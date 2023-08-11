Çoğalarak azalmak

Beşiktaş, 2023-2024 sezonun üçüncü resmi maçında Neftçi Bakü’ye konuk oldu. Siyah-beyazlılar, özellikle ilk yarısında iyi bir sınav verdiği maçı 3-1 kazanarak tur için önemli bir avantaj yakaladı.

Siyah-beyazlılar için şunu rahatlıkla söyleyebiliriz oldukça uyumlu ve oturmuş bir orta saha üçlüsüne sahipler. Amir Hadziahmetovic-.Salih Uçan-Gedson Fernandes orta sahasına yaratıcılık yönünden biraz eksik kaldıklarına dair eleştiriler yapıldı, yapılmaya devem ediyor ancak üç oyuncunun geçen sezonun ortasından başlayıp yakadıkları ahenk Beşiktaş’ın oyunu için olmazsa olmaz bir nokta.

Amir’in topa Beşiktaş sahipken savunmanın sağına gelip oyun kurması, Gedson’un toplu topsuz hareketliliği ve Salih’in doğru yerlerde gereken pasları yapabilmesi Neftçi karşısında siyah-beyazlıları rahatlatan bir unsur oldu. Tabii rakip takımın Kara Kartal’ın bir önceki turdaki rakibi Tirana’nın aksine daha pozitif bir futbol anlayışına sahip olması işleri biraz daha kolaylaştırdı. Neftçi presini ayağa toplarla düzenli bir şekilde kırmayı başaran siyah-beyazlılar Salih Uçan’ın resital sunduğu ilk yarıda iki gol buldu, daha fazlasını da çok rahat yapabilirdi.

İkinci yarının 60’ıncı dakikasına kadar işler temsicimiz için fena gitmedi ancak ondan sonrası büyük bir karadelik. Şenol Güneş, skorun verdiği rahatlıkla Amir ve Salih’i aynı andan oyundan alıp kulübedeki Demir Ege Tıknaz ve Jean Onana’yı sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın bu hamlesiyle yanlış yaptığı iddia edilebilir ancak sezonun bu noktasında ve skor 3-0’ken elindeki alternatifleri az bir sürede olsa izlemek oldukça anlaşılabilir durum. Bu hamleler ve üst üste yapılan bireysel hatalar Neftçi’ye golü getirdi çok daha fazlasını getirebilirdi. Azerbaycan temsilcisi bulduğu fırsatları değerlendirebilse haftaya Dolmabahçe’ye tur ümitleri çok yüksek bir biçimde çıkabilirdi.

Bu maçtan çıkarılacak dersin büyük bölümü yine Beşiktaş yönetimi için. Siyah-beyazlıların evet sayı olarak yeterli oyuncuya sahip ancak bu sadece niceliksel bir olgu. Beşiktaş’ın yedek kulübesi devreye girince takım çoğalarak azalıyor ve ortaya çok daha kaotik bir tablo çıkıyor. Yönetim ise bu sorunu çözmek için pek fazla bir şey yapmıyor. Özetle Kara Kartal sahada şu anlık kazanıyor ancak sezonu yönetimin bu pasifliğiyle kaybedebilir, tren kaçmadan gereken takviyelerin yapılması gerek.