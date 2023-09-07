LeMan'dan 'Abdülhamid' göndermeli Filenin Sultanları kapağı

Mizah ve karikatür dergisi LeMan, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kapağına taşıdı. Abdülhamid göndermeli kapakta 'Sultandan, Filenin Sultanları'na Tebrikler' ifadeleri kullanıldı.

Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan bu haftaki kapağına, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı taşıdı.

Homofobik ve gerici saldırıların hedefi haline gelen Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kendisini hedef alan bir sosyal medya kullancısına verdiği "Boş yapma Abdülhamid" yanıtını kapağına taşıyan LeMan, "Sultandan, Filenin Sultanları'na Tebrikler" ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup edip Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyonluk maçı öncesinde Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, AKP'ye yakın medya ve troller tarafından gerici saldırıların hedefi olmuştu.

Bir kullanıcı Karakurt'a "Müslüman Türk Milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz..." diye yazmış Karakurt ise, "Boş yapma Abdülhamid" yanıtını vermişti.

Karakurt'un paylaşımı gündem olmuştu.