyeceğini belirten Yücel, “Ne yaparlarsa yapsınlar Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda geri adım atmayacaktır. Anayasa Mahkemesi’nin yetkilerini kırpmaya yönelik tüm çabaların ve tekliflerin karşısında olacağız. Hepimizi bir arada tutan Anayasaya karşı olan tüm girişimlere direnç göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu konunun tek çözümünün ise Can Atalay hakkında verilen AYM kararının uygulanması olduğunu dile getirdi. Şöyle konuştu: “Halkın iradesinin, Meclis’e tam olarak yansımasını ve Hatay Halkının iradesiyle seçilen Can Atalay’ın, ait olduğu yere yani Meclis sıralarına oturmasını istiyoruz. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda bir adalet nöbeti başlattık. Adalet tecelli edene kadar nöbetimiz devam edecek. Bu ikinci ihtimalde ise sonunda ne olacağını o süreç içerisinde göreceğiz. Hukuken olması gereken zaten bu zamana kadar Atalay’ın serbest olmasıyken ilk seçeneğin gerçekleşmesini umuyoruz.”

∗∗∗

BAHÇELİ’NİN AYM TALEBİ TARTIŞMA YARATTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM grup toplantısında AYM’yi hedef aldı. Bahçeli şu ifadelere yer verdi: "Anayasa Mahkemesi Başkanı zillet ittifakının yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur. Bunu reddediyoruz, bu kişinin haddini ve hududunu çok açık şekilde aştığını düşünüyoruz. Ve ilave yapıyorum Türk Devleti’yle uğraşma. Cesaretin varsa Kandil’e git. Geldiğimiz bu aşamada karşımıza iki seçenek çıkmaktadır: Ya Anayasa Mahkemesi kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır. Yeni bir anayasayı hayata geçirmek hedefimizdir. Bu ihanet yuvasının kapatılmasını aylardır sürüncemede bırakanları Türk milleti vakti saati geldiğinde mutlaka kapatacaktır" HEDEP Eş Başkanı Tuncer Bakırhan ise partisinin grup toplantısında Bahçeli’ye yanıt verdi. Anayasaya uymayanlar anayasa yapamaz diyen Bakırhan, “Şimdiden uyarıyoruz; asla ve asla antidemokratik ve özgürlükleri kısıtlayan bir anayasal düzenlemeye izin vermeyeceğiz, karşısında tüm gücümüzle duracağız. Yargıtay darbesinden yeni anayasa çıkarmak isteyenlerin derdi, bu ülkede herkesin kendini ifade etmesi değildir. AYM’ye darbe teşebbüsünde bulunanlar hangi akılla yeni bir anayasa yapacak? Yeni anayasa ancak demokratik bir temelde inşa edilirse kıymetlidir” dedi. Öte yandan HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da Bahçeli’nin sözlerine yanıt verdi. Gergerlioğlu, “Bu hakaret ve iftiraları misliyle Bahçeli’ye iade ediyorum. Halkın vekiline hakaret, halka hakarettir” dedi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Sen ağzını topla. Adi herif” dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşime ara verdi.

∗∗∗

AVUKATLARDAN YARGITAY ÜYELERİNE SUÇ DUYURUSU

Fotoğraf: TBB

İstanbul Barosu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkan ve üyelerinin yargıya duyulması gereken güveni zedeleyen ve suç oluşturan eylemleri dolasıyla gerekli cezai soruşturma için Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dolayısıyla avukatlar İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya geldi. Açıklama yapan İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç şunları söyledi: “Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkan ve üyelerinin yargıya duyulması gereken güveni zedeleyen ve suç oluşturan eylemleri dolasıyla İstanbul Barosu tarafından gerekli cezai soruşturma için Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na suç duyurusunda bulunulmuştur. İstanbul Barosu ve burada bulunan meslektaşlarımız adına siyasal erki elinde bulunduranlara sesleniyoruz. Yargıya müdahale etmekten vazgeçin" dedi. Saraç, İstanbul Barosu’na mensup 3 bin 235 avukatın suç duyurusuna imza verdiğini açıklarken sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti. Saraç, imzaların Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na iletileceğini de açıkladı.

