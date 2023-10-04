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İçişleri Bakanlığı: Bombalı saldırıyı düzenleyen ikinci teröristin kimliği de belirlendi

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da saldırı girişiminde bulunan ikinci kişinin de kimliğinin belli olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada "DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Güncel
  • 04.10.2023 07:12
  • Giriş: 04.10.2023 07:12
  • Güncelleme: 04.10.2023 07:26
İçişleri Bakanlığı: Bombalı saldırıyı düzenleyen ikinci teröristin kimliği de belirlendi
Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da pazar günü gerçekleştirilen bombalı saldırıyı gerçekleştiren ikinci saldırganın da kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin de BTÖ (PKK/KCK) üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edilmiştir" denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"01.10.2023 tarihinde Bakanlığımıza yönelik 2 terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti.
 
Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmişti.
 
Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin de BTÖ (PKK/KCK) üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edilmiştir.
 
Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir."

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NE OLMUŞTU?

1 Ekim'de Ankara’da TBMM’nin yeni yasama yılı için açılışına saatler kala, İçişleri Bakanlığı’nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı düzenlenmişti.

2 saldırgandan biri üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmiş, diğeri güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü. Saldırıda 2 polis ise yaralanmıştı.

Saldırıyı PKK bağlantılı HPG üstlenmişti. Saldırıya ilişkin erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmişti.

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