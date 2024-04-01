Ankara’da sonuç hayallerin ötesinde

Yerel seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bir kez daha Mansur Yavaş oldu. İlçelerde de üstünlük sağlayan CHP, AKP yönetiminde olan birçok ilçeyi de kazanmayı başardı.

Ankara’yı 1994’den 2017’ye kadar yöneten Melih Gökçek’ten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu son seçimde alan Mansur Yavaş seçim yarışına rahat girdi. Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı Mansur Yavaş’ın kazanacağı konusunda aksi görüş dile getiren pek yoktu. Seçimden üç hafta öncesinde rakibi Turgut Altınok’un “havlu attığı” yorumları yapılmaya başlandı. Sonuçta Yavaş, İYİ Parti’nin desteğini çekmesine karşın bir önceki seçime göre oylarını arttırarak yeniden başkan seçildi.

AKP’nin adaylık süreci tartışmalı başlayan ve Yavaş karşısında çok fazla şans tanınmayan adayı Turgut Altınok, “açıkladığı ve gizlediği mal varlığı” ile zaten geride başladığı yarışta tüm iddiasını yitirdi.

Seçim sürecinde en çok merak edilen, ilçelerde yarışın nasıl sonuçlanacağı idi. CHP, Çankaya, Yenimahalle gibi en zorlu seçimlerde bile başka bir partiye kaptırmadığı ilçeler dışında bugüne kadar skorunu en fazla altı ilçeye kadar çıkartabildi. CHP’nin önceli olan SHP, 1989’da altı ilçede belediye başkanlığını kazandı, sonraki süreçte genellikle iki, arada da üç ilçede başkanlık koltuğuna CHP’li isimler oturdu. 2024’te ise ortaya çıkan tablo en iyimser CHP’linin bile hayallerinin ötesinde, Yavaş kampanya sürecinde çıtayı 15 ilçe olarak belirlemişti. CHP Ankara’daki 16 ilçede başlangıçtan itibaren yarışı önde götürdü.

İYİ PARTİ’DE BÜYÜK HEZİMET

Yavaş’ın beş yıllık başkanlık döneminin çoğu ilçede CHP adaylarına kazandıracak bir tablo oluşturduğu kabul ediliyordu ancak İYİ Parti’nin bu seçimde desteğini çekmesi, destek çekmek bir yana Genel Başkan Meral Akşener’in bizzat Yavaş’ı hedef almasının etkileri merak ediliyordu. Sancılı bir süreç sonunda Millet İttifakı’nı dağıtan, partisinin erimesini önlemek için “özü başına yarışacağını” açıklayan ve ittifak ortağı CHP’ye büyük suçlamalar, eleştiriler yönelten Akşener için ise bu seçim tam bir hezimetle sonuçlandı.

CUMHUR İTTİFAKI’NIN TARİHİ YENİLGİSİ

AKP son yerel seçimde 19 ilçede belediye başkanlıklarını kazanmış, CHP ise Çankaya ve Yenimahalle’ye sadece Elmadağ’ı ekleyebilmişti. AKP, Çamlıdere, Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çubuk, Evren, Güdül, Haymana, Kazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Pursaklar, Şereflikoçhisar ve Sincan’da çoğu yüzde 50’nin üzerinde oyla kazandığı belediyelerinin büyük bölümünü kaybetti. Çamlıdere’de bağımsız aday olan Adem Ceylan da AKP’de olan başkanlık koltuğuna oturdu. AKP’nin önde olduğu Sincan, Çubuk, Altındağ, Pursaklar, Akyurt, Evren, Kızılcahamam ve Bala’da sayım uzun sürdüğü için geç saatlere kadar sonuç elde edilemedi.

MHP de Polatlı ve Gölbaşı’ndaki belediye başkanlıklarını koruyamadı.

CHP ANKARA’DA YEREL İKTİDARDA

Ankara’da en fazla merak edilen ilçelerden biri Çankaya idi. “Gençliği ve Özgür Özel’in avukatı” olması dolayısıyla eleştirilen Hüseyin Can Güner’in CHP’nin geçmişte zaman zaman yüzde 90’ların üzerine çıkan oyuna ulaşıp ulaşamayacağı merakla izlendi. CHP seçmeninin desteği bir miktar azalsa da Hüseyin Can Güner yine Türkiye ortalamasının üzerinde bir oyla başkan seçildi.

CHP’nin Etimesgut için belirlediği sürpriz aday tiyatro sanatçısı Erdal Beşikçioğlu da çok fazla şans tanınmamasına karşın büyük bir oya ulaştı. Beşikçioğlu ile CHP’nin oyları yüzde 50’nin üzerine çıktı. Beşikçioğlu’nun sandıklar açıldığı andan itibaren önde götürdüğü seçimin sayımı da geç saatlere kadar tamamlanmadı.

CHP, beş yıl sonra yerel iktidarında olduğu üç ilçenin dışında Beypazarı, Nallıhan, Ayaş, Polatlı, Haymana, Gölbaşı, Güdül, Mamak, Şereflikoçhisar, Kazan ve Kalecik’te belediye başkanlığı seçimlerini kazandı.

Etimesgut’un yanısıra Gölbaşı ve Keçiören’de de CHP’nin önde götürdüğü seçimlerin sayımı gece geç saatlere kadar sürdü.

AKP ve MHP’den CHP’ye geçen bazı belediyeler

DEM PARTİ VE YRP

Sağ kökenli bir politikacı olması dolayısıyla Mansur Yavaş’a karşı aday çıkartma kararlılığını her zeminde dillendiren DEM Parti’nin adayı Gültan Kışanak’ın oyları partinin Türkiye oy ortalamasının altında kaldı. Cezaevinde olması dolayısıyla kampanya yürütemeyen Kışanak’ın oyları yüzde 1’in altında kaldı.

2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı içinde yer alan ancak yerel seçimlerinde ittifak dışında kalan Yenden Refah Partisi’nin eski AKP’li Bakan Suat Kılıç’la girdiği yarışta oyu yüzde 3’ün altında kaldı.