Kıdem tazminatı net ücret üzerinden hesaplanmaz

Soru: Evlenen kadın çalışan, evlilik tarihini takip eden ilk bir yıl içinde işten ayrılırsa, alacağı kıdem tazminatı, vergi-SGK primini de içeren brüt maaş üzerinden olabiliyor mu, yoksa net maaş üzerinden mi? Normal kıdem tazminatına getirilmiş üst tavan meblağ gibi bir kısıtlama var mıdır?

Cevap: Kıdem tazminatı ‘giydirilmiş ücret’ dediğimiz işçiye düzenli olarak sağlanmış hakların da (yol, yemek yardımı, ikramiye, prim vb.) brüt ücrete eklenmesi ile tespit edilen ücret üzerinden ödenir. Bu yolla bulunan ücret yürürlükte olan kıdem tazminatı tavanını aşıyorsa hesaplama tavan rakam üzerinden yapılır. Net ücret üzerinden kıdem tazminatı ödenmesi yasal bir uygulama değildir.

ASKERLİK İÇİN İŞTEN ERKEN AYRILABİLİR MİYİM?

Soru: Askere gideceğim. 4,5 yıldır çalıştığım kurumsal firmadan 1-2 ay önce ayrılmayı talep etsem tazminatımı alabilir miyim?

Cevap: Bu konuda esas olan askere sevk belgesinin (sülüs) işverene ibraz edilmesi edilmesi sonrasında işten ayrılmaktır. Çünkü işverenin askere giden bir işçisine kıdem tazminatını ödemek zorunluluğu söz konusudur. Bununla birlikte işveren henüz askere sevk belgesini almadan işten erken ayrılmak isteyen bir işçisine kıdem tazminatı ödeme zorunluluğu yoktur. Dolayısı ile şayet işveren sizin erken ayrılma talebiniz karşısında sorun yaratmaz "Belgeni alınca getirirsin" şeklide bir yaklaşım gösterirse ve kıdeminizi ödemeyi de kabul ederse ortada bir sorun kalmaz. Ancak başta da belirttiğim gibi işverenin böyle bir zorunluluğu yoktur. Hatta aranızda bu konuda bir anlaşma olmadan işten erken ayrılırsanız bu istifa anlamına geleceğinden kıdem hakkınız da ortadan kalkar.

BİLDİRİM ZORUNLULUĞU VAR MI?

Soru: Evlenen erkek personelin şirkete evlilik yaptığıyla ilgili yasal bildirim yapma zorunluluğu var mıdır, bildirim yapılmaması suç arz eder mi, e-Devlet’ten şirket insan kaynakları ya da muhasebeye otomatik bildirim gidiyor mu?

Cevap: Bir çalışanın işyerine özlük bilgilerini doğru vermesi gerekir. Medeni durum da bunlardan biridir. Medeni durumunda değişiklik olan bir çalışanın her ne kadar yasal bir zorunluluk olmasa da Medeni Kanun’un dürüstlük kuralı gereği kişisel bilgilerinin dosyasında doğru bir biçimde bildirilmesi ve yer alması gerekir. İnsan kaynakları ve/veya muhasebe departmanlarına e-Devlet’ten çalışana ait herhangi bir bilginin gitmesi mümkün değildir. Ayrıca böyle bir uygulama Kişisel Verileri Koruma Kanunu bakımından yasal da değildir.

ÖZVERİ’NİN TÜRKİYE İŞÇİ HUKUKU KİTABI

Ülkemizin önemli iş hukukçularından Avukat ve Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özveri’nin 2 yıllık bir çalışma sonunda çalışma hayatımıza kazandırdığı 2 ciltlik Türkiye İşçi Hukuku kitabı yayımlandı. İş hukuku ve çalışma hayatı çevrelerinden yoğun ilgi gören bu önemli eserin ilk baskısı tükendi bile. Şu sıralar 2. baskı için çalışılıyor. Özveri, bu eserinin gelirini kızı Ceren adına kurduğu E. Ceren Özveri Eğitim ve Dayanışma Vakfı’na bağışladı. Hemen edindiğim ve kitaplığımda önemli başvuru kaynaklarımdan biri olacak bu eseri için sevgili dostum Murat Hoca’yı tebrik ediyorum. Eline, yüreğine sağlık Murat Hocam.