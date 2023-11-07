İstanbul’u kazanan kurultayı kazandı

CHP siyasetinde çok bilinen bir inanç vardır. Türkiye’nin nüfusu en kalabalık kenti olması nedeniyle kongrelere en fazla delege gönderen İstanbul’da ipi göğüsleyenin Büyük Kurultay’a da damgasını vuracağı… Bu matematiksel güce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik delege teveccühü, İstanbul’un sahip olduğu ekonomik güç de eklenince CHP’nin 38’inci Kurultayı’nda da bu inanç bir kez daha doğrulandı.

Özgür Özel, Genel Başkanlık yarışına “100 oy bile alamaz” değerlendirmelerinin muhatabı olarak başladı. Bu yarışta kendisine en büyük desteği veren Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanı olduğu İstanbul’un İl Kongresi’ni “Değişimciler” in adayı Özgür Çelik’in, genel merkezin adayı Cemal Canpolat’a karşı kazanması rüzgarın yönünü değiştirdi. İstanbul’dan gelen başarı haberi, kurultayın sonucunda etkili olacağı bilinen kararsız delegeleri de değişim yanlısı tavır almaya yönlendirdi.

Diğer il kongrelerinden farklı olarak blok liste ile seçimin yapıldığı İstanbul İl Kongresi’ni “Değişimciler” in listesi kazanınca da 1336 delege içindeki önemli bir ağırlık Özgür Özel’e destek veren gruba geçti. Nitekim Büyük Kurultay’a birkaç gün kala 185 İstanbul delegesi Özgür Özel’e destek açıklaması yaparak Özel’e önemli bir katkı sağladı. Daha sonra 5 delegenin de bu gruba katılması ile İstanbul Delegasyonu’nun tamamına yakını kurultay öncesi oyunun rengini belli etti…

Kurultay sürecinde kamuoyuna ve medyaya hakim olan “Kılıçdaroğlu, kılpayı kazanır” beklentisi İstanbul delegesinin hem matematik hem de moral olarak verdiği destek, Özgür Özel’e CHP’nin Genel Başkanlığı yolunun açılmasında büyük katkı sağladı. Sonuçta bir kez daha “İstanbul’u kazanan kurultayı kazandı”…

Kurultaya damgasını vuran İstanbul, kurultayda seçilen Parti Meclisi’ne de ağırlığını koydu. Yeni Parti Meclisi’ne en yüksek oyu alarak seçilen yeni üyeler de İstanbul Delegasyonu’ndan çıktı. İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen İstanbul Milletvekilleri Gökan Zeybek ile Özgür Karabat ve CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Bedirhan Berk Doğru ilk üç sıradan PM üyesi oldu. Zafer Partili Anıl Ulukuş'un Kılıçdaroğlu'na danışman olmasına tepki gösterdiği için İstanbul Gençlik Kolları Genel Sekreterliği görevinden alınan Ozan Işık dördüncü sıradan seçildi. İstanbul Gençlik Başkanı Cem Aydın dokuzuncu, İmamoğlu’nun siyasi danışmanı olan Baki Aydöner de onuncu sıradan PM’ye girdi.

10 İSİM ÖZEL’İN LİSTESİNİ DELDİ

İstanbul’un Parti Meclisi’ne ağırlığını koyarak çıktığı kurultayda yapılan seçimin diğer dikkati çekici sonuçlarına bakıldığında da görülenler şunlar:

Özgür Özel’in Parti Meclisi anahtar listesine karşı liste çıkartan Oğuz Kaan Salıcı 363 oy almasına karşın kotalardan yararlanarak seçilenler nedeniyle yeni PM’de yer alamadı. Seçim sonrası TSK’ye yönelik açıklamaları nedeniyle tartışma yaratan, parti içinde de iki tarafın görüş ayrılıklarının görünür olmasında etkisi bulunan Sezgin Tanrıkulu da seçilmek için yeterli olan 406 oya ulaşmasına karşın kadın ve gençlik kotası nedeniyle PM üyesi olamadı.

YAVUZYILMAZ’IN TEK KİŞİLİK BAŞARISI

Salıcı’nın listesinden Saniye Barut, Semra Dinçer, Ali Haydar Hakverdi , Aylin Nazlıaka, Gonca Orhan, Müslüm Sarı, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm ve Koza Yardımcı, Özel’in listesini delerek Parti Meclisi’ne girdi.

Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka, kadın kotasından yararlanarak listeye girebildi. Nazlıaka’ya PM üyeliğinin yolunu açan kota, CHP Bilim Platformu’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel’in, BYKP listesinden Parti Meclisi’ne girmesini engelledi.

Yolsuzluk haberleri ile kamuoyunun gündemine gelen Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz her iki anahtar listede de yer almamasına karşın 461 delegenin oyun alarak Parti Meclisi’ne seçilmeyi başardı.

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen ancak Özel’in anahtar listesinde yer alan eski Milletvekili Tahsin Tarhan ile eski TTB Başkanı Sinan Adıyaman da seçilmeyi başaramadı.

Kurultay’dan sonra partinin en yetkili ikinci organı olan Parti Meclisi Cumartesi günü toplanarak yeni dönemin genel merkez organlarını belirleyecek.

“Değişim” söylemiyle çıktığı yolda önce yakın çalışma arkadaşlarının partinin son yıllardaki etkili isimlerinden oluşması nedeniyle “Eskilerle değişim olmaz” değerlendirmelerine takılan Özel, yeni PM listesi ile bu eleştirilerden büyük ölçüde kurtuldu. İkinci en yaygın değerlendirme olan “İmamoğlu’nun emanetçisi” yorumları da bu süreçte sık sık önüne çıktı. Henüz bunun olmadığını söyleyecek kadar veri yok. İki isim kurultayın hemen ardından basının önüne çıkarak aralarındaki ilişkiyi “Kardeşlik” olarak isimlendirse de gözler, PM’de etkinliği olan İstanbul’un dolayısıyla İmamoğlu’nun bundan sonraki süreçte ne kadar belirleyici olup olmayacağında. Özel, parti içi demokrasiyi kurumsallaştırmayı amaçladığını sık sık dillendirdi ancak bunu yaparken “Birilerinin onayına muhtaç “ görüntüsü verirse kendisinden beklenen güçlü muhalefet lideri imajını oluşturamaz.

O nedenle cumartesi günü yetkili organların seçiminin yapılacağı PM toplantısı, kurultay sonrası Özel’in ikinci önemli sınavına sahne olacak.