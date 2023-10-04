İçişleri Bakanlığı: Bombalı saldırıyı düzenleyen ikinci teröristin kimliği de belirlendi

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da saldırı girişiminde bulunan ikinci kişinin de kimliğinin belli olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada "DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edilmiştir" denildi.

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da pazar günü gerçekleştirilen bombalı saldırıyı gerçekleştiren ikinci saldırganın da kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin de BTÖ (PKK/KCK) üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edilmiştir" denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"01.10.2023 tarihinde Bakanlığımıza yönelik 2 terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti.



Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmişti.



Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin de BTÖ (PKK/KCK) üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edilmiştir.



Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir."

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NE OLMUŞTU?

1 Ekim'de Ankara’da TBMM’nin yeni yasama yılı için açılışına saatler kala, İçişleri Bakanlığı’nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı düzenlenmişti.

2 saldırgandan biri üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmiş, diğeri güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü. Saldırıda 2 polis ise yaralanmıştı.

Saldırıyı PKK bağlantılı HPG üstlenmişti. Saldırıya ilişkin erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmişti.