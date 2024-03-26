Vahap Seçer: Türkiye 31 Mart’ta Mersin’i konuşacak

CHP’nin kazanmasına kesin gözüyle bakılan kentlerden Mersin’de, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de oldukça iddialı. “Halk hizmete oy verecek” diyen Seçer, açık farkla kazanacağını ve Türkiye’nin 31 Mart’ta Mersin’i konuşacağını söylüyor. Seçer ayrıca, gelecek 5 yıla yönelik hedeflerini ve Türkiye siyasetine dair gözlemlerini BirGün’e anlattı.

Mersin, CHP’nin yerel seçimlerde en rahat olduğu kentlerden biri. Yapılan araştırmalar, yeniden aday gösterilen CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayı Serdar Soydan karşısında açık farkla önde olduğunu gösteriyor. 2007 ile 2015 yılları arasında iki dönem CHP’den Mersin milletvekili seçilen Seçer, DEM Parti ve İYİ Parti’nin yanı sıra AKP ve MHP’den de önemli oranda oy çekmeyi başarıyor.

Fakat Başkan Seçer yine de dizginleri sıkı tutuyor. Her gün ilçe ilçe gezip köylere, beldelere giderek seçim çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Çünkü ilçelerde oy artırmak, hem büyükşehirde hem de yerelde CHP’ye yeni kazanımlar getirebilir.

22 Mart günü Vahap Seçer’in seçim çalışmasını takip ettik. Seçer, MHP’nin yönetiminde olan Gülnar ve Mut’ta ciddi bir kalabalık topladı. Bu iki ilçedeki gezilerinde önü sürekli kendisine destek verenler tarafından kesilen Seçer, yaptığı konuşmalarda “ayrımcılık yapmadan hizmet etme” sözü verdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Gülnar-Mut yolunda yerel seçimlere dair bir söyleşi gerçekleştirdik.

“BÜROKRASİDEKİ İŞLERİMİZ AKSADI”

Son 5 yılınızı nasıl özetlersiniz, geride kalan dönemin sizin için öne çıkan başlıkları nelerdir?

Bizim çıkışımız sosyal politikalarla başladı. Özellikle pandemi sürecinde sosyal politikalarda çok etkili olduk. İlk kez yeni bir başkan ve yeni bir belediye anlayışı o zaman kendini gösterdi. Krizi iyi yönettik. Zaten bu dönem bizim için krizler dönemi oldu.

Başta pandemi, daha sonra birçok afet yaşandı. Her yere yardımcı olmaya gayret ettik. Orman yangınlarından sellere kadar… Ve deprem afeti… Bizim şehrimizi en çok etkileyen gelişme oydu. Çünkü ilk etapta 400 bin depremzede Mersin’e gelmişti. Mersin nüfusu resmi nüfusun çok üzerinde. Biliyorsunuz sığınmacı sorunumuz da var. 2,5 milyondan az değil şu anda nüfusumuz. Oysa resmi olarak 1,9 milyon görünüyor.

Diğer taraftan ekonomik krizle boğuşuldu. Türkiye’de ekonomik kriz varsa doğal olarak herkes etkileniyor. Biz de etkileniyoruz. Siyasi gerginliklerden de etkilendik. Özellikle seçim öncesi ortalık çok gerildi. Seçime 1-1,5 sene kala bürokraside işlerimiz aksadı. Örneğin işte metro, dış finans kullanım izni 2 yıl bekledi. Tam 2 yıl kaybettik. O 2 yıl içinde de çok kaybımız oldu. Piyasalar altüst oldu, döviz kurları patladı. Hükümetten, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan onay alamadık. Seçimden sonra onayladılar.

“530 MİLYON DOLAR BORCUMUZ VARDI”

Finansman sorununu nasıl aşıyorsunuz?

Bizim borçlanma imkânımız çok rahat değil çünkü meclis çoğunluğumuz yok. Belediyenin bütçesini kullandık. Bir de bir önceki dönemin bize bıraktığı kötü bir miras vardı. Bir de onlarla uğraşıyorsunuz. Bir de onları rahatlatıyorsunuz. 530 milyon dolar borcumuz vardı bizim. Hem sular idaresi hem de belediye için söylüyorum… Şu anda her ikisinin borcunu toplasan 150 milyon doları bulmaz. Bu anlamda da başarılı bir süreç götürdük.

Bütçeleri reel yapıyoruz. Bütçelerde gerçekleşme oranı çok yüksek, hep yüzde 90’ın üzerinde. Bu belediye yüzde 99,5’i gördü. Üstelik ekonomideki dalgalanmalardan dolayı ek bütçeler de yaptık. Ona rağmen belediye ekonomik anlamda çok çok iyi durumda. Tartışmasız herkes bu konuda hakkımızı veriyor. Buna dayanarak IBRD [Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası] ve IFC [Uluslararası Finans Kurumu] gibi uluslararası bankalar bize bir hayli fon ayırdılar. İkinci 5 yılımızda hem mali disiplini sağlayacağız hem de altyapı yatırımlarını hayata geçireceğiz.

“İKİNCİ 5 YILDA METROYU BİTİRECEĞİZ”

Altyapı demişken, metro yapımı ne aşamada? Ne zaman hizmete açılacak?

İyi ilerleme sağladık. Onun da finansmanı IBRD ve IFC gibi kuruluşlardan sağlayacağız. Bizim metro ihalesi o günün döviz kurlarıyla 330 milyon avro tutuyordu. Bugünküyle çarpın, bölün… Biz zaten başlamıştık. Bugünün parasıyla da 500 milyon lira biraz daha fazla para harcamıştık. Sonra finansmana erişemeyince akamete uğradı inşaat süreci. Şimdi finansman kullanır kullanmaz inşaat devam edecek, inşallah ikinci 5 yılda Mersin metrosunu bitireceğiz.

Metro çok önemli. Bizim ölçeğimizde bir belediye açısından düşünüldüğünde Cumhuriyet tarihinde böyle bir yatırım yok. 13,5 kilometre yer altı metrosu... Hafif raylı değil. Yani pahalı bir yatırım. Biz bu işe giriştik. Birçok konuda kentin ulaşımı konusunda yatırımlar, yeni bulvarlar, yolların revizyonu… Bunlar ciddi bütçe gerektiren işler.

Bizim raylı sistem konusunda da proje çalışmalarımız oldu. 23 kilometre tramvay, 11 kilometre de hafif raylı sistem… Yeraltı metrosunun dışında projeler yaptık. Bunların ikisi onaylandı. Bir tanesi de ulaşım master planını hazırlamıştık. O da bakanlık tarafından yeni onaylandı. Bu tür projeler zaman alıyor. Biz sonraki yıllarda da Mersin’le ilgili ulaşım çalışmalarını şimdiden başlattık. Onların proje hazırlıklarını şimdiden bitirdik.

Mersin’deki siyasi dengeler Mersin’de 1 milyon 400 binden fazla seçmen bulunuyor. CHP son genel seçimde kentten yüzde 31’e yakın oy aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a yüzde 57’ye yüzde 37 gibi net bir üstünlük kurdu. Yani bloklar açısından değerlendirildiğinde burada muhalefetin ağırlığı söz konusu. Yeşil Sol’un son seçimde yüzde 13’ü aştığı hesaba katılırsa DEM Parti’nin de Mersin’de önemli bir güce sahip olduğu ifade edilebilir. İYİ Parti’nin son Mayıs seçimindeki oy oranı yüzde 12’ye yakın. Kentteki 13 ilçenin 10’u Cumhur İttifakı’nın (8’i MHP, 2’si AKP) yönetiminde. Aslında AKP’nin kentteki oy oranı MHP’den çok daha yüksek ama ittifak içindeki paylaşım sistematiğine göre burası MHP’ye bırakılıyor. CHP’nin yönettiği belediyeler sayıca az olsa da Mersin nüfusunun yaklaşık yüzde 45’i CHP tarafından idare edilen Tarsus, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde yaşıyor. CHP’nin buradaki hedefi, birkaç ilçe belediyesini daha iktidardan almak. Bunun Vahap Seçer’in yarattığı havanın etkisiyle mümkün olabileceği düşünüyor. Seçer’in 2019’da yüzde 45 olan oyunun yüzde 55’i aştığı, 60’a yaklaşabileceği tahmin ediliyor. İlçelerde MHP’ye oy veren seçmenin bir kısmı, büyükşehirde Seçer’den yana tercih kullanabiliyor. CHP’yi iştahlandıran da bu geçişkenlik dinamiği. Fakat tam tersi de geçerli; Seçer’e oy verilmesi mutlak bir CHP desteği anlamına gelmeyebiliyor. Kaybetme riski olmayan Seçer’in uzak köylere gidip halk buluşmalarına katılmasının temel sebebi ilçelerden CHP’ye daha fazla oy akmasını sağlamak ve ilçe belediyelerini kazanmak.

