Demirören’in ardından Kalyon Holding de BirGün’e tazminat davası açtı

Demirören Holding’in önceki gün BirGün’e 100 bin TL tazminat talebiyle dava açmasının ardından bir dava da Kalyon Holding’den geldi. Kamudan aldığı ihalelerle sık sık gündemde yer alan Kalyon Holding internet ve basılı gazetede yayımlanan 6 haberde geçen ‘5’li Çete’ ibaresi nedeniyle tam 300 bin TL tazminat talep etti.

Demirören’in 100 bin TL tazminat talebiyle dava açmasının ardından bu sefer de Kalyon Holding gazetemiz BirGün'e dava açtı. Kamudan aldığı ihalelerle gündeme gelen Kalyon Holding, 6 haberde geçen ‘5’li Çete’ ibaresi nedeniyle 300 bin TL tazminat talep etti.



Haberlerde kamuoyunun yanıltıldığı iddia edilen dava dilekçesinde şu ifadeler kullanıldı:

“Davalının (BirGün) gerçekleştirdiği beyanlar tamamen Müvekkil’i zan altında bırakır niteliktedir. İlgili ifadeler çerçevesinde Müvekkil aleyhine senelerdir sistematik bir şekilde devam ettirilmekte olan, rencide edici ve kamuoyu nezdinde itibar ve değere gölge düşürücü eylemlerde bulunulmaktadır. İşbu eylemlerle, ‘BEŞLİ ÇETE’ ibaresiyle, gerçek dışı suç isnat edici yakıştırmalarda bulunulmakta, kamuoyu haksız yere yanıltılmaktadır. ‘BEŞLİ ÇETE’ ibaresi altında, kamuoyu karşısında periyodik olarak itibar ve değere gölge düşürmek, yolsuzluk yapmakla suçlamak ve bunu yaparken de Müvekkil’i kamuoyu karşısında yargılamak ve infaz etmek eylemlerini dava konusu içeriklerle sürdürmüştür.”

Ayrıca dava dilekçesinde Kalyon Holding’in yaptığı projelerden de övgüyle bahsedildi ve şu ifadeler kullanıldı:

“Müvekkil, İstanbul Havalimanı Projesi, Başakşehir Stadyumu İnşaatı, Bakırköy Adalet Sarayı, Kuzey Marmara Otoyolu ve ülkemize değer katan nice projeyi hayata geçirmiş, Türkiye Cumhuriyeti’ne katma değer hususunda oldukça katkı sağlamıştır. Aynı şekilde Müvekkil, yurtiçiyle sınırlı olmaksızın Rusya, Katar, Arnavutluk, Suudi Arabistan gibi birçok ülkede Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden projeler geliştirmiştir. Keza Müvekkil, iş dünyasında sergilediği yüksek sorumluluk 2 bilincini toplumsal gelişime de yansıtmış, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Kalyon Kültür’ü kurmak suretiyle sosyal sorumluluk projelerine de imza atmıştır.”

Dilekçede yayımlanan her haber için 50 bin, toplamda 300 bin TL tazminat talep edildi. Ayrıca kararın yayımlanması istendi. 6’ncı Asliye Ticaret Mahkemesi görülecek olan davanın ilk duruşması 21 Mayıs’ta olacak.

Davaya konu olan ilgili haberler ise şöyle: