50 yıllık hayalim gerçek oldu

Ankara’da Bahçelievler İlkokulu’nda okurken her öğrencide nüfus cüzdanı ve pasonun yanı sıra bir de kütüphane kartı bulunurdu. Ben çalışkan bir öğrenci değildim ama okumayı çok severdim. Kitapları ya kütüphanede okur ya da ödünç olarak alır belli bir süre sonra iade ederdik. Nasıl aldıysak öyle teslim etmek zorundaydık kitapları. Ben hep satırların altını çizerek okuduğumdan, zaman zaman kurşun kalemle aldığım notları silmeyi unutur, bu yüzden kütüphane müdüründen azarı işitirdim. Okuma serüvenim 17 yaşındayken yazmaya dönüştü. Bodrum’da 1976 yılında bir kırtasiyeden aldığım bordo renkli kalın bir defter bir günlüğe dönüştü ve şu anda 4’üncü ciltle beraber 48 yıllık can yoldaşım oldu bu günlükler. Sonrasında şarkı sözü yazmanın dışında Ses-Hayat Dergileri, Nokta Dergisi ve Güneş Gazetesi’nde de haftalık yazılarla sürdü bu sevdam. Hep bir kitabın üstünde yazar olarak adımın geçmesi hayaliyle yaşadım desem yalan olmaz. Nedense yazarlar ve yönetmenler müzisyenlerden çok etkilemiştir beni. Bir de ortaokuldaki edebiyat öğretmenim Sadık Koçhisarlı. En iyi derslerimin başında Dil Bilgisi ve Kompozisyon gelmesine rağmen Sadık Hoca beni zorladıkça zorlar kendime göre en yüksek notları aldığım bu derslerde sanki başarısızmışım gibi davranırdı. İyi ki de öyle yapmış. Ben Türkçe’nin doğru kullanılması konusunda oldukça tutucuyum öyle ki; WhatsApp yazışmalarımda ve telefon mesajlarımda bile dil bilgisinin gerektirdiği bütün kurallara sıkı sıkıya bağlıyım. Neyse… Gelelim sadede. Benim de artık bir kitabın üstünde yazar olarak adım var.

NESİNİ SÖYLEYİM KİTAP OLDU

BirGün ailesinin bana güvenip sayfalarını açması sayesinde, bu köşede yazdıklarımın bir bölümü “Nesini Söyleyim” ismiyle kitap olarak yayınlandı. Biz Kitap etiketiyle yayınlanan bu seçkinin editörü Okşan Çeliktaş. Kapak fotoğrafını Gizem Duman Şeşen, İç kapak fotoğrafını ise Ersin Şahin çekti. Sayfa düzeni Ömer Dinç’e, kapak tasarımı ise Murat Huvaj’a ait. Çok çok hayranı olduğum üç edebiyatçı da kitabımla ilgili görüşlerini arka kapakta paylaşma nezaketinde bulundu. Zülfü Livaneli, Ahmet Ümit ve Faruk Duman’a ne kadar teşekkür etsem azdır.

Beni BirGün’le buluşturan gazetemizin eski Kültür Sanat Editörü Burak Abatay, şimdiki Kültür Sanat Editörü Işıl Çalışkan ve Yazı İşleri Müdürümüz İlker Yaşar başta olmak üzere tüm BirGün çalışanlarına, mesai arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim.

Umarım beğenirsiniz. Keyifli okumalar.

Kalın sağlıcakla…