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Özgür Özel'den '25 Kasım' paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kadın
  • 25.11.2023 11:17
  • Giriş: 25.11.2023 11:17
  • Güncelleme: 25.11.2023 11:25
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den '25 Kasım' paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'kadına yönelik şiddete karşı etkin mücadele çağrısı' yaptı. 

Özel, kadına yönelik şiddet vakalarının azaltılabilmesi için ilgili kurumlara sorumluluklarını hatırlattıklarını ifade etti.

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