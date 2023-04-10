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Kaan Sezyum
Bu çıkmaz sokak nereye çıkıyor?
Evet, sonuçları açıklıyorum. Orta - uzun vadede bizden bir yol olmaz. Nasıl mı? Şöyle anlatayım da biraz moralleri bozalım. Zaten...
  • 05.07.2023 06:00
Nefret ülkesi
Ülkemizi biliyorsunuz. Karpuz gibi her konuda ortadan ikiye yarılmış, vatandaşları tarafından ya siyah ya beyaz: ya sev, ya terk et;...
  • 28.06.2023 06:00
Bıyık, gözlük ve diğerleri
İlkokul, ortaokul ya da lisede hiç bulundunuz mu? Bu satırları okuyabiliyorsanız büyük ihtimalle okuma yazmanız var haliyle bu öğretim aşamalarının...
  • 14.06.2023 06:00
Yaşayabilecek kadar
Seçim sonuçları insanca bir hayat isteyen, artık rahat nefes alırız diyen seçmeni cortlattı. Diğer taraf yine gayet mutlu. Herkes sanki...
  • 07.06.2023 06:00
Umut, adalet ve insanlık: Toni, Coni ve Herkel
Demokrasi; özgürlük, eşitlik ve adalet kavramları üzerine inşa edilmiş bir yönetim biçimidir. Ancak bazen demokrasinin bu ideal hedeflere ulaşmasında zorluklarla...
  • 31.05.2023 06:00
Oyun sonu canavarı
Evet birinci round bitti, şimdi eli yüzü toplayıp ikinci rounda bakıyoruz. Enseyi karartmıyoruz, umudu kaybetmiyoruz. Sonuçta böyle devasa bir organizasyon, neredeyse...
  • 17.05.2023 06:30
Büyük seçim
Seçim sezonunun sonuna geldik. Bu sezon dünyanın her yerindeki politikacıların üreme aylarıdır. Dört yılda, beş yılda, on beş yılda bir...
  • 10.05.2023 06:07
Sihirli bakanlar diyarı
Hazine ve Maliye Bakanımızı bilirsiniz. Çok değerli bir isim. Ofansif mizahın yıkılmaz kalesi. Ekonominin gözlerdeki ışık olduğunu söyleyebilecek kadar bilim...
  • 03.05.2023 06:09
Sihirli kalem ve bin arılar
Keşke yazıyla, yani yazı yazarak bir şeyleri değiştirebilseydim. Okuyanın okumasıyla olacak tabii. Yoksa yazdığım yerden bir şeyleri değiştirmek istemezdim. Çevremde gördüğüm...
  • 26.04.2023 06:00
Devletin malı deniz
Son günler, deniz bitti. Zaten yüzme de bilmiyordunuz. Üç tarafı denizlerle çevrili şu güzel memlekette nasıl oldu da yüzmeyi öğrenemediniz,...
  • 19.04.2023 06:37
TOGG açın halinden anlamaz
Yerli ve milli arabamız sonunda fabrikadan çıktı. İlk teslimat yapıldı. Erdoğan, “Bizden torpil filan isteyenler var. Dedik; ‘Biz torpil işine...
  • 05.04.2023 06:30
Kalitesiz yönetilen toplumlar
Büyük seçime, ikinci kurtuluş savaşına ya da büyük kapanmaya adım adım ilerlerken, her geçen gün ülkede olmayacak denen...
  • 29.03.2023 06:30
Kimsesizlerin kimi?
Malum tayfa iktidara gelirken “kimsesizlerin kimi” olmak üzere yola çıkmıştı. Ya da böyle bir söylemin arkasında duruyordu. O...
  • 22.03.2023 06:30
Gelecekten bir dün
Hayatın zorluk seviyesi en zorda yaşanabildiği ülkelerden biriyiz. Hiç öyle kafamızı sağa sola çevirerek, ya da başımızdakiler gibi kuma gömerek...
  • 15.03.2023 06:00
Sayılarda boğulmak
En büyük afet, ne sel, ne UFO istilası, ne deprem, ne de tsunami… En büyük afet vatandaşının hayatını...
  • 08.03.2023 06:30
Üstü kalsın
Geçtiğimiz gün zorunluluk sebebiyle taksiye binmek zorunda kaldım. Keyfine göre bir şoföre denk geldim de binebildim. Yanımda eşyalarım...
  • 01.03.2023 06:30
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