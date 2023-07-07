Ferhangi şarkılar

Büyük usta Ferhan Şensoy’u 2’nci ölüm yıldönümünde Ses Tiyatrosu’nda Ortaoyuncular başta olmak üzere müzisyen dostlarımızla anacağız. Şensoy’un bestelenmiş şiirlerini okuyup oyun müziklerini çalacağız. 31 Ağustos’u not edelim.

Yaklaşık üç senedir BirGün’de yazmak beni inanılmaz mutlu kılıyor. Gazetede köşe yazarı olarak adımın geçmesi, yazdıklarıma gelen tepkiler, kendimi özgürce ifade edebilmem harika bir şey. Okurlardan, önemli yazarlardan, dost çevremden yazdıklarımla ilgili aldığım övgüler, en az şarkılarım kadar bu bestesiz sözlerimin de bir anlam içermesi, birilerinin – belki de bir çoğumuzun- yaşamımıza dokunması tarif edilemez. Şu anda gecenin ikisi. Tam bir tiyatro insanı Ragıp Ertuğrul’un seneyi devriyesi. Onun en sevdiği mekânda kadehlerimizi kaldırdık, kâh güldük, kâh ağladık sonra içimizdeki o büyük boşlukla dağıldık… Kaybetmek zor. Sonrasında uğurlamak da. Ölüm yıldönümünde anmak da… Bugün Derya Şensoy aradı ve de Ferhan’ın doğumgününde yapmayı düşündüğümüz ama deprem nedeniyle iptal ettiğimiz “Ferhangi Şarkılar” projesini ustanın ölüm yıldönümünde yani 31 Ağustos’ta sahneleyeceğimizi söyledi.

MÜZİKLE İLİŞKİSİ

Ferhan Şensoy’un yazar, yönetmen, oyuncu kimliğinin dışında müzikle olan ilişkisi pek bilinmez. Neredeyse tüm oyunlarında enstrüman çalar, şarkı söyler, tiyatro için müzik besteler. Bu yüzdendir ki Nurhan Damcıoğlu ve Hümeyra gibi usta müzisyenlerle “Hayrola Karyola” ve “İçinden Tramvay Geçen Şarkı” oyunlarında aynı sahneyi paylaşmıştır. Ferhan Şensoy gerçekten de inanılmaz birisiydi. Yıllar önce Gölköy için yazdığı şu şiirin güzelliğine bakar mısınız? Bu Gölköy sabahını daha çok 80’li yıllarda Gölköy’de yaşayanlar ya da oraya tatile gidenler anlayacaktır.

Horozların sesini/Kuşlar kesip geçtiler/Bulutlar utandılar/Ay afalladı/Öylece kalakaldı ortada

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Yıldızlar şaşırdılar/Henüz çeyrek geçiyor/Horoz seslerine aldanmış güneş

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Bugün erken doğuyor/Kim ne karışır/Zaten bir başka mavidir/Güneşle ay karşılıklı yaraşır/Yıldızlarda isterim/Süslü olsun gökyüzlerim.

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Bu güzelim “Yıldızlar da isterim” isimli şiiri İlhan Şeşen de hakkını vererek bestelemiş ve bizim ikinci albümümüz Yaz Bulutları’nda yer almıştı. 31 Ağustos’ta başta Ortaoyuncular olmak üzere Zuhal Olcay, Vedat Sakman, Nejat Yavaşoğulları, Gündoğarken Ses Tiyatrosu’nda hem Ferhan Şensoy’un bestelenmiş şiirlerini hem de oyun müziklerini çalacağız. Şimdiden 31 Ağustos tarihini not edelim ve bu büyük ustayı onun çok sevdiği oyun müzikleriyle ve şarkılarla analım…