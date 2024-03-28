Zeydan Karalar ikinci döneme hazır: Seçim için oran verdi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 31 Mart’ta galibiyetten oldukça emin. Oyunun yüzde 50’ye yaklaşacağını ve en az 6 puan farkla yarışı önde bitireceğini tahmin eden Karalar, CHP’nin 5 ilçe belediyesini daha kazanabileceğini söylüyor. Karalar, Adana’da son 5 yılda neler yaptıklarını ve yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projeleri BirGün’e anlattı.

Tüm ülke gibi Adana da yerel seçimlere kilitlenmiş durumda. Muhalefet 2019’un aksine seçime bu kez ittifaksız girse de Adana’da sürpriz beklenmiyor. CHP’liler ve anketler, Zeydan Karalar’ın yeniden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçileceğini öngörüyor.

CHP’li Karalar, 2019’da yüzde 53,6’lık oy oranıyla ipi önde göğüslemişti. Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayı ve eski başkan Hüseyin Sözlü’nün oyu ise yüzde 42’de kalmıştı. Adana’da 2023 seçimlerinde de muhalefet baskın gelmiş, Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun yüzde 51’lik oyuna anca 7 puan yaklaşabilmişti. Milletvekilliği seçimlerinde de muhalefetin toplam oyu iktidar blokunun üzerindeydi. CHP yüzde 28,6; İYİ Parti 10,7; Yeşil Sol Parti (DEM Parti) ise yüzde 9,7 oranında oy almıştı.

2 milyondan fazla nüfusa ve 1,6 milyon seçmene sahip Adana’nın 15 ilçe belediyesinin 11’i Cumhur İttifakı (3 AKP-8 MHP) tarafından yönetiliyor. CHP ise Çukurova, Seyhan, Ceyhan ve İmamoğlu’nda belediyeleri elinde bulunduruyor.

31 Mart’ta Zeydan Karalar’ın karşısında Cumhur İttifakı’nın AKP’li adayı Fatih Mehmet Kocaispir olacak. İYİ Parti burada MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş’i aday çıkardı. DEM Parti’nin eşbaşkan adayları ise Arife Çınar-Mahfuz Güleryüz.

Zeydan Karalar muhalif seçmeni konsolide ediyor ve pek fire vermiyor. Fatih Mehmet Kocaispir’in ise AKP ile MHP’nin yüzde 42’lik toplam oyunun bile gerisinde kalabileceği ve Zeydan Karalar’ı sıkıştıramayacağı düşünülüyor. Bunun bir nedeni Karalar’ın karşı mahalle üzerindeki etkisi, diğer nedeni de Ayyüce Türkeş’in özellikle soyadının avantajıyla MHP’den oy çekebilmesi. Öte yandan Yeniden Refah Partisi de iktidarın küskün seçmeninin adresi oluyor.

Adana sokaklarında genel olarak “Mühendis Başkan” olarak anılan Karalar’a yönelik bir memnuniyet var. 5 yıl boyunca yapılan hizmetler ve kentte uygulanan sosyal politikalar karşılık bulmuş. 23 Mart günü bir araya geldiğimiz Karalar ile son 5 yılın nasıl geçtiğini, gelecek döneme dair Adana’da hayata geçirmek istediği projeleri ve 31 Mart yerel seçimlerinin olası sonuçları üzerine konuştuk.

Oy oranının yüzde 50’ye yaklaşacağını ve seçimi en az 6 puanla önde bitireceğini ifade eden Karalar, Sarıçam ve Yüreğir’in de aralarında olduğu 5 ilçeyi daha kazanabileceklerini söylüyor.

“ADANA HİZMET ALAN BİR KENT HALİNE GELDİ”

Türkiye, 2019 yerel seçimlerinden bu yana çok yoğun bir 5 yıl yaşadı. Siz Adana’da bu dönemi nasıl geçirdiniz?

Bizim güneydeki belediye başkanlarıyla ilgili özellikle çok talihsiz bir dönemdi. Yani pandemiyi bütün dünya yaşadı ama depremi 11 il yaşadı, bir tanesi Adana’ydı. Adana'da yıkıntıların az olması elbette depremin kolay atlatılmış olduğu anlamına geliyor ama 7400’e yakın bina yıkılacak gibi oldu ve aylarca insanlar evlerine giremedi. Onların bütün ihtiyaçlarını karşılamak hakikaten kolay değildi. Hem pandemide hem depremde 24 saat vatandaşlarımızın yanında olduk. Yani sosyal belediyecilik nasıl yapılır aslında bütün Türkiye'ye öğrettik. Sadece ben değil, bütün 11 büyükşehir belediye başkanının pandemide yaptıkları hizmetler ortada. Bizim belediyelerimiz bu süreçte çok öne çıktı. Yani maske dağıtmada, ihtiyaçları giderilmede vesaire, belediyenin önemi aslında orada çok daha iyi anlaşılır hale geldi. Ama sonuçta bu bizim 2,5 yıl zamanımızı aldı. Normalde yapacağımız hizmetleri de büyük ölçüde engelledi. Tabii bir de bu ağır ekonomik koşulları da düşündüğünüz zaman iş daha zor hale geldi ama biz onların hepsini çözdük, bu işleri tersine çevirdik. Adana’yı ciddi hizmet alan bir kent haline getirdik. Adana’da bütün bunlara rağmen 3 alt geçit yapan, 5 bulvar yapan, 10 mahalle merkezi yapan, 9 tane kreş yapan, yıllar yılı girilemeyen 221 cadde ve bulvarı yenileyen, dolayısıyla bir önceki dönemden 3,5 kat daha fazla yol için asfalt döken bir belediye yönetimi olmanın sevincini yaşıyoruz.

Pazar günü seçilmeniz durumunda ikinci kez 5 yıllık yetki alacaksınız. Adana’nın mevcut ihtiyaçlarını nasıl tespit ettiniz ve önünüze hangi hedefleri koydunuz?

Öncelikle 4 yeni bulvar yapacağız. Güneyden kuzeye, kuzeyden güneye Adana’nın ihtiyacı var. Yani insanlar aşağıda çalışıyor, sanayi aşağıda, yukarıya doğru çıkıyor. Yapılan bulvarlar artık ihtiyaca cevap vermiyor, dolayısıyla ulaşımı kolaylaştırmak için 4 yeni bulvar daha düşünüyoruz. 2 tanesi yukardan aşağıya doğru.

Metroyu tamamlayalım istiyoruz, yeni onaylandığı için. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yatırım programına alınmayan bir işle ilgili bir şey yapma şansınız yok. Yasal olarak onaylandı. 1 tramvay projemiz var. Bir de nostaljik bir tramvay projemiz var.

Bizim otogar çok eski, çok tartışılan bir konu. Otogarı yenilemeyi hedeflemiştik bu dönemde, meclise takıldı. Yeni dönemde meclisten onu geçirip Adana’yı modern ve yakışıklı bir otogara kavuşturacağız.

Kreş sayımızı 20 yapacağız. Kadınların çalışma hayatına katılmasını istiyoruz, bunu çok önemsiyoruz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk de diyor, kadınlar ekonomiye katılmazsa, ekonomide bir eksiklik olur. Özel bir kreş ayda yaklaşık 8-10 bin lira. Bunu karşılayamıyor kadınlar, o zaman ben çocuğuma bakayım diyor ve çalışma yaşamına katılmıyor. Biz çok modern kreşler yapıyoruz. Özel kreşlerin 3’te 1’i, belki 4’te 1’i fiyatına çocuklarımızı eğitiyoruz. Biz büyükşehir belediyesi olarak yapıyoruz ama bizim ilçe belediyelerimize karşı yapıyorlar. Belediyecilik anlamında, Adana’yı kreşle ben tanıştırdım. Ben Seyhan Belediye Başkanı’yken kreş yoktu, 5 kreş yaptım. Büyükşehir Belediye Başkanı’yken de sadece çalışanların çocuklarına verebileceği bir kreş vardı, o da yeni bir kreş değildi, bir bina kiralanmıştı. Biz 7 kreş yaptık, 2’si inşaatta. 20’ye tamamlayacağız.

Ayrıca 8 alt geçit yapacağız trafiği rahatlatmak için. Spor kampüsleri yapacağız. Bizim Adana çok sanatçı ve sporcu yetiştirir ama son yıllarda çok sporcu yetişmiyor. O yüzden spor kompleksleri yapacağız. Aynı zamanda uyuşturucuyla da böyle mücadele edeceğiz. Çünkü spor, uyuşturucunun panzehri. Tabii bizim işimiz değil ama uyuşturucuyla mücadelede gençleri rehabilite etmek için rehabilitasyon merkezleri kuracağız. İnsan hayatının her aşamasına dokunuyoruz.

