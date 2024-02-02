Bu son olsun

Günlerdir Cem Karaca’nın yaşam kesitinden bir bölümün sunulduğu “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminden konuşuyoruz. Daha doğrusu filmin kısaca nasıl olduğundan değil, gösteriminin devam edip etmeyeceğinden. Zira Karaca’nın son eşi İlkim Karaca ve Feride Balkan’ile evliliğinden olan oğlu Emrah Karaca arasında film üstündeki hak sahipliğinden kaynaklanan hukuksal mücadele hâlâ netliğe kavuşmuş değil.

Ben hem İlkim Karaca hem de Emrah Karaca’yı çok iyi tanırım. Bu konuda taraf olmam gerekirse Emrah’ın yanında duracağım. Ama eminim ki İlkim Karaca’da sulh yoluyla çözecektir bu konuyu. Zira ortada çok büyük emekler verilmiş bir film var -müziklerini yapan Cem Öget’in nasıl çalıştığını biliyorum- ve de şarkılarını bilip de canlı olarak izleme şansı bulamayan, hayatı hakkında fazla bilgiye sahip olmayan milyonlarca gence büyük bir ilham kaynağı olacaktır bu film. Bu filmin mahkeme kararıyla gösteriminin durdurulmasının kimseye faydası olmaz. Sosyal medya ve basından takip ettiğim kadarıyla İlkim Karaca zaten yıllar önce bir edisyon firmasına, mirasdan kaynaklanan payı oranında Cem Karaca şarkılarını belli bir ücret karşılığında satmış. Yani artık şarkılar hakkında söz sahibi değil. Ve de film Cem Karaca’nın 1980 yılına kadar olan dönemini anlatıyor. Burada manevi haklara da bir zarar yok zira ortada İlkim Karaca yok.

UMARIM YANILMAM

Hani filmde İlkim Karaca kötü bir kadın olarak gösterilseydi buna tabii ki itiraz hakkı olurdu. Sonra, bu filmin çekileceği aylar öncesinden belliydi. Hukuksal yola filmin vizyona girmesinden bir ay önce aralık ayında değil film daha önce de başvurabilirdi. Bugün filmin durdurulması için yatırılacak teminatın son günü. Ama dediğim gibi İlkim Karaca’nın bu yola başvuracağını düşünmüyorum. Umarım yanılmam. Ayrıca Cem Karaca adının bu tür olaylarla anılmasını da hiç doğru bulmuyorum. Hayatını müziğe adamış, iyilikten, güzellikten, eşitlikten yana dünyanın en önemli yorumcularından biriydi o. Adının mahkeme tutanaklarında mirasçılar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle geçmesi benim kadar tüm dinleyenlerini de derinden üzmüştür. Cem Karaca’nın o güzelim şarkısı hem bu yazının son satırı hem de başlığı olsun. “Bu son olsun.” Kalın sağlıcakla.