“SOSYAL KONUTLAR YAPACAĞIZ”

Türkiye’de geniş halk kesimleri ekonomik ve sosyal açından ciddi problemlerle yüz yüze. Bu tek başına belediyelerin çözebileceği bir mesele değil ama siz sosyal demokrat bir belediye başkanı olarak topluma bir nebze daha rahat nefes aldırmak adına ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Sosyal konut, bu önemli. Çünkü Mersin’de kira fiyatları akıl almaz bir şekilde arttı. Özellikle deprem sonrası ve çok sayıda yabancı uyruklu insanın Mersin’de yaşamaya başlaması buna neden oldu. Sosyal konutları hem kira amaçlı hem de satış amaçlı yapacağız. Önemli olan nokta, alt gelir grubuna bu hizmeti sunacağız. Bu projenin gerekçesi, kira artışları ve yükselen konut fiyatları nedeniyle orta-alt gelir grubundaki insanların mağduriyet yaşaması. Bizim birinci derecede hedef kitlemiz alt gelir grupları, daha sonra da orta-alt gelir grupları olacak.

5 yıllık dilim içerisinde ne yaptıysak, aynı uygulamalara devam edeceğiz. Dediğiniz gibi aslında hükümetin açıklarını kapatmaya çalışıyoruz biz. Ama her açığını da kapatma şansımız yok. O zaman kentin diğer sorunlarını çözmede sıkıntı olur. Neticede bir bütçe meselesi. Biz sosyal politikalara ayıracağımız bütçeyi azami düzeyde elbette ayırırız. Ama sonuçta diğer işlerimizin olduğunu da unutamayız. Dengeli bir şekilde sosyal politikalarda varlığımızı sürdüreceğiz. Tarım destekleri, tarım politikaları da bizim için önemli. Bunlarda herhangi bir aksama yaşanmamalı, çünkü 5 yıldır bir çıtamız var. Tarıma çok destek olmuşuz. O çıtayı aşağı çekmeden, mevcudu tahkim ederek üstüne koyarak duruma göre, şartlara göre devam edeceğiz.

“YEŞİL ALANLARI ARTIRACAĞIZ”

Gelecek 5 yılda genel olarak önünüze hangi hedefleri koydunuz?

Metro ve hafif raylı sistemlere ek olarak her alanda yeni projeler belirledik. Birkaçından bahsedeyim. Yeşil alanları artıracağız. Mersin, sahili olan bir kent. Ama kuzeye, yani dağa doğru büyüyor. O hinterlanda 500 dönümlük yeni bir kent parkı yapacağız. Biz istiyoruz ki yeşil alanlar artsın. Çünkü herkes zaman geçirmek için sahile inmek durumunda. Şehrin gelişen bölgelerine de parklar yapmamız, vatandaşların vakit geçirmesini sağlayacak tesisler kurmamız gerek. Müftü Deresi yaşam parkı sözümüz var. İhtiyaç duyan her yere sosyal yaşam merkezi kuracağız. Bizde örnekleri var. İçinde kreşten taziye evine kadar birçok olanak var.

Eğitime de çok önem veriyoruz. 7200 öğrencimiz var bizim. Bütün ilçelerde kurslarımız var. İçinde dershane, okuma salonu, kadın atölyeleri, meslek edindirme kursları gibi birimlerin olduğu sosyal yaşam merkezleri her ilçede olacak. Özellikle alt gelir grubunun yaşadığı bölgelerde bunları yapmayı çok önemsiyoruz. Kreşler olmalı, kadınlara yönelik meslek edindirme kursları olmalı.

Bir de Köyümüz Atölye projesi ve tarımsal GES projemiz var. Sulama kooperatiflerinin en büyük gideri elektrik enerjisidir. Enerji üretmek için, güneş enerjisi projelerine destek vereceğiz. Mersin’de 75 tane sulama kooperatifi var. O nedenle bu da çok önemsediğimiz, anlamlı bulduğumuz bir proje. Köyümüz Atölye projesinde de bir bölgede yetiştirilen ürünlere, yetiştirme tekniğinden paketleme-pazarlama ve coğrafi işaret alımına kadar destek sağlamayı hedefliyoruz.

“AÇIK FARKLA KAZANACAĞIZ”

Peki 31 Mart’a gelelim. Durumunuzu nasıl görüyorsunuz, oy oranı olarak hangi seviyeyi hedefliyorsunuz?