Büyük projeleri hayata geçirirken hükümetten kaynaklı aksamalar oluyor mu?

Belediyelerin aslında hükümette çok fazla işleri yok ama hiç işleri yok desem de doğru olmaz. Diyelim ki metroyu yaptınız, getirdiniz. Projenize bir kredi buldunuz. Kredinin onaylanmaması bir engel işte. Yani onu onaylaması lazım çünkü yani size ekstra para vermez. Belki kendi belediyelerine başka kaynaktan aktarıyor olabilir, bilmiyorum onu. Biz yaşamıyoruz onu. Özellikle İller Bankası’ndan kaynakların önemli bölümünü kendi belediyelerine aktardıklarını biliyoruz. Dolayısıyla bizim projelerimizde bir onayla ilgili ihtiyacımız olur Ankara'ya, onlar onaylandığı zaman zaten biz kendi mali durumumuzu kendimiz ayarlıyoruz. Tramvayla ilgili de aynı şey söz konusu.

Türkiye çok ciddi bir ekonomik darboğazdan geçiyor. Halkın yaşadığı geçim sıkıntısını hafifletmek adına ne tür önlemler alıyorsunuz?

Küçük çiftçiye çok ciddi destekler veriyoruz. Ben iddia ediyorum, bu dönem kadar küçük çiftçiyle ilgilenen belediyeler yoktu. Sadece bizim için değil, tüm CHP’li belediyeler için söylüyorum. Ankara, İzmir, İstanbul, Aydın… Küçük çiftçiyi unutmadık. Biz 5 binin üzerinde fide verdik. Hayvancılık için yem desteği verdik. İlaç verdik. İnsanların köyünde kalması gerekiyor. Şimdi 2 ilçemizde sözleşmeli tarım yaptıracağız. Tufanbeyli ilçemiz var, buranın bakliyatları dünyanın en lezzetli bakliyatları arasında. Ama çiftçi satamadığı için ekmiyor. Yurtdışından kredisi geldi onu bile yapamadık. Dolayısıyla biz kendimiz açacağız ve sözleşmeli tarım yaptıracağız.

Sosyal yardımlarla ilgili ayrıca, Seyhan Belediyesi’nde Halk Kart uygulaması başlatmıştım. Burada da 5000 Halk Kart verdik, para yüklüyoruz halk ihtiyacını alıyor. 10 bin yemek üreten aşevi kurduk. Aç insanların evine yemek götürmek gayesiyle… Şimdi işte öğrencilere yeni yılda tek seferde ciddi bir kredi yardımımız olacak. Açlık sınırının altında hane geliri olan emeklilere sosyal destekler vereceğiz. Çok ciddi yakıt destekleri de verdik.

“OY ORANIM YÜZDE 50’YE YAKLAŞIR”

31 Mart’ta Adana’da nasıl bir sonuç çıkmasını bekliyorsunuz? Oy oranı için bir hedefiniz var mı ve hangi ilçeleri gözünüze kestirdiniz?

Bildiğiniz gibi seçime ittifaksız giriyoruz. Ama benim oyum yüzde 50’ye yaklaşır diye düşünüyorum. Çukurova zaten bizim. Her ne kadar arkadaşlar istifa edip başka yerden aday oldular ise de orayı alacağız. Yüreğir’de de aynı şekilde iddialıyız. Sarıçam’ın da dahil olduğu 5 ilçede iddialıyız. Yani buruları alabilir durumdayız. Son hafta bir değişiklik olmazsa, öngöremediğimiz birtakım pozisyonlar olmazsa, bu belediyeleri kazanacağız ve biz de belediye meclisinde rahat edeceğiz. Sanıyorum büyükşehirde minimum 6 puan fark olacak.

Türkiye'nin geleceğine ilişkin, yerel seçimin bir kırılma yaratabileceğini düşünüyor musunuz?

Biliyorsunuz iktidar, aslında bizim ufkumuzda bir iktidar değil. Ülkeyi bizim arzu ettiğimiz gibi, uygar Avrupa standartlarında bir noktaya götüremiyor. Eğer iktidar tekrar çoğunluğu elde ederse önündeki hiçbir güç duramaz. Ama halk eğer onlara sarı kart gösterirse, biz ‘Ne yapıyoruz’ diye düşünebilirler. Ya da kafalarında ne varsa onu yapmaktan vazgeçebilirler ya da erteleyebilirler. Yerel seçimin böyle bir anlamı olacak.