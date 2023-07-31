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Eren Tutel

Eren Tutel

Galatasaray önemli uyarı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zalgiris’i evinde 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. İlk...
  • 03.08.2023 00:18
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