Yeni Düzyıl

Haydi toparlanın ağlayalım biraz. Suudi Kralı vefat ettiğinde nasıl da yas tutmuştuk, onu hatırlayıp duygu yüklemesine uğradım… Neyse, durmak yok, ağlamaya devam. Birleşik Kamu-İş’in Açlık-Yoksulluk Aralık 2023 Araştırması’nın sonuçlarına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 16 bin 500 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 46 bin 837 TL’ye yükseldi. Neyse ki ülkemizde bizi koruyan, mülk hakkımızı, hayatımızı, eğitimimizi, kültürümüzü, sanatımızı düşünmeyen bir idare olduğu için yoksulluk ve açlığı da eğer hayatta kalabilirseniz yaşayabiliyorsunuz. Hayattaysanız şanslısınız, sizleri daha kötü günler bekliyor. Yeni düzyılımıza hoş geldiniz. Burada gericilik, hamaset, bağnazlık, bilimle iddialaşma, vizyonsuzluk, bireysel erk için tutarsız ve omurgasız bir yönetim ve sürdürülebilen bir yoksulluk var.

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Eğer kampanyamızı beğenmediyseniz az bir fark ödeyerek, mafyayla iç içe girmiş siyasiler, toplumun her alanına içten içe işlemiş ahlaksızlık, yolsuzluk ve para için her şeyi yapma açgözlüğünden de faydalanabilirsiniz.

Bunlar da kesmezse, iktidarın her dediğini, sırf menfaati ve kazancı için yağlı elleri ve anlamsız sırıtışları ile şakşaklayan dev bir kalabalıkla da karşılaşmanız mümkün. Tabii ki iktidara yanlayıp da parmağını tatmayan yok. Çünkü devir yeni devir, düzyılımızda artık her şey kazanç ve karşılıklı menfaat öncelikli. Hukuk mu? Njslkdjashdk, kusura bakmayın random güldüm. Yani şimdi o kadar okuyan öğrenciye filan da ayıp olacak ama anayasanın pek de bir gücü olmayan, hukukun üstünlüğü ilkesini geçtim, anayasa mahkemesinin bile Yalova Kaymakamlığı kadar değer görmediği bir adaletsiz düzyıldan bahsediyorum.

Haydi gelin, biraz da para diyelim. Fakirlik nasıl gidiyor? Aaaa, üzülmeyin, bakın nadide gazztecilerimiz, nadide yağdanlıklarımız neler diyor? Allah fakirlere şehadet şerbetinden içmeyi nasip ediyormuş. Zenginseniz zaten kesin BirGün filan okumuyorsunuzdur. O yüzden bizim için işler hala nanay. Marmara ve Antakya depremlerinden kurtulup hayatta mı kaldınız? Hiç üzülmeyin, sırada büyük İstanbul depremi var ve tahmin edin once yıldan sonra koskoca şehirde deprem toplanma alanlarına ne yapıldı? Tabii ki AVM… Genç adamsın lazım olur, al AVM…

Biraz da güzel haber. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2024 yılı bütçesi yüzde 151 artarak, 91,8 milyar lira oldu… Bir sürü bakanlığı filan geçen tertemiz kemiksiz bir bütçe. Makam aracından, cemaatine, STK’sına, artık ne kadar faydalı, ülkeyi parlak geleceğe doğpru yönlendirecek, daha ahlaklı ve medeni yapacak iş varsa bu bütçe yeter de artar diyeceğim ama Diyanet, her seferinde yıl bitimine yakın biraz da ek bütçe patlatıyor. Helal olsun sana koca bütçeli başkanlık diyoruz.

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En güzel günler geçtiğimiz dünler diyoruz ve her gün daha fazla acı çekmek için yaşamaya devam ediyoruz. Sıradaki müjdem ise tüm trafik sevdalılarına. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 lüks aracın mahkeme kararınca emniyete verildiğini kaydeden içişleri bakanımız, "Artık bundan böyle bu araçlar suç örgütlerinin değil, polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır. Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun." ifadelerini kullandı. Bentley, Ferrari gibi araçlar gördüm, trafik polisi aracı olmuşlar. Aşırı çok lüks doğru bir karar.

Aslında o araçları satsak da olurdu ama ne gerek var. Çünkü burada hiçbir şeye gerek yok.

Seneye görüşmek üzere.