Elimizde fazlasıyla anket var, çok açık ara farkla kazanacağız. 31 Mart’ta Türkiye Mersin’i konuşacak. Mersin hizmete oy verecek. Bunun partim açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda diğer CHP’li beledilerin de hakkını vermek lazım. Her kesime gittik, hiç ayrımcılık yapmadık. Yaptığımız hizmetlerin sandıkta sayısal olarak partiye oy olarak döndüğünü görülecek. Belki oy şahsımıza verilecek ama bu CHP’nin kazanımı olacak. Çünkü belli algıları da kırıyoruz. “CHP hizmet yapamaz, CHP köye giremez, CHP varoşa giremez, CHP yardımları keser” diye konuşuluyordu. Oysa tam tersi… Bu algıları kaldırıyoruz.

Gerçekten ben de merakla bekliyorum sonuçları. Her noktaya hizmet götürüyoruz. Sadece merkeze değil, her kesime... Aslında siyasal gerçekliği tespit etme açısından oy oranını merak ediyorum. Yoksa başka bir düşünceyle değil bu merakım. Seçimi kazanacağım. 1 puanla da seçim kazanılıyor ama açık ara farkla kazanmak bizi şundan mutlu edecek; verdiğimiz emeklerin ve yaptığımız hizmetlerin karşılığında insanlar size yönelebiliyormuş. Bir değişim, bir dönüşüm olabiliyormuş toplumda.

Başarının sırrı: Halka değen politikalar Muhalefet ittifak kuramamasına rağmen Vahap Seçer, yüzde 45 oyla seçildiği ve en yakın rakibine 5 puan fark attığı 2019 seçimlerine göre daha güçlü görünüyor. Seçer’in bu güçlü konumunun ardında halka değen sosyal politikaların başat önemde olduğu söylenebilir. Kentte kurulan mahalle mutfakları 3 öğün yemeği 10’ar lira karşılığında sunuyor. Kendi ihtiyacını gidermekte zorlanan yaşlı yurttaşlara bakım hizmetleri veriliyor. Bununla beraber hastasını kent merkezine uzak kırsal bölgelerden hastanelere tedaviye getirenlerin konaklaması için bir ‘Refakatçi Evi’ yapılmış. Büyükşehir Belediyesi, uzak köylere berber-kuaför hizmeti bile götürüyor. Öğrencilere yönelik ise Mersin’in her ilçesinde, toplamda 27 noktada, LGS ve YKS’ye hazırlık merkezleri bulunuyor. Şehirde tüm öğrenciler için toplu ulaşım ücreti 1 lira olarak belirlenmiş.

“CHP’NİN BAŞARI OLMA ZORUNLULUĞU VAR”

Uzun yıllardır siyasetin içindesiniz, 31 Mart yerel seçimleri Türkiye’de ne gibi sonuçlara yol açabilir?

CHP’nin mutlaka başarılı olma zorunluluğu var. Anamuhalefet partisiyiz, anamuhalefet partisinin güçlü olması Türkiye demokrasisi açısından önemli. O yüzden bunun üstünde duruyorum. Mutlaka iyi bir sonuç almamız lazım. Yoksa Türkiye farklı mecralara da gidebilir. Zaten bir hayli kan kaybettik. Türkiye’de demokrasi, hukuk devleti ve özgürlükler açısından çok büyük bir geriye gidişin olduğunu görüyoruz. Bunu yapan iktidarsa, iktidar daha da güçlendikçe bunu daha da ileri noktalara götürecek. Eğer demokratik balansı yapamazsak, bugünleri arar duruma geliriz. Onun için başarılı çıkmak zorundayız. Çıkacağımızı da görüyorum.

Ekonomik kriz insanları vurdu. Şu an Türkiye’nin gündemi bu. Ekonomik kriz, gelir dağılımındaki adaletsizlik her geçen gün artıyor. Bir yanda çok kazananlar, bir yanda açlığa mahkûm olanlar. Bu insanlarda doğal olarak tepkiye neden oluyor. Önemli olan muhalefetin o insanlara ulaşarak doğru bir lisanla bunu anlatabilmesi ve desteğini alabilmesi. Şu anki gayretimiz de bu zaten. Kimseyi hırpalamadan, dilimizle, kullanacağımız lisanla da uzun yıllardır iktidara destek vermiş insanları rencide etmeden, onların da desteğini alabileceğimizi düşünüyorum. Bunu başarabilirsek insanların bize ilk defa şans vermelerini sağlayabiliriz.