∗∗∗

YANDAŞLAR HAKKINDA ŞİKÂYET DİLEKÇESİ

Türkiye Barolar Birliği Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyelerini hedef gösteren, yandaş A Haber ve Yeni Şafak Gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Anayasa Mahkemesini ve haklarında çeşitli ithamlarda bulundukları mahkeme üyelerini hedef gösteren haberleri yapanlar ve yayınlayanlar hakkında bulunulan suç duyurusuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Söz konusu haberlerde; “AYM’nin kararı FETÖ ve PKK’ya yol açtı! Can Atalay hakkında ‘ihlal’ kararı veren 9 üye kim?” ve "FETÖ ve PKK’ya kapı açtılar" başlıkları altında; Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyelerinin fotoğrafları haber görseli olarak paylaşılmıştır. Ayrıca, üyeler isimleri dikkat çekecek şekilde koyu harflerle yazılarak hedef gösterilmiştir. Haberde yer verilen ifadeler ise Anayasa yargısının fonksiyonunu ve hukuk sistemindeki konumunu hiçe sayan, Anayasa yargısını itibarsızlaştırmaya yönelik ithamlardır. Bu sebeple söz konusu haberleri yapanlar ve yayınlanmasını sağlayan sorumlular hakkında ceza soruşturması yapılması kapsamında kamu davası açılması talep edilmiştir.”

∗∗∗

YARGITAY’I YOK SAYIYORUZ

Fotoğraf: ANKA

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in önceki gün partililerle birlikte başlattığı "Adalet ve Demokrasi Nöbeti"ne bugün CHP Ataşehir, Bayrampaşa ve Arnavutköy ilçe örgütleri devam etti. İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelen CHP’li ilçe örgüt üyeleri, "hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, ‘Adalet ve Demokrasi Nöbeti’ sırasında yaptığı açıklamada, " Bizler Anayasa’ya karşı yapılan bu müdahaleye karşı CHP örgütleri olarak her zaman dimdik duracağız, ülkemizi, vatanımızı, Anayasamızı her daim koruyacağız" dedi. CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Hasan Mutlu ise " Hatay Milletvekili Can Atalay’la ilgili Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu hak ihlali kararı ve tutuksuz yargılanma kararıyla ilgili Yargıtay’ın 3. Ceza Mahkemesi üzerinden Anayasa Mahkemesi üyelerine karşı yapmış olduğu suç duyurusunu, adalete karşı bir tahakküm göstermek olduğunu, Anayasa’yı yok saymak olduğunu söylüyor ve Anayasamıza sahip çıkıyoruz. Yargıtay’ın kararlarını yok sayıyoruz. Bu doğrultuda Cumhuriyet Halk Parti ilçe başkanları olarak örgütümüzle birlikte, vatandaşlarımızla birlikte burada Adalet Nöbeti’ne devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

∗∗∗

‘TERÖR SUÇU’ İDDİASI

AYM’nin TİP Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını tanımayan ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Yargıtay’ın bundan sonraki sürece ilişkin yol haritasını belirlediği iddia edildi.

İddialara göre AYM üyeleri hakkında soruşturma açma yetkisi olmayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarına gönderecek.

12punto.com.tr’nin haberine göre, yargı kulislerinde, Başsavcılığı’nın söz konusu suç duyurusuyla ilgili “görevsizlik” kararı verip, dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarına göndereceği iddia edildi.

Bu iddiaların gündeme gelmesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça’nın bir hafta izne ayrılması ise dikkat çekti. Bu gelişmenin ardından Akça’nın, ihalenin kendisine bırakılmak istenmesinden endişe duyarak, izne çıktığı yorumları yapıldı.