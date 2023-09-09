Sonbaharda gelecek filmler

Sonbahar kapımızı çaldı. Bizleri iddialı yapımlarla dolu sinema vizyon takvimi bekliyor. Bu hafta eylül, ekim ve kasımda sizleri sinema salonlarına çekecek filmlere odaklandık.

Film izlemeyi de, hakkında yazmayı da özledim. Bu yaz molası bu kez biraz uzun sürdü ama iyi geldi. Hollywood yazarlarının ve oyuncularının haklı grevleri bazı gösterimlerin tarihlerinin değişmesine neden olsa da yılın son bölümüne doğru ilerlerken bizleri iddialı yapımlarla dolu sinema vizyon takvimi bekliyor.

Bu hafta birbirinden değerli ve heyecan verici bazı filmleri derlemek istedim ki gözümüz gönlümüz açılsın ilk yazıyla.

EYLÜL VİZYONU

Eylül vizyonu zayıf geçiyor, hakkında hâlâ heyecanınız kaldıysa bu ay sonuna doğru Jigsaw geri dönüyor. Serinin onuncu filmi olan Testere X (Saw X) yeni bir dizi ölümcül tuzaklarıyla bir kez daha Cadılar Bayramı sezonu öncesinde korku severleri kendine çekecek. Bu filmden umutluyum çünkü “Testere VI” (2009) ve “Testere: Son Bölüm”ün (2010) yönetmeni Kevin Greutert yönetmiş. Bu ayın hakkında konuşabileceğimiz bir diğer filmi “Rouge One”ın yönetmeni Gareth Edwards’ın yönettiği bilimkurgu “The Creator”. Giderek daha çok gündemimize oturan bir konusu olan filmde, insanlar ve yapay zeka arasındaki savaşın hüküm sürdüğü kıyamet sonrası bir evren izleyeceğiz. Bu konunun hatta öngörünün filmlerini bizler izleyeduralım gelecek jenerasyonlar bu çatışmayı gerçekten yaşayacak gibi duruyor, ne dersiniz? Son yıllarda en sevdiğim oyuncular arasında yer alan John David Washington’ı bu filmin başrolünde izlemek için de ayrıca sabırsızlanıyorum

EKİM VİZYONU

Ekim ayına baktığımızda bizi bekleyen en iyi filmlerden biri Martin Scorsese'nin yeni Western destanı olarak çektiği ve Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro'yu son filmlerinden 30 yıl sonra yeniden bir araya getirdiği “Killers of the Flower Moon”. Zengin Osage halkına yönelik bir dizi cinayetin ve FBI'ın bu kişilerin ölümlerine ilişkin daha sonra yürüttüğü soruşturmanın öyküsünü anlatacak olan film öncesi Osage kabilesi (kendilerini Wazhazhe olarak adlandırıyorlar) hakkında önden okuma yapmak filmi izlemenin kalitesini artıracaktır. Belirsiz bir dünyada geçen “Foe” filminde ise kadınların kalplerinin sıkışmasına neden olan Paul Mescal’ı Saoirse Ronan ile birlikte izleyeceğiz. Hen ve Junior rollerindeki ikilinin kimyaları tutmuş gözüküyor. Belirsiz bir dünyada geçen filmde, nesillerdir Junior'ın ailesine ait olan gözlerden uzak olarak yaşadıkları araziye davetsiz bir yabancının (Aaron Pierre) şaşırtıcı bir teklifle gelmesiyle ikilinin sakin hayatları kargaşaya sürüklenecek.

Çok satan yazar Iain Reid'in romanından Garth Davis’in uyarlayıp yönettiği filmde insanın doğasını masaya yatıracağız.

DEV KASIM VİZYONU

Kasım ayında dev sinema yapımları vizyona girecek. Bunlardan ilki Denis Villeneuve’un yönettiği devam filmi olan “Dune: Part 2”. Paul Atreides'in (Timothée Chalamet) ailesini yok edenlere karşı intikam yoluna girerken aynı zamanda korkunç bir geleceği engellemeye çalıştığı yolculuğu nasıl sürdüreceğini izleyecğiz. Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling ve Stephen McKinley Henderson’dan oluşan oyuncu kadrosuna bu ikinci filmle Austin Butler, Christopher Walken, Florence Pugh, Léa Seydoux ve Souheila Yacoub’un katılacağını söyleyeyim. Kaptan Marvel’in 2019’da izlediğimiz başlangıç ​​hikâyesinin devamı olan “The Marvels” filmi de kasımda sinemalarda olacak. Filmin yönetmeni, “Candyman" filminin başarılı yönetmeni Nia DaCosta. Kasım ayının 22’sinde ise muhtemelen senenin ve Oscar sezonunun en iddialı filmini izleyeceğiz; “Napoleon”. Joaquin Phoenix’in başrolde olduğu ve yönetmeni Ridley Scott olan filmde kötü şöhretli Fransız komutan Napolyon Bonapart'ı izleyeceğiz. Vaness Kirby, Napolyon'un karısı İmparatoriçe Josephine'i canlandırıyor. Bu iki aşığın çalkantılı ilişkisini henüz iyi bir filmde izlediğimi hatırlamıyorum. O yüzden merak katsayım biraz daha artmıyor değil.