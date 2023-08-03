Türkiye yüksek enflasyonda Avrupa'da açık farkla birinci sırada!

Türkiye, yüksek enflasyonda Avrupa ülkeleri arasında birinci, G20 ülkeleri arasında ikinci ve dünyada sekizinci sırada yer aldı. Türkiye'nin enflasyon oranı yüzde 47.83 olurken, ikinci sıradaki Macaristan'da bu oran yüzde 20.1 oldu.

birgun.net

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre enflasyon temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9.49 artış gösterdi, yıllık bazda ise yüzde 47.83 olarak açıklandı. On iki aylık enflasyon ise yüzde 57.45 oldu.

Türkiye, yüksek enflasyonda Avrupa ülkeleri arasında zirvede yer aldı.

Trading Economics'in verilerine göre, yüzde 47.83'lük enflasyon oranıyla Türkiye, ilk sırada yer alırken, Macaristan 20.1 puanla ikinci sırada yer aldı.

Macaristan'ı yüzde 13.7'lik enflasyon oranıyla Sırbistan, yüzde 13.2'lik oranıyla Moldova takip etti.

Avrupa'nın en yüksek enflasyona sahip 10 ülkesi şöyle oldu.

Ülke Enflasyon Oranı Türkiye %47.83 Macaristan %20.1 Sırbistan %13.7 Moldova %13.2 Ukrayna %12.8 Slovakya %10.88 Polonya %10.8 Romanya %10.25 Çekya %9.7 İsveç %9.3

DÜNYADA 8. SIRADA YER ALDI

Türkiye, yüksek enflasyonda dünyada 8. sırada yer aldı.

Venezuela, yüzde 404'lük enflasyon oranıyla ilk sırada görüldü.

Venezuela'yı yüzde 254'lük oranıyla Lübnan, yüzde 139'luk oranıyla Suriye izledi.

Dünyada en yüksek enflasyona sahip olan ülkeler şöyle sıralandı:

Ülke Enflasyon Oranı Venezuela %404 Lübnan %254 Suriye %139 Arjantin %116 Zimbabwe %101 Sudan %63.3 Surinam %54.2 Türkiye %47.83 Haiti %46.4 Küba %45.48

G20 ÜLKELERİ ARASINDA 2. SIRADA

Türkiye ayrıca G20 ülkeleri arasında yüksek enflasyonda ikinci sırada yer aldı.

İlk sırada yüzde 116'lık enflasyon oranıyla Arjantin yer aldı.

Arjantin'i 47.83'lük oranıyla Türkiye ve yüzde 7.9'luk oranıyla İngiltere izledi.

G20 ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip 10 ülke şöyle oldu: