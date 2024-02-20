Özgür Özel'den 'örgüt ve anket' vurgulu Lütfü Savaş açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasında Erdoğan, Meral Akşener ve Devlet Bahçeli'ye yanıt veren Özgür Özel, Lütfü Savaş'ın tekrar aday gösterilmesinde Hatay'ın AKP'ye kaybedilmemesi, örgütün talepleri ve anket sonuçları gibi unsurların etkili olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Sözlerine Erzincan İliç'te geçen hafta yaşanan maden faciası hakkında konuşarak başlayan Özel, bölgeye giden parti heyetinin yazdığı rapordan bahsetti.

İktidar medyasının gösterdiğinin aksine bölgede bir doğal afet/heyelan yaşanmadığını vurgulayan Özgür Özel, insan hayatını hiçe sayan şirketlerin maden atıklarını bir bölgeye dağ gibi yığması nedeniyle 9 işçinin para kazanma hırsının kurbanı olduklarını söyledi.

Arama-kurtarma çalışmalarını da yakından takip ettiklerini belirten Özel, Soma'da 2014'te 301 madencinin hayatını kaybettiği faciayı hatırladığını söyledi.

İliç'te facianın uzun süredir beklendiğni ve gerekli uyarıların bölge halkı tarafından defalarca yapıldığını belirten Özgür Özel, "Nasıl bir felaketin daha kenarından geçtiğimizin de hepimizin bilincinde olması lazım. Bu mesele aslında herhangi bir demokraside turnusol kağıdı gibidir ve bu yaşandığında iktidarın özrü, özeleştirisi onu kurtarmaz. Başka ülkede bakan, başbakan istifa eder" diye konuştu.

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Öyle bir medya düzeni, bastırılmış sesler ve gündemin değiştirilmesiyle karşı karşıyayız ki biz de hep o bölgeye dikkat çekti. Yaklaşık 3 yıl önce siyanür sızıntısı oldu, o zaman geçici olarak kapatıldı ancak şirkete para cezası kesildi ve sadece aylar sonra bu şirkete de vergi affı getirdiler. 16 milyon TL ceza kestiler, 222 milyon TL vergi affı uyguladılar."

BAHÇELİ'YE MURAT KURUM TEPKİSİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, maden şirketine verilen 'ÇED gerekli değildir' raporuyla ilgili dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u aklamaya çalışmasına da tepki gösteren Özel, "Genel müdürün imzasında Bakan Kurum'u sorumlu olmadığını söylüyorsun. Genel müdür, Bakan Murat Kurum adına imza atıyor. Belge, bunun tek sorumlusunun Kurum olduğunu söylüyor. Eğer Bakan adına atılan imzayla İliç'te bunlar yaşandıysa ve hâlâ 'Bakan sorumlu değil' diyorsan ben bunu sizlerin vicdanınıza bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, iktidarı eleştirmeye ekonomi üzerinden devam etti. Özel, iktidarın ekonomide yaptığı hataları 'rasyonel politika' diye sunduğunu ancak birçok şirketin kendilerine verilen teşvikler ve vergi affıyla zengin bir zümre oluşturduğunu söyledi. Bu şirketlere dolar alınmaması gerektiğinin söylendiğini ve bu yüzden KKM sisteminin geliştirildiğini belirten Özgür Özel, sistemin bedelini ise emeklilerin ve diğer dar gelirli toplum kesimlerinin ödediğini söyledi.

İktidarın seçimlerde yurttaşlardan bir uyarı almaması halinde 1 Nisan'dan sonra bir felaket yaşanacağını belirten Özel, eleştirilerine OECD verileriyle devam etti.

OECD'nin ev kiralarıyla ilgili analizini gündeme taşıyan Özgür Özel, 2015'ten 2023'e Türkiye'de konut fiyatlarının yüzde 530 arttığını, üye ülkeler arasında Türkiye'den sonra en yüksek artışın yüzde 70 ile Macaristan'a ait olduğunu dile getirdi.

