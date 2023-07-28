Komşuda yangın, bizde talan…

İnsanlığın geleceği, yaşam kaynağımız olan ormanlar küresel iklim krizine bağlı olarak artan yangınlar nedeniyle ciddi tehdit altında.

Mevsimsel döngünün bozulması, düzensiz ve aşırı yağışlar, yüksek sıcaklıklar, su kaynaklarının azalması/kirlenmesi ve kuraklık gibi etkenler insanlık içinde uzun vadede gıda üretimi ve erişimini etkileyecek bir tehlikeye yaratıyor. Küresel ısınmaya bağlı yüksek sıcaklıklarla birlikte oluşan kuraklık yangınlar için kolay tutuşma ve hızlı yayılma tehlikesiyle birlikte uzun vadede gıda üretimi ve erişimini de etkileyecek bir tehdide dönüşüyor. Eko sisteme, yaşama ve ekonomiye etkileriyle önemle mücadele edilmesi gereken iklim krizi anlaşılmaz biçimde -belki de en kolay anlaşılır haliyle- en çok da kapitalizmin ve yırtıcı neo liberal ekonomi politikalarının umursamazlığıyla karşı karşıya.

Kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve korunup geliştirilmesinin önünde küresel rant politikaları var. Bu nedenle tüm doğal yaşam alanlarımız kentleşme/yapılaşma baskısı altında yavaş yavaş yok ediliyor. Kapitalizmin sınırsız, sorumsuz kâr anlayışıyla kışkırttığı tüketim kültürü aslında daha fazla enerji, daha fazla çevre kirliliği ve bunların sonucu olarak küresel iklim krizi ve insanlığın sonu demek. Özetle, tüketerek mutlu olmak aslında yavaş yavaş intihar etmek demek.

2018 Atina Mati’de, 2019-2020 yıllarında Avustralya’da, 2020’de California ve Oregon’da, 2021’de ülkemizde pek çok ilimizi kapsayan çok sayıda yangınlarla yok olan ve bir çok ülkenin topraklarından daha büyük ve geniş ormanlık alanın sadece bu ülkelerin kaybı olmadığını görmek ve iyi kavramak önemli.

Yazık ki peş peşe yangınlarla mücadele etmek zorunda olduğumuz kavurucu bir yaz geçiriyoruz. Ülkemizde Kaş, Marmaris, Adana, Muğla’da çıkan yangınların bu kez hızlı kontrol altına alınabilmiş olmasından mutluluk duyuyoruz. