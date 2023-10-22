Fazıl Say ve AKP’nin riyakarlığı

İsrail’in Gazze’de sergilediği vahşet, Batı dünyasının ve emperyalizmin iki yüzlülüğünü bir kez daha ortaya koydu. İsrail’i kınayan, Gazze’ye yardım çağrısında bulunan sanatçılar ve sporcular hedef tahtasına oturtuldu.

Fransız kulübü Nice’te forma giyen Cezayirli futbolcu Youcef Atal, Filistin'e destek mesajı paylaştığı için kadro dışı bırakıldı. Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05’te forma giyen 28 yaşındaki Hollandalı Anwar El Ghazi’nin sözleşmesi de Filistin’e destek verdiği için feshedildi.

Sanat alanında Filistin’e destek olduğu için cezalandırılan isimlerden birisi piyanist Fazıl Say oldu. İsrail'in Gazze'ye dönük saldırılarını kınayan Say’ın İsviçre’deki 4 konseri organizatör firma Migros'un kararıyla iptal edildi. Sosyal medya hesabından söz konusu gelişmeyi duyuran Say, “Ben Avrupa'da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diye bilirdim. Bu rahatsız edici olay babında, güvenim oldukça sarsıldı” diyerek tepkisini gösterdi.

Rusya-Ukrayna savaşı sırasında da bu “iptal kültürü”ne dair akıl almaz gelişmelere tanıklık etmiştik.

Örneğin; Almanya’da yaşayan Rus asıllı dünyaca ünlü orkestra şefi Valery Gergiev, savaşın ardından Almanya’daki Münih Filarmoni Orkestrası’nın birinci şefliğinden alınmıştı. Rus soprano Anna Netrebko'nun Prag konseri, savaşa karşı “yeterli tepkiyi göstermediği” bahanesiyle iptal edilmişti.

Delilik bunlarla sınırlı kalmamıştı. İtalya'daki Milano-Bicocca Üniversitesi’nde yazar Paula Nori’nin Dostoyevski üzerine vereceği ders de iptal edilmişti.

Batı dünyası, Rusya’ya karşı uyguladığı akıl dışı yaptırımları şimdi Filistin meselesinde sürdürüyor.

Say’ın Filistin’e yönelik desteği sonrasında yaşananlar sadece Avrupa’daki ikiyüzlülüğü ortaya koymadı.

Söz konusu sansürün gösterdiği bir diğer olgu ise iktidarın riyakarlığıydı.

Say’ın konserlerinin iptalinin ardından açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Sanatçımız Fazıl Say’ın İsrail’in Filistin’deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa’daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz" dedi.

Çelik’in açıklamasını duyar duymaz aklıma Aynur Doğan, Niyazi Koyuncu, Metin-Kemal Kahraman, Apolas Lermi, Leman Sam, Melek Mosso, Mabel Matiz, Gökçe, Gülşen geldi…

Bu isimlerin de konserleri Say gibi iptal edildi. Aralarında hapse atılan da var, bir ilçenin sınırlarına giremeyeceği açıklanan da…

AKP’li yetkililer veya AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in bu isimlerin fikirlerinin savunulması hakkında daha önce bir açıklama yaptığına şahit olmadık. Belli ki, Saray’ın sadece politik manevra yaparken lehine işleyecek fikirler önemli. Eğer Saray’ın işine yaramayacaksa konserler iptal edilebilir, sanatçılar hakkında soruşturma başlatılabilir, hatta hapse dahi atılabilirler.