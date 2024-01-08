CHP'den, Murat Kurum'un adaylığına ilişkin ilk değerlendirme

AKP'nin İstanbul adayı olarak Murat Kurum'u göstermesine CHP'den ilk değerlendirme geldi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Murat Kurum 2018 ila 2023 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptı. Kurum bu dönem boyunca İstanbul'a yaptığı tek olumlu faaliyet var mıdır?" dedi. Murat Kurum'u 'imar affı'na imza atan bakan olarak hatırladıklarını belirten Günaydın, "Ve bu imar affı çerçevesinde yurttaşlarımıza tabut olan evleri de maalesef hatırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Gup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Murat Kurum'un, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Günaydın, "Gecikmiş bir açıklama olmasına rağmen kendileri adına hayırlı olsun diyelim" dedi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Günaydın, şöyle devam etti:

"Peki, Murat Kurum adı neden ilan edildi? Açıklamalardan şunu görüyoruz; diyorlar ki 'İstanbul'un iki tane büyük sorunu var, birisi kentsel dönüşümdür, diğeri ulaşımdır.' O halde Murat Kurum kentsel dönüşüm ve ulaşım sorunlarına ilaç olmak için atanıyor. Eğer hafızamızı bir kuş hafızasına benzetmiyorlar ise hep beraber hatırlayalım. 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı oldu. Ve 4 yıl 7 ay süreyle İstanbul'u yönetti. Sonra 21 yıl süreyle de kesintisiz başbakan ve cumhurbaşkanı sıfatıyla memleketi yönetti. Demek ki 'sevdam İstanbul' dediği İstanbul'un kaderi en az çeyrek asırdır Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde. Peki bu 25 yıl boyunca İstanbul, ulaşımda daha rahat bir noktaya doğru mu evrildi ya da yapı stoku daha güvenli bir hale geldi ve daha korunaklı bir kent şekline mi dönüştü? Yine vereceğimiz yanıtı Erdoğan'ın diliyle verelim. Çünkü 'İstanbul'a biz ihanet ettik, İstanbul'da dikey yapılaşmaya biz izin verdik' sözleri, Erdoğan'ın sözleridir."

"Türkiye'yi inşaat lobisinin elinde betona gömen bir Erdoğan ekonomisinden söz ediyoruz" diyen Günaydın, "Böyle bir yapının bu kadar kötü karneden sonra İstanbul'u kentsel dönüşüm alanında İstanbul'u iyi bir noktaya taşımaktan söz etmesi adeta trajikomik bir durumu ifade etmektedir" ifadelerini kullandı.

"İMAR AFFINA İMZA ATAN BAKAN OLARAK TARİHE GEÇTİ!"

Murat Kurum hakkında da değerlendirmelerde bulunan Günaydın, "Gelelim Murat Kurum'un durumuna... Murat Kurum 2018 ila 2023 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptı. Murat Kurum bu dönem boyunca İstanbul'a yaptığı tek olumlu faaliyet var mıdır? 100 bin konut imal edeceğiz, 1 milyon konut imal edeceğiz hamasetleri çerçevesinde geride bırakılan TOKİ mağdurları vardır" diye konuştu.

Günaydın, şunları söyledi:

"6 Şubat depreminin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen teslim edilebilen konut oranı yüzde 4 bile değildir. Murat Kurum için 2019 yılında imar affına imza atan bir bakan olarak tarihe geçtiğini hepimiz hatırlıyoruz. Ve bu imar affı çerçevesinde yurttaşlarımıza tabut olan evleri de maalesef hatırlıyoruz."