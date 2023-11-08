‘Transfer ücreti’: Eski İYİ Partili Hatipoğlu, AKP’ye geçmeden önce 1,3 milyarlık teşvik almış

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, partisi ile görüş ayrılığı yaşadığını öne sürerek istifa etmesinin ardından AKP'ye geçen eski İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Toptaş, Genel Kurul'daki konuşmasında Hatipoğlu'nun hissedarı olduğu şirketin 1,3 milyar lira 'teşvik' aldığını ileri sürerek "Hatipoğlu transfer ücretini peşin almıştır, bu belge 50 milyon dolar" dedi.

Partisiyle görüş ayrılığı yaşadığını gerekçe göstermesinin ardından istifa eden ve AKP'ye katılan eski İYİ Parti milletvekili Nebi Hatipoğlu hakkında 'teşvik' iddiası gündeme geldi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, partisinin Genel Kurul'unda konuşmasında Hatipoğlu'na ilişkin, "Bir siyasi rüşvet ve siyasi yozlaşma hikâyesi anlatacağım” dedi.

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın Hatipoğlu'nun AKP'ye katrılması konusunda arabulucu olduğunu iddia eden Toktaş, "Sayın Varank, benim gibi Bursa milletvekilidir. Bugüne kadar henüz bizlerle doğru dürüst merhaba etmemişken nedense 26 Eylül günü Sayın Hatipoğlu’nu Eskişehir’deki fabrikasında ziyaret etmiştir. Masumane olduğu zannedilen bu ziyaretin tesadüf olmadığını elbette hissetmiştik. Bu ziyaret aslında, ara buluculuk faaliyetleri sonucunda Nebi Hatipoğlu 2 Kasım 2023’te partimizden istifa ederek bugün resmen AK Parti’ye katılmıştır" diye konuştu.

“Hatipoğlu transfer ücretini peşin almıştır" diyen Toktaş, Hatipoğlu'nun AKP'ye katılmasına dair Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) belgesinin kendisinde oludğunu iddia ederek şöyle devame etti:

"Ben bu belgeyi milletimizin takdirine sunuyorum. 24/3/2023 tarihinde güneş enerjisi camları yatırımıyla ilgili olarak 1 milyar 35 milyon TL ve bunun yüzde 25 artırılmasıyla ilgili stratejik teşvik belgesi başvurusu onuncu ayın 25’inde onaylanmıştır. Demek ki bugün sizin 'Hoş geldiniz!' dediğiniz Nebi Hatipoğlu transfer ücretini peşin almıştır. Aslında bu belge bir transfer belgesidir, aslında bu belge bir utanç belgesidir, bu belge 1,3 milyar TL yani yaklaşık 50 milyon dolar. Ünal Kaptan, Türkiye’de kaç futbolcu var bu bedelde, nasıl bir transferdir bu?"