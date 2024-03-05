Kendi içlerinde bile heyecan yok

AKP’nin İstanbul ve Ankara adayları vaatlerinden çok gaflarıyla gündeme geldi. Bulgu Araştırma Kurucusu Turan, bu durumun iktidar tabanında heyecan yaratmadığı, güvensizliği ise derinleştirdiğine vurgu yaptı.

Politika Servisi

31 Mart’a 1 aydan az zaman kala iktidarın aday profilleri her geçen gün daha fazla gündem oluyor. AKP’nin yerel yönetimler için seçtiği adaylar, vaatlerden çok gaflarıyla gündeme geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Adayı Murat Kurum’un son dönem arka arkaya sıraladığı gafların ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un da katıldığı televizyon programında İstiklal Marşı’nı yanlış okuması dalga konusu oldu. AKP’li belediye başkan adaylarının bir başka dikkat çeken vurgusu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatay’da dillendirdiği “Bize oy vermezseniz hizmet gelmez” çıkışını bir tehdit olarak sık sık dile getirmeleri oldu. Seçmene sahici vaatler veremeyen, yeri geldiğinde seçmeni tehdit eden yaptıkları gaflarla gündemden düşmeyen adaylar, tabanda heyecan uyandıramazken, iktidarın seçim süreci oldukça sönük geçiyor.

COŞKU ORTADAN KALKTI

Konuya ilişkin değerlendirmelerini BirGün’e aktaran Bulgu Araştırma’nın Kurucusu Siyasal İletişim Uzamanı Semih Turan, “Durumu şöyle tanımlamak gerekir, bu problemi AKP 2015’ten bu yana yaşıyor. Çünkü AKP lider ve tek adam partisi. Örgütlerden ya da tabanda karşılığı olan aday çıkmıyor. Her yerde tek aday var o da Recep Tayyip Erdoğan, seçmen de ona göre tavır gösteriyor. Erdoğan’a oy veriyorlar ama aday gösterdiklerine oy vermiyorlar. Acemi ya da zayıf aday olarak görüyor seçmenler. Bu da seçmenin büyük bölümünde bir güven uyandırmıyor. O güvensizlik oy vermeyi engelliyor. Yerel seçimler yaklaşırken Cumhur İtiffakı’nın coşkusuzluğu buna dayanıyor” ifadelerini kullandı.

MENTAL YORGUNLUK VAR

“Mevcut koşullarda 2028’de Erdoğan’ın aday olmaması gerekiyor” diyen Turan sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama görünen o ki AKP il ve ilçe örgütlerinde mental yorgunluk gözle görülür biçimde ortada. Geçmişteki adaylara bakın iyi olduğunu söylememekler birlikte Melih Gökçek gibi siyasi karşılığı olan siyasi aktörlerdi. Son dönemde mevcut adaylar dâhil karşılığı olan figürler yok. İkinci adam, üçüncü adam sorunu var her tek adam partisinde olduğu gibi. Araştırmalarda AKP seçmeninin yüzde doksanının Recep Tayyip Erdoğan yüzünden AKP’ye oy verdiğini görüyoruz. Ancak CHP tabanında ‘liderden ötürü oy veriyorum’ diyenlerin oranı yüzde on beş civarında. Sol, sosyal demokrat partilerde partiye aidiyet, örgütlülük önemlidir, ancak AKP gibi lider partileri için bu geçerli değil. Örneğin parlamenter sistemden Başkanlık sistemi geçene kadar iki başbakan gördü ülke Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım. Sürdüremediler, ikisinin de siyaseten geldikleri durum ortada. Yerel seçimlerde aldığı oylar düşüyor AKP’nin. 2018’de genel seçimlerde Erdoğan 20 puan farkla seçildi, 2019’da birçok büyükşehir belediyesini kaybetti.”

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KURUM’UN GAFLARI RAHATSIZLIK YARATTI

İddiaya göre Kurum’un gafları, Erdoğan’ın gündemine de gelmiş. AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum’un kampanya sürecinde gün aşırı ‘gaf’ yapması, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündemine geldi. İddiaya göre Erdoğan, Kurum’a güvendiğini söylemiş. Kurum, eğitim hayatında kopya çektiğini, Gazzelilerin İstanbul’u AKP’nin kazanmasına sevineceğini, rakibi CHP’li Ekrem İmamoğlu için “Rakibi kendisi” demişti. Ayrıca Küçükçemece ile Büyükçekmece’yi karıştırmış ve İstanbul’un bazı ilçelerinin hangi yakada olduğunu unutmuştu. Kurum ayrıca kendisini protesto eden TOKİ mağdurlarının sloganlarını da destek sloganı sanmıştı. Sosyal medyada bu videolar dolaşıma girince, rakibi İmamoğlu ise Kurum için ‘acemi aday’ nitelendirmesi yapmıştı. Son olarak Kurum’un, İmamoğlu için söylediği “Ayranı yok içmeye…” sözleri tartışma konusu olmuştu. Ardı ardına gelen bu sözler, Erdoğan ile AK Parti’nin üst düzey yöneticilerinin katıldığı ve seçim sürecin değerlendirildiği toplantıda ele alındı. Politikyol’dan Altan Sancar’ın haberine göre, Kurum’un sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan partililerin sözünü kesen Erdoğan, “Sosyal medyayı gözünüzde büyütüyorsunuz. Murat Bey benim adayım. Ben Murat’a güveniyorum, kazanacağız.” dediği öğrenildi.