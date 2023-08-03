Galatasaray önemli uyarı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zalgiris’i evinde 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. İlk 90 dakikanın ardından sarı-kırmızılı ekipten daha komple bir futbol bekleniyordu. Ancak karşılaşmanın hikâyesi pek de öyle olmadı. Mertens’in muazzam golüyle öne geçen Galatasaray kalan dakikalarda istediklerini tam olarak sahaya yansıtamadı.

Sadece skor olarak değil zayıf rakibinin zaman zaman da olsa oyuna dahil olmasına engel olamayan Galatasaray, ligin başlamasına 10 gün kala hazır gözükmüyor. Evet kadro çok eksikti ancak karşıdaki rakibin gücü de ortada. Özellikle savunma-hücum bağlantısının tam olarak yapılamaması dikkat çekiciydi. Kolektif olarak bir güç ortaya koyamayan sarı-kırmızılılar, bireysel performanslarla ayakta kaldı. Bu eşleşmenin şüphesiz yıldızı olan Sacha Boey yine kusursuza yakın maç çıkardı. Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün de günün diğer etkili isimlerdi.

Mertens’in attığı golün kalitesi de bireysel performansların bu eşleşmede ne kadar önemli olduğunun bir başka göstergesiydi. Ancak Galatasaray’ın mutlaka kolektif gücünü yeniden ortaya koyması gerekiyor. Zalgiris maçı da bunun için önemli bir uyarı oldu. Önümüzdeki turda kuşkusuz bundan fazlası gerekecek.