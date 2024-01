Oscar adaylıkları ve durgunluk

2024 Oscar Ödülleri’ne az bir zaman kala “Oppenheimer” 13 adaylıkla ilk sırada. “Poor Things” 11 adaylıkla onu izliyor. “Killers of the Flower Moon” se 10 adaylık aldı. Gişe rekortmeni “Barbie” ise 8 adaylıkla yetindi.

Oscar Ödülleri'nin tüm adaylıklarında "Oppenheimer" 13 adaylıkla zirvede. "Poor Things" 11 adaylıkla onu takip ediyor. Osage toplumunun petrol zenginliğini çalmaya yönelik büyük bir komployu konu alan tarihi bir suç draması olan “Killers of the Flower Moon” ise 10 adaylık aldı. Amerika’da artan siyasi huzursuzluğun ve bölünmenin yaşandığı bir anda, konularını Amerikan tarihinin acı dolu bölümlerinden alan "Oppenheimer" ve “Killers of the Flower Moon” karanlık konulara ek kapsamlar kazandırıyor gibi duruyor.

Geçen yılın en büyük gişe hasılatı olan “Barbie”, filmin yönetmeni Greta Gerwig ile yıldızı ve yapımcısı Margot Robbie'nin adaylık almamasına rağmen 8 adaylık kazandı. "Oppenheimer"la aynı hafta sonu gösterime giren ve gişe rekorları kıran bu iki film viral fenomen haline geldi ve "Barbenheimer" diye meme (internet geyiği) ortaya çıktı. Filmler dünya çapında 2 milyar dolardan fazla gelir elde ederek, pandemi sonrası toparlanmaya çalışan sinema salonlarına büyük nefes aldırdı.

Öne çıkan isimler

Bu iki filme adaylıklarda "Poor Things", "American Fiction", "Anatomy of a Fall", "The Holdovers", "Maestro", “Past Lives" ve "The Zone of Interest" de katıldı. İlk kez en iyi film için yarışan filmlerin üçü - "Barbie", "The Zone of Interest" ve “Past Lives" kadınlar tarafından yönetildi. Ancak bu filmlerin yapımcılarından yalnızca biri; Justine Triet "Anatomy of a Fall” filmi ile en iyi yönetmen adaylığını kazandı. En iyi erkek oyuncu adaylıklarında, "Holdovers” filminde huysuz bir yatılı okul öğretmenini canlandıran Paul Giamatti; “Oppenheimer”da Manhattan Projesi'nin lideri J. Robert Oppenheimer'ı canlandıran Cillian Murphy, “Maestro”da besteci Leonard Bernstein'ı canlandıran Bradley Cooper; “Rustin”de Sivil Haklar aktivisti Bayard Rustin'i canlandıran Colman Domingo ve "American Fiction"da bir hileye girişen, yeterince takdir edilmeyen bir romancı performansıyla Jeffrey Wright yer alıyor. Bu kategoride ödülü hak ettiğini düşündüğüm ise kesinlikle J. Robert Oppenheimer'ı canlandıran Cillian Murphy. Ve umarım zayıf ve etkisiz bir film olarak değerlendirdiğim “The Holdovers” filmi ve de oyuncusu Paul Giamatti sadece adaylıkları çeşitlendirmek için listede yer almışlardır diye de eklemek istiyorum.

İzlenmeyen tören

Diğer pek çok gelenekselleşmiş alışkanlıklarımızın başında gelen, Oscarların da başına geliyor. Oscarlar da her sene daha zorlu bir zamana denk geliyor. Bu seneki Oscar töreninin sunuluculuğunu, Late Night’ın Jimmy Kimmel’ın dördüncü kez üstlenecek olmasından da hoşlanmadım ve bu yüzden yayın reytinglerinin bu sene de düşük olacağını düşünüyorum. Zaten çoğu ödül programı yayını reytinglerde başarısızlık yaşıyor. Örneğin 2022’deki Oscar televizyon yayını 18,7 milyon izleyici tarafından izlendi, ancak 2017 Oscarlarının 33 milyon izleyici tarafından izlendiğini hesaba katarsak bu önemli ölçüde bir düşüşü gösteriyordu. Bir yandan filmlerin seyirci tarafından izlenmemiş olması da bu ilgisizliğin ayaklarından biri olabilir. Film izleme pratiklerinin değişmesine uyum sağlamakta hâlâ zorlanılması ve de Wall Street’in dijital platformlara yüksek değer vermesinin sonuçlarının yeterince kârlı çıkmamasıyla işler iyice karışmış durumda gözüküyor. Kendi yayın platformları olan Warner Bros. Discovery, Disney ve Paramount Global gibi medya şirketleri için oldukça yıkıcı sonuçlar oldu geçen sene. Bir yandan da oyuncu ve yazarların; filmlerinin kablolu yayın veya diğer platformlarda yeniden yayınlandığında kazandıkları telif ücretlerinin haksızlığına karşı başlattıkları grevin ancak kasım ayında sona ermesi ve buna rağmen huzursuzluğun üretimlerde hâlâ durgunluk yarattığı gözüküyor. Bu da büyük ihtimalle gelecek yıllarda Oscar sezonunda adaylıklarda daha az yarışmacı ile karşılaşabileceğimiz anlamına geliyor.

***

2024 Akademi Ödülü Adaylıkları

En İyi Film

• Oppenheimer

• Poor Things

• The Holdovers

• Barbie

• Killers of the Flower Moon

• American Fiction

Maestro

• The Zone of Interest

• Past Lives

• Anatomy of A Fall

En İyi Yönetmen

• C. Nolan, Oppenheimer

• M. Scorsese, Killers of the Flower Moon

• Y. Lanthimos, Poor Things

• J. Glazer, The Zone of Interest

• J. Triet, Anatomy of a Fall

En İyi Kadın Oyuncu

• Emma Stone, Poor Things

• Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

• Sandra Hüller, Anatomy of a Fall

• Carey Mulligan, Maestro

• Annette Bening, Nyad

En İyi Erkek Oyuncu

• Paul Giamatti, The Holdovers

• Cillian Murphy, Oppenheimer

• Bradley Cooper, Maestro

• Jeffrey Wright, American Fiction

• Colman Domingo, Rustin

En İyi Özgün Senaryo

• Anatomy of a Fall,

• Justine Triet & Arthur Harari

• The Holdovers, David Hemingson

• Past Lives, Celine Song

• May December, Samy Burch

• Maestro, Bradley Cooper & Josh Singer

En İyi Uyarlama Senaryo

• Barbie, Greta Gerwig & Noah Baumbach

• Poor Things, Tony

• McNamara

• American Fiction, Cord Jefferson

• Oppenheimer, Christopher Nolan

• The Zone of Interest,

• Jonathan Glazer

En İyi Uluslararası Film

• The Teachers’ Lounge, Almanya

• The Zone of Interest, Birleşik Krallık

• Society of the Snow, İspanya

• Io Capitano, İtalya

• Perfect Days, Japonya