BİRGÜN'ÜN HABERİ GÜNDEMİNDE

BirGün'ün hafta başında yayımladığı haberi de gündeme taşıyan Özgür Özel, Ocak 2023’te 14,2 milyon TL olan yol ve köprü geliri, Ocak 2024’te ise yüzde 157’lik artış ile 36,5 milyon TL’ye fırladığını belirtti ve haberin başlığını hatırlarak, "İktidar yurttaşın cebine 'yol' yaptı" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AKŞENER'E 'SERT' YANIT

Meral Akşener'in açıklamalarını dikkatle dinlediğini belirten Özgür Özel, kendisine çok sert cevap vereceğini vurgulayarak "Canın sağolsun" dedi: "Biz geçen seçimde cumhurbaşkanlığına ve cumhurbaşkanı yardımcılığına layık gördüklerinize kefiliz, gönül rahatlığıyla oy veririz. Biz muhalefetle kavga edip Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürmeyiz. Millete faydası olmayan hiçbir gerilimin içinde olmayacağız."

ERDOĞAN'A YANIT: ŞANTAJCIYA PRİM VERMEYİZ

CHP seçmenlerine seslenen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt veren Özel, "Kalbindeki taşın yumuşadığına inanacak enayi var mı karşında? Ordu'da 'Ben varsam doğal gaz var' diyen şantajcıya prim verecek birisini görüyor musun karşında? CHP'ye ayna tuttuğunda onu sana çevirirler. Ona baktığında seni var eden milleti tehdit eden bir şantajcıyı, kendi, şevresini zenginleştirip milleti yoksulluğa ve sefalete terk eden birini, yerel seçimleri kaybedeceğini anladığında Abdullah Öcalan'dan mektup okutacak kadar çürümüş bir siyasetçi göreceksin" diye konuştu.

ŞEVKİ YILMAZ'A YANIT

II. Abdülhamid'in 5. kuşaktan torununun evlendiği düğününde Cumhuriyet'in kurucularına hakaret eden eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'a da yanıt veren Özel, "Şevki Yılmaz ile normal şekilde konuşulmaz. Bir foseptik kamyonu bulup ait olduğu yere taşıyacaksınız" dedi.

LÜTFÜ SAVAŞ'IN ADAYLIĞI

Özgür Özel, Hatay'da depremlerin ardından yaşanan büyük yıkımın sorumlularından olduğu gerekçesiyle tepki gösterilen Lütfü Savaş'ın adaylığı hakkında da konuştu.

En uzun mesaiyi Hatay için harcadıklarını, ilk olarak anket ölçümleriyle Lütfü Savaş'ı aday gösterdiklerini, tepkileri göz önüne alarak başka hesaplamalar da yapıklarını anlatan özgür Özel, şunları söyledi:

"Lütfü Savaş reklam filminde oynamak istemedi. Lansman toplantısında son güne kadar sahada olan bir anket istedik. Sayın Lütfü Savaş anlayış gösterdi, orada da yer almadı. Ertesi gün genel merkezimizde toplandık. MYK salonumuzda toplam 40 kişi oturduk. Bütün anketler değerlendirildi. Bir yanda AKP'nin şantaj yaptığı depremzedeler, bir yanda örgütümüz ve yapılan anketler doğrultusunda gece saat 03.00'te Lütfü Savaş'ın da yakınlarını kaybeden bir depremzede olarak, ilk gece yaptığı açıklamaları da not ederek, kendi özeleştirimizi de yaparak, Hatay'ı AKP'nin sultasına alıp bütün veriler, bilgiler ve anketlerdeki seyre baktığımızda Hatay'da sayın Lütfü Savaş ile yola devam etme kararı verdik. Hatay Ak Parti'nin eline geçerse ne olacağı bellidir. Türkiye'deki tüm belediyelerimiz ile Hatay ile dayanışma içinde olacağız. Hatay'ı mahsun bırakmakla tehdit eden birine boyun eğmeyecek bir şehir varsa o da Hatay'dır. Bunu da Erdoğan, 31 Mart'ta görecektir."

CUMHUR İTTİFAKI'NA KARŞI 'TÜRKİYE İTTİFAKI'

İktidara yönelik eleştirilerin ve tepkilerin ortadan kalkmadığını, adaylarıyla hiçbir demokrat kesimi rahatsız etmediklerini savunan Özgür Özel, sözlerine şöyle son verdi:

"Cumhur İttifakı'nın karşısında bütün vatanseverleri, milliyetçileri, cumhuriyetçileri, yalana talana karşı herkesi Türkiye ittifakında birleşmeye davet ediyorum. Cumhur İttifakı'nın koyu gri rengine karşı bizim ittifakımızın rengi Türkiye'nin rengidir, kırmızı ve beyazdır. Türkiye ittifakından Milli Takım gol atınca kim seviniyorsa, İstiklal Marşı'nı kim gözü yaşlı okuyorsa ondan oy istiyorum."