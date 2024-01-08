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Yandaşlar tek ses: Murat Kurum'un adaylığını aynı manşetle gördüler!

Murat Kurum'un, AKP'nin İstanbul adayı olarak açıklanmasının ardından Sabah, Yeni Şafak, Akşam, Yeni Akit, Takvim ve Türkgün, aynı manşetle çıktı. Manşetlerde 'İstanbul muradına kavuşacak' başlığı kullanıldı.

Medya
  • 08.01.2024 10:50
  • Giriş: 08.01.2024 10:50
  • Güncelleme: 08.01.2024 10:58
Kaynak: Haber Merkezi
Yandaşlar tek ses: Murat Kurum'un adaylığını aynı manşetle gördüler!

Murat Kurum, dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olarak açıklandı.

Kurum'un İBB Başkan adayı olarak duyurulmasının ardından yandaş gazeteler bugün aynı manşetle çıktı.

Sabah, Yeni Şafak, Akşam, Yeni Akit, Takvim ve Türkgün manşetlerinde 'İstanbul muradına kavuşacak' başlığını kullandı.

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