SGK prim iadesi koşulları neler?

Soru: Bir yakınım bugüne kadar sigortalı olarak çalıştığı süre içinde SSK’ye ödediği primlerini geri almak istiyor. Bu mümkün mü? Benim bildiğim kadarı ile emeklilik şartları oluşmaz ise alabilir. Yanlış yönlendirme yapmamak için size danışıyorum.

Cevap: Sizin de belirttiğiniz gibi her koşulda ödenmiş primlerin iadesi mümkün olmuyor. Bir sigortalı şayet emeklilik için gerekli yaşının dolmasına karşın, emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramıyorsa primler için iade için talebinde bulunabilir. Bunun için ikametinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine ya da il müdürlüğüne yazılı talepte bulunmak gerekiyor.

İADE KOŞULLARI NELER?

Prim iadesi için başvuran kişi 4-a (SGK) kapsamında sigortalı bir işte çalışmıyor olmalıdır.

2008’den öncesinde kendi adına ödenen hem işçi hem işveren primleri, 2008 sonrasında ise yalnızca işçi primlerinin iadesi yapılabiliyor.

Başvuruyu yapan kişi 4B (BAĞ-KUR) kapsamında kendi işini yürütmüyor olması gerekir.

Kişinin emeklilik yaşını doldurmuş olması, ancak emekli olacak prime sahip olmaması da gerekir.

HANGİ PRİMLER GERİ ÖDENİYOR?

4-a (SGK) güvencesi altındaki çalışanlar için 2008 yılından önceki tüm işçi ve işveren primleri geri ödenebiliyor, ancak 2008 yılından sonra ise yalnızca işçi primleri geri ödeniyor.

4-b (BAĞ-KUR) güvencesi altında çalışanlar için ise tarih ayrımı yapılmadan hem işveren hem de işçi primleri geri ödeniyor.

HANGİ PRİMLER GERİ ÖDENMİYOR?

Ödenen primlerin tamamının iadesi söz konusu değil. İade edilmeyecek prim ödemeleri şunlar:

• Genel sağlık sigortası,

• Doğum borçlanması,

• Askerlik borçlanması,

• Yurt dışı borçlanması.

TOPLU PRİM İADESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İade talep eden kişi, başvurusunu Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla yapabilir. Kişinin ikamet ettiği konuma en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Şehir merkezinde bulunmayan kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Merkezlerine dilekçe ile başvurabilirler.

VEFAT EDEN KİŞİNİN YAKINLARI İADE İMKÂNINDAN FAYDALANABİLİR Mİ?

“Ölüm aylığı bağlanmamış olan” kanuni mirasçılar, vefat eden yakınlarının toplu para iadesi için talepte bulunabilirler. Söz konusu durumda da başvuruların Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Merkezine iletilmesi gerekiyor.