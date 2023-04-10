Kaan Sezyum

Bu çıkmaz sokak nereye çıkıyor?
Evet, sonuçları açıklıyorum. Orta - uzun vadede bizden bir yol olmaz. Nasıl mı? Şöyle anlatayım da biraz moralleri bozalım. Zaten...
Nefret ülkesi
Ülkemizi biliyorsunuz. Karpuz gibi her konuda ortadan ikiye yarılmış, vatandaşları tarafından ya siyah ya beyaz: ya sev, ya terk et;...
Bıyık, gözlük ve diğerleri
İlkokul, ortaokul ya da lisede hiç bulundunuz mu? Bu satırları okuyabiliyorsanız büyük ihtimalle okuma yazmanız var haliyle bu öğretim aşamalarının...
Yaşayabilecek kadar
Seçim sonuçları insanca bir hayat isteyen, artık rahat nefes alırız diyen seçmeni cortlattı. Diğer taraf yine gayet mutlu. Herkes sanki...
Umut, adalet ve insanlık: Toni, Coni ve Herkel
Demokrasi; özgürlük, eşitlik ve adalet kavramları üzerine inşa edilmiş bir yönetim biçimidir. Ancak bazen demokrasinin bu ideal hedeflere ulaşmasında zorluklarla...
Oyun sonu canavarı
Evet birinci round bitti, şimdi eli yüzü toplayıp ikinci rounda bakıyoruz. Enseyi karartmıyoruz, umudu kaybetmiyoruz. Sonuçta böyle devasa bir organizasyon, neredeyse...
Büyük seçim
Seçim sezonunun sonuna geldik. Bu sezon dünyanın her yerindeki politikacıların üreme aylarıdır. Dört yılda, beş yılda, on beş yılda bir...
Sihirli bakanlar diyarı
Hazine ve Maliye Bakanımızı bilirsiniz. Çok değerli bir isim. Ofansif mizahın yıkılmaz kalesi. Ekonominin gözlerdeki ışık olduğunu söyleyebilecek kadar bilim...
Sihirli kalem ve bin arılar
Keşke yazıyla, yani yazı yazarak bir şeyleri değiştirebilseydim. Okuyanın okumasıyla olacak tabii. Yoksa yazdığım yerden bir şeyleri değiştirmek istemezdim. Çevremde gördüğüm...
Devletin malı deniz
Son günler, deniz bitti. Zaten yüzme de bilmiyordunuz. Üç tarafı denizlerle çevrili şu güzel memlekette nasıl oldu da yüzmeyi öğrenemediniz,...
TOGG açın halinden anlamaz
Yerli ve milli arabamız sonunda fabrikadan çıktı. İlk teslimat yapıldı. Erdoğan, “Bizden torpil filan isteyenler var. Dedik; ‘Biz torpil işine...
Kalitesiz yönetilen toplumlar
Büyük seçime, ikinci kurtuluş savaşına ya da büyük kapanmaya adım adım ilerlerken, her geçen gün ülkede olmayacak denen...
Kimsesizlerin kimi?
Malum tayfa iktidara gelirken “kimsesizlerin kimi” olmak üzere yola çıkmıştı. Ya da böyle bir söylemin arkasında duruyordu. O...
Gelecekten bir dün
Hayatın zorluk seviyesi en zorda yaşanabildiği ülkelerden biriyiz. Hiç öyle kafamızı sağa sola çevirerek, ya da başımızdakiler gibi kuma gömerek...
Sayılarda boğulmak
En büyük afet, ne sel, ne UFO istilası, ne deprem, ne de tsunami… En büyük afet vatandaşının hayatını...
Üstü kalsın
Geçtiğimiz gün zorunluluk sebebiyle taksiye binmek zorunda kaldım. Keyfine göre bir şoföre denk geldim de binebildim. Yanımda eşyalarım...