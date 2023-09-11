Kılıçdaroğlu: Saray iktidarı eğitim sistemini sorunlar yumağına dönüştürdü

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına ilişkin yayımladığı mesajda, öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi. Eğitim alanındaki sorunları sıralayan Kılıçdaroğlu, iktidara eleştirilerde bulundu: "Eğitim sistemini sorunlar yumağına dönüştüren Saray iktidarı, bu sorunları çözmek yerine eğitim alanını siyasallaştırma gayreti içerisine girmiştir."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına ilişkin mesaj yayımladı.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada iktidara eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Eğitim alanındaki yanlış politikalar öğrenci, veli ve öğretmenlerimizin daha iyi bir gelecek hayalini yok etmiş, okullarımızın birçoğu maalesef eğitim öğretime hazırlanamamış, öğretmen, yardımcı hizmetli ve güvenlik görevlisi eksiği henüz tamamlanamamıştır" dedi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Deprem bölgesinde çocuklarımızın bir kısmı öğretmenlerine, öğretmenlerimiz de öğrencilerine henüz kavuşamamıştır... Ayrıca uygulanan yanlış ekonomi politikaları nedeniyle okula başlama maliyetleri olağanüstü bir oranda artmış, aileler büyük bir çaresizlik içinde bırakılmıştır."

"Eğitim sistemini sorunlar yumağına dönüştüren Saray iktidarı, bu sorunları çözmek yerine eğitim alanını siyasallaştırma gayreti içerisine girmiştir" Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Tüm bu olumsuzluklarla mücadele etmek zorunda bırakılan öğrenci ve öğretmenlerimize, başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum."

Eğitim alanındaki yanlış politikalar öğrenci, veli ve öğretmenlerimizin daha iyi bir gelecek hayalini yok etmiş, okullarımızın birçoğu maalesef eğitim öğretime hazırlanamamış, öğretmen, yardımcı hizmetli ve güvenlik görevlisi eksiği henüz tamamlanamamıştır. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 11, 2023