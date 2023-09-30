Sağlık Bakanlığı, ‘Profesör Kabus' ile ilgili soruşturmaya izin vermemiş

Sağlık Bakanlığı'nın, BirGün'den Timur Soykan'ın ‘Profesör Kabus' olarak gündeme taşıdığı, çocukları manipüle ederek ailelerini suçlattırdığı iddiasıyla tutuklanan Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu hakkında soruşturmaya izin vermediği ortaya çıktı.

BirGün'den Timur Soykan'ın gündeme getirdiği, çocukları manipüle ederek ailelerini suçlattırdığı iddiasıyla tutuklanan Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

10haber'den Hazar Dost'un haberine göre, Zoroğlu hakkında temmuz ayında Sağlık Bakanlığı’ndan benzer iddialarla soruşturma izni istendi.

Sağlık Bakanlığı'ndan soruşturma izninin talep edildiği dosyada, Zoroğlu’nun hastalarıyla olan konuşmalarının etikten uzak olduğu vurgulandı. Dosyada, Zoroğlu’nun çocuklarına ketamin ve başka uyuşturucu maddeler vererek tedavi uyguladığı belirtildi.

Dosyada, ayrıca, başka hastanelerde görevli hekimler tarafından tekrar incelenen çocukların, Zoroğlu’nun yönlendirici sorular sorduğu yönünde beyanları olduğu da aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın ise Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu’nun eylemlerinin "yerindelik, bilimsellik ve özen yükümlülüklerinin yerine getirildiği" gerekçesiyle reddederek soruşturmaya izin vermediği belirlendi.

Bakanlığın soruşturma iznini reddetme gerekçesinde şunlara yer verildi:

"Bütün bilgi, belge ve alınan ifadelerin incelenerek birlikte değerlendirilmesi sonucunda hekimlik mesleğinin icrası kapsamında yapılan muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin işlem ve uygulamalarda Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu’nun eyleminin hastanın zikredilen tüm müracat ve tedavilerinde yerindelik, bilimsellik ve özen yükümlülüklerinin yerine getirildiği düşünüldüğünden."