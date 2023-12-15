Aleyna nasıl kurtulur?

Geçtiğimiz günlerde genç bir şarkıcının kişisel sosyal medya hesabından yaptığı küfürlü paylaşım oldukça tepki çekti. Aleyna Tilki’den söz ediyorum. İçinde bulunduğu ortamı eleştiren ve de sonunda “Müzik sektörünün…” diye biten paylaşımından. Tam ben müzik sektörü yok, müzik piyasası var diyecekken, sevgili Naim Dilmener Milliyet Sanat’ta “Onlarınki Müzik Endüstrisi, Bizimki Müzik Piyasası” başlığını atmış. Hemen şunu söyleyeyim henüz Dilmener’in yazısını okumadım. Ama ortak noktalarımız olacaktır mutlaka.

Aleyna Tilki’ ye dönelim. Aleyna Tilki 2000 doğumlu. Şu anda 23 yaşında. İlk kez 14 yaşındayken (yazıyla da yazalım, on dört) Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla sesini duyurdu, ardından 16 (on altı) yaşında Emrah Karaduman ile yaptığı “Cevapsız Çınlama” şarkısıyla tüm Türkiye’de tanındı… 16 yaşında bir çocuktan söz ediyoruz.

ŞÖHRETİN YIKICI ETKİSİ

Çok merak ediyorum, ufacık bir kızı cinsel bir obje olarak göstermeye- başta anne babası olmak üzere- niye kimse karşı çıkmadı? Ki bildiğim kadarıyla annesi bir eğitimci babası ise bir müzisyen. Bir pedagoga danıştılar mı kızlarını şöhretin cazip ama bir o kadar da yıkıcı etkisinden korumak için. Bir uzmandan görüş aldılar mı? Biricik kızları reşit olana, kendi kararlarını kendi alabilecek yaşa gelene kadar sahne kostümleri, çektiği video klipler hiç mi ilgilendirmedi ailesini.

Bilmiyorum Justin Bieber belgeseli “Believe”i izlediniz mi? Ben en az beş kez hayranlıkla izledim. Aleyna Tilki’nin daha yeni yeni tanındığı yaşlarda o neredeyse dünyanın en meşhur şarkıcısıydı. Yaptığı konserlerde çıktığı turnelerde arkasında gerçekten de dev bir ekip vardı. Menajerinden, mali müşavirine, hukuk danışmanından koreografına kadar. Hepsinin dikkat ettiği en önemli şey, Justin’in bir çocuk olduğu gerçeğiydi. Başarı tabii ki önemliydi ama hiçbir başarı bir çocuğun ruhsal sağlığından daha önemli değildi. Bunun için turnelerde yaşça kendisinden biraz büyük de olsa hep bir arkadaşı vardı ekibin içinde. Onunla basketbol oynayan, bilgisayarda araba yarışı yapan, sevdiği yemekleri paylaşan.

FERYADINI DUYALIM

Justin sahnede bir stardı ama sahneden indiğinde 14 yaşında bir çocuk. Pedagoglar, eğitmenler, çocuk sağlığı uzmanları en az organizatörler, menajerler ve müzisyenler kadar önemliydi Justin’in hayatında. Aleyna Tilki’nin hayatında böyle bir ekip var mıydı? Hiç sanmıyorum. 23 yaşında bir genç kız gündem olan videosunda resmen isyan ediyor. Ne mi diyor? “Zamanımda tacize uğradığım, psikolojimin neredeyse çöktüğü mekânlara yeniden çıkıyoruz. Kendimi ifade edebileceğim sahnelere de çıkmama izin vermiyorlar. Daha fazla para kazanabilmek için benim istediğim mekânlara çıkarmıyorlar. Benim moralimi bozacak mekânlara beni yazmaya çalışıyorlar. Bu sektör o kadar çok yordu ki beni. Ben şarkı söylemeyi çok özledim…”

23 yaşında gencecik bir kız yorulduğundan ve kendi istediği mekanlarda şarkı söylemeyi çok özlediğinden söz ediyor. Düşünsenize konser verdiğiniz bir mekânın neredeyse tamamını, yaptığınız müzikle hiç ilgilenmeyen, sizi pis pis kesen, cinsel ilişkiye aç bir erkek topluluğunun doldurduğunu. İnsan kendini küçülmüş, aşağılanmış hatta kirlenmiş hissetmez mi? Aleyna Tilki ile bir kez bile karşılaşmadım. Yaptığı müzikle de bir dinleyici olarak en ufak bir ilgim yok. Ama bu genç kızı fazla geç kalmadan, uçurumun kıyısından kurtarmamız ve de bu feryada duyarsız kalmamamız gerekiyor. Bu yazı umarım Aleyna’ya da ulaşır ve ettiği küfür hayatındaki son hata olarak kalır…

Kalın sağlıcakla…