Öfke ve isyan ateşi

Baskı ve gericiliğin kıskacına alınmaya çalışılan kadınlar 8 Mart’ta yine direniş ateşini yaktı. İzmir’den Artvin’e, Van’dan İstanbul’a 7’den 70’e kadınlar kazandıkları haklarından vazgeçmeyeceklerini bir kez daha haykırdı.

Haber Merkezi

Evde, sokakta, iş yerinde, lokantada ya da trende baskıya, şiddete karşı yıllardır mücadele veren kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hiçbir engel tanımadan sokakları doldurdu. Her gün en az bir kadının hayatını kaybettiği, adeta bir kadınkırımının yaşandığı ülkede onların sesi duyuldu.

Binlerce kadın “Sesi sesimize karışamayan, bastırılan, her türlü şiddet ve sömürüyle zapt edilen kız kardeşlerimiz için bir aradayız” diyerek sokağa çıktı. AKP iktidarının tüm engellemelerine rağmen kadınlar kentlerde hem mitingler hem de "Feminist Gece Yürüyüşleri"ni gerçekleştirdi.

Edirne

İLÇE ABLUKAYA ALINDI

Her yıl İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen gece yürüyüşüne karşı engellemeler sabah saatlerinde başladı. İstanbul Valiliği Taksim’e ulaşımı durdurdu. Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim, Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattını kapattı.

İstanbul’da bu yılki yürüyüşün sloganı “Kurtuluşumuz feminist mücadele” olurken kadınlar tüm engellemelere rağmen Taksim Sıraselviler’de buluştu. İstanbul’daki Feminist Gece Yürüyüşü’nde kadınların yoksullaştırıldığına, ucuz işgücü haline getirildiğine, şiddetin her türüne maruz bırakıldığına dikkat çekildi. İktidarın kadınların hayatını değersizleştirdiğine vurgu yapılan açıklamada, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için mücadele edileceği aktarıldı. İktidarın ataerkil dayatmalarına isyan edilen açıklamada, tüm kadınlar isyana davet edildi.

BİR ARADAYIZ

Ankara’da Sakarya Caddesi’nde buluşan kadınlar, Yüksel Caddesi’ne yürüdü. Kadınların gericiliğe, yoksulluğa, cinayetlere karşı isyan ettiği anlara sahne olan Ankara sokaklarında sık sık “Yaşasın feminist mücadelemiz” sloganı atıldı. “Yıllardır adım adım büyüttüğümüz feminist mücadelemizle bir aradayız. Geri adım atmak yok” denildi.

Ankara

İzmir’de ise kadınların buluşma noktası Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi oldu. Yapılan açıklamada, Medeni Kanun’a yönelik saldırılara dikkat çekilirken kadınların sık sık hedef alındığının altı çizildi. Ancak tüm bunlara, baskı ve zorbalığa karşı kadınların ses çıkardığına vurgu yapıldı.