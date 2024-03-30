AKP’nin emrinde bir spor federasyonu: Akyüz gururla sunar!

Wushu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz, federasyonu AKP propagandası yapmak için kullanıyor. TWF’nin sitesinde yazı yayımlayarak Murat Kurum’a oy isteyen Akyüz’e hiçbir işlem uygulanmazken muhalif sporculara ve isimlere anında ceza veriliyor.

Türkiye Wushu Federasyonu (TWF) Başkanvekili Abdurrahman Akyüz, federasyonu siyasi amaçları için kullanmaya devam ediyor. Aynı zamanda Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) MKYK Üyesi olan Akyüz, 31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul’da AKP’nin adayı Murat Kurum’u destekleyeceğini açıkladı. Partinin de bu yönde karar alması gerektiğini savunan Akyüz, YRP tarafından disiplin kuruluna sevk edildi.

Bununla da yetinmeyen Akyüz, federasyonu da bu siyasi propagandaya alet etti. Önce TWF’nin sitesinde bir yazı yayımlayan Akyüz yazıda şu ifadeleri kullandı:

KURUM’U DESTEKLİYORUZ

“Türkiye Wushu Kung fu Federasyonu olarak önemsediğimiz en önemli husus temsil ettiğimiz dava ve misyonumuz olmuştur. Şu anda önümüzde önemli konu olarak 31 Mart 2024 Belediye seçimleri vardır. Ülkemiz için Belediye hizmetleri, belediyecilik, Merkezi yönetim gibi önemlidir. Bizler Merkezi yönetim için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı açıkça destekledik. Şimdi Belediyecilik Hizmetlerinde tavrımızı, tarafımızı gösterme zamanıdır. Milli Görüş Belediyeciliği 94 Ruhu zamanındaki en önemli Aktörü Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakının adayı olarak Murat Kurum’un ortaya koyduğu başta depreme karşı kentsel dönüşüm, ulaşım, spor, sağlık ve birçok sosyal projelerini çok faydalı bulduk ve başarabileceğine de şüphe yoktur. Bundan dolayıdır ki her zaman toplum olaylarında duyarlı olan, öncü olan, tavır koyan Federasyonumuz ve Camiamız 31 Mart 2024 Belediye seçimlerinde Özellikle İstanbul da Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum’u destekleyeceğimizi deklare ediyoruz.”

İFTARDA DA KONUŞTU

Spor federasyonlarının siyasetin içinde yer almasının yasak olmasına rağmen Akyüz’ün bu kadar açık siyasi propaganda yapması büyük tepki topladı. Görüşlerini ifade eden muhalif sporculara cezalar yağdırılırken bir federasyon üzerinden alenen AKP’ye destek verilmesine herhangi bir yaptırım uygulanmadı. Bununla da yetinmeyen TWF Başkanvekili Akyüz, önceki gün federasyonun verdiği iftarda yine Kurum için oy istedi. Akyüz yaptığı konuşmada, “31 Mart yerel seçimleri için de biz tavrımızı ortaya koyduk. İstiyoruz ki ülkemiz ehil insanlar tarafından yönetilsin, şehirlerimiz ehil ellerde olsun ve hizmetler yapılsın. Bu konuda da görüşümüzü açıkça beyan ediyoruz. Biz bir sivil toplum kuruluşuyuz, bunu yapmada da bir beis yoktur, tarafsızlık bir yol değildir” dedi.

SİCİLİ KABARIK

YRP tarafından disiplin kuruluna verildikten sonra yandaş kanallara da çıkmaya başlayan Abdurrahman Akyüz sicili oldukça kabarık bir isim. Daha önce BirGün’ün ortaya çıkardığı skandalların birçoğunda başrolü oynayan Akyüz, sporculara uyguladığı mobbing, yaptığı usulsüzlüklerle defalarca gündeme gelmişti.