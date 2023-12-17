5 soruda Fatih Terim fonu

Masum Gök "Benim dava dosyasından anladığım, Seçil Erzan bu işin lideri değil. Bu örgütlü bir iş ve beyin o değil. Beyin kim? Para kime gittiyse o" diyor.

Gazeteci Masum Gök, “Bence örgütsel bir takım oyunu var burada ve Seçil Erzan bu takımın forvet oyuncusu ama lideri değil” diyor. İşte 5 soruda Fatih Terim fonu.

1-) Fonun mali boyutu ne?

Fona dair net bir rakam yok. Arda Turan ile Seçil Erzan’ın dosyadaki konuşmalarına bakarsak kayıp 20 milyon dolardan bahsediliyor.

Bence en net rakam, bankanın hazırladığı bir excell tablo var o tabloda görünen, 55,5 milyon dolar gibi bir para alınmış, 45 milyon dolar gibi bir para geri verilmiş, 10-11 milyon dolar açık var. Bu para kimlerde nerede belli değil. Müşteki ve mağdur olanların bir kısmı gerçekte mağdur olmayabilirler. Bunun için ikinci soruşturmanın sonucuna bakmak lazım. Bu ikinci iddianamede kimler olacak, kimler olmayacak, kimler müşteki olacak, bu davanın nereye gideceğini bize gösterecek.

2-) Davaya yeni isimler eklenecek mi?

Bu davanın kimi eksikleri var. Herkes biz Hakan Ateş’e güvendik o yüzden para yatırdık diyor. Bu kadar insan Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun adını veriyorsa en azından bunları ifadesinin alınması lazımdı, yok. Bu davanın başka bir eksikliği daha var. Fatih Terim yok. Ne şikâyetçi ne müşteki ne şüpheli… İbrahim Çağlar diyor ki ben Fatih Terim fonu olduğu için verdim diyor, Bülent Çeviker öyle diyor. Fatih Terim’in avukatı da Terim buna para yatırdı diyor. Bankanın hazırladığı çizelgede Terim’in 700 bin dolar yatırıp 800 bin dolar faizini aldığı belirtiliyor. Buna rağmen Terim yok. Sorguda ise Terim, benim fondan haberim yok diyor, bankada 3 milyon dolar param var onu istiyorum diyor. Banka ise öyle bir para yok diyor. Biri sana 3 milyon dolarını vermese ne yaparsın? En kötü eline bir pankart alırsın eylem yaparsın. Az bir para değil. Yine bu davadaki eksiklerden biri Nur Erkasap. Müfit Erkasap’ın eşi ve Terim’in aile dostu. Nur Erkasap’ın, Volkan Bahçekapılı’nın parasını seçik Seçil Erzan’a verdiği biliniyor. Başka bir işinsanı daha Nur Erkasap’a para veriyor Seçil Erzan’a versin diye. İkinci soruşturmada bu isimler nerede yer alacak. Bu önemli bir durum.

3-) Tek sorumlu Seçil Erzan mı?

Benim dava dosyasından anladığım, Seçil Erzan bu işin lideri değil. Bu örgütlü bir iş ve beyin o değil. Beyin kim? Para kime gittiyse o. Tefeci olabilir, başka birileri olabilir. Bence örgütsel bir takım oyunu var burada ve Seçil Erzan bu takımın forvet oyuncusu. Paraları almış, vermiş. Soruşturmanın Çorlu ayağı çok önemli. Nuri Köşkdere… Çorlulu ve Erzan’ın eski sevgilisi olduğunu Ali Yörük söylüyor. İki numaralı sanık olan Yörük. Ali Yörük, Nuri Köşkdere’nin yanında uzun yıllar çalışmış. Çizelgeye göre Köşkdere 500 bin koyuyor 1 milyon dolar faiz alıyor. Bakalım ikinci soruşturmada yer alacak mı? Ali Yörük’ün Bulgaristan’a sıklıkla gidip gelmeleri, satın almaları araştırılmalı.

4-) Varlık barışından nasıl yararlandılar?

Bu davada şöyle ilginç durumlar da var. Futbolcular finanstan çok anlamıyor diyelim ama işinsanları da paralarını veriyor. Burada varlık barışı önemli. Kara paranın girişi için… Bir işadamı İsviçre’deki bankasından parayı çekiyor ve Seçil Erzan’a veriyor. O da Fatih Terim fonu olarak biliyor. Varlık barışından yararlanıp Seçil Erzan’a vermiş oluyor. Bu insanların finans müdürleri var, bu işten anlayan eşleri dostları var. Bu nasıl oluyor?

5-) Kayıp para nasıl ortaya çıkacak?

Neticede futbolcuların bir kısmı iktidara yakın ve paralarını almak için harekete geçiyorlar. Önce bankadan talep ediyorlar, banka diyor ki benim sistemimde böyle bir para yok. BDDK raporunda banka bu işten sorumlu değil yazıyor. Sonuçta davada banka yok, kimden alacaklar parayı? Seçil Erzan bende de yok diyor. Bu fazla paranın kime verildiği bulunmaya çalışılacak. Bence birkaç kişi elindeki imzalı kâğıtlar sayesinde bankadan parasını alabilir ama çoğu alamaz.