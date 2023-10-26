KESK: "Valiliğin, suçu asansöre binen öğrencilere yüklemesi iktidarın eğitime yaklaşımını göstermiştir"

KESK, Aydın'ın Efeler ilçesindeki KYK yurdunda gerçekleşen asansör faciası hakkında yaptığı açıklamada olayda sorumluluğu bulunan idarecilerin açığa alınması gerektiğine dikkat çekti. Açıklamada ayrıca "Valiliğin suçu asansöre binen öğrencilere yüklemesi ve polisin olayı protesto eden gençlere saldırarak gözaltına alması iktidarın gençliğe ve eğitime yaklaşımını bir kez daha gözler önüne sermiştir" denildi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait öğrenci yurdunda meydana gelen asansör faciasına ilişkin açıklama yaptı.

KESK tarafından yapılan açıklamada olayda sorumluluğu bulunan idarecilerin açığa alınması gerektiği kaydedildi. Ayrıca öğrencileri suçlayan valilik yetkilileri ile emniyet amirlerinin de görevden alınması gerektiğine dikkat çekildi.

KESK'in açıklamasında ayrıca iktidarın eğitim ve sağlık gibi kamusal alanlarda ticarileşme anlayışından vazgeçmesi gerektiği ifade edildi.

KESK'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Eğitimde piyasalaşma ve gericileşme arttıkça nitelik hızla düşüyor sorunlar çığ gibi büyüyor! Son haftalarda gençler arasında artan intihar vakaları geldiğimiz aşamanın ne denli kaygı verici olduğunu gösterirken dün akşam da Aydın KYK yurdundan gelen haberle sarsıldık. Basına düşen bilgilere göre, 20 gündür tamir edilmesi için öğrencilerin yaptığı uyarılara kulak tıkanması sonucunda Aydın Efeler Kız Öğrenci yurdundaki asansör düşmüş ve bir öğrencimiz yaşamını yitirmiştir.

Eğitimde piyasalaşma ve gericileşme arttıkça nitelik hızla düşüyor sorunlar çığ gibi büyüyor!



Son haftalarda gençler arasında artan intihar vakaları geldiğimiz aşamanın ne denli kaygı verici olduğunu gösterirken dün akşam da Aydın KYK yurdundan gelen haberle sarsıldık.



Basına… pic.twitter.com/duRc7OWcGQ — KESK (@KESK1995) October 26, 2023

"SORUŞTURMA AÇILMALI"

Yurt idarecilerinin öğrencilerin yaşam güvencesini hiçe sayan yaklaşımı, Valiliğin suçu asansöre binen öğrencilere yüklemesi ve polisin olayı protesto eden gençlere saldırarak gözaltına alması iktidarın gençliğe ve eğitime yaklaşımını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yaşamını yitiren öğrencimizin ailesine başsağlığı ve sabır diliyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. İktidar eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamusal hizmetleri ticarileştirme ve gerici eğitim anlayışından hızla vazgeçmeli, bu olayda sorumluluğu bulunan idareciler açığa alınarak haklarında adli soruşturma açmalı, görevini yapmayıp öğrencileri suçlayan Valiliği ve emniyet amirlerini derhal görevden almalıdır!"

NE OLMUŞTU?

Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansör düşmüş, Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından yurdun önünde toplanan öğrenciler, "Katil KYK" sloganlarıyla yaşananlara tepki göstermişti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ise yurt müdürünün açığa alındığını duyurmuştu. Öte yandan KYK yurdunda bulunan asansörün denetim yetkisinin 2020 yılında Makina Mühendisleri Odası’ndan alınarak özel bir şirkete verildiği ortaya çıkmıştı.