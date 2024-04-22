Yokluğunun 8’inci senesinde Özdemiroğlu

Attila Özdemiroğlu ile tanışmamız 70’li yılların sonuna rastlar. Özdemiroğlu’nun Şanar Yurdatapan ve Timur Selçuk’la beraber kurdukları Şat Yapım’a gitmiş birkaç şarkımızı kayıt etmiştik. Orada o gün tüm alçakgönüllülüğü ve her zamanki güler yüzüyle şarkılarımızı dinlemiş sonrasında da görüşlerini belirtmişti.

Ben o yıllarda amatör bir müzisyen olarak Melike Demirağ’ın söylediği şarkılar sayesinde Şanar Yurdatapan’ı ve "Ayrılanlar İçin", "İspanyol Meyhanesi" gibi o dönemin en çok dinlenilen bestelerinin sahibi Timur Selçuk’u daha çok tanıyordum.

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Attila Özdemiroğlu’nu ise İstanbul Gelişim Orkestrası üyelerinden başarılı bir icracı olarak biliyordum. Ama ne zamanki 1979 yılında Zülfü Livaneli’nin en sevdiğim albümü "Atlının Türküsü" çıktı o zaman anladım ne kadar değerli bir müzik insanı olduğunu. Bu plaktaki düzenlemeler -kendisiyle en son konuşmamız da konuyla ilgiliydi- o zamana kadar dinlediklerimin en iyisiydi. Hâlâ da öyle.

Attila Özdemiroğlu müzisyenliğinin dışında tanıdığım en zarif, en kibar, en olumlu insanlardan biriydi. Tartışırken bile sesini yükseltmez, karşısındakini bilgi ve mantıkla ikna etmeye çalışırdı. Elindeki iş ne olursa olsun, en iyisini yapmak için büyük çaba gösterir, istediği sonucu alınca da sanki o günlük, sıradan bir olaymış gibi pek üstünde durmazdı. 1995 yılından 2003 yılına kadar süren Mesam başkanlığı döneminde telif hakları için verdiği mücadele ise tek kelimeyle övülmeye layıktı. Hem Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na olan hâkimiyeti, hem de yurtdışı uygulamalarını ülkemize taşıma çabaları onun Mesam’ın efsane başkanları arasında yer almasını sağladı.

Yaptığı onca şarkıyla, film müziğiyle öyle bir hayatımıza dokundu ki hangisini saysak eksik kalır. Ama yine de bir hatırlayalım öncelikle film müziklerini.

1974 yapımı Yılmaz Güney-Melike Demirağ’ın efsane filmi "Arkadaş", Şener Şen’in muhteşem filmleri 1985 yapımı "Züğürt Ağa", 1987 yapımı "Muhsin Bey", 1990 yapımı "Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni", 1988 yapımı Ömer Kavur’un kült filmi başrolünde Aytaç Arman’ın oynadığı "Gece Yolculuğu" film müzikleri kendisine Altın Portakal ödülleri kazandırdı. Bunun dışında yine Altın Portakal ödülünü kucaklayan "Kaçamak" ve "Kurbağalar" filmlerinin de müziklerini yapmıştı Özdemiroğlu. Peki ya tiyatro oyunlarına, müzikallere yaptığı müzikler.

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"Yedi Kocalı Hürmüz", "Fosforlu Cevriye", "Beyoğlu Beyoğlu" oyunlarının müziklerini kim hatırlamaz. Hele hele "Kalbim Ege’de Kaldı", "Firuze", "Delisin", "Tanrım", "Rakkas" şarkılarını dinlemeyen, söylemeyen var mı aramızda? Çok özel biriydi Attila Özdemiroğlu. Çok çok renkli bir kişilikti.

Ufak yaşlarda başlayan müzik sevgisi, yeteneği disiplin ve çalışkanlıkla birleşince onu ülkemizin en önemli müzisyenlerinden, bestecilerinden ve aranjörlerinden biri yaptı. 20 Nisan 2016’da kendisini kaybettik. Bu 20 Nisan onu sonsuzluğa uğurlayışımızın 8’inci senesi. Onu her zaman yaptığı şarkılarıyla, kibarlığıyla, güler yüzüyle ve beyefendiliğiyle hatırlayacağız. Alkışı bol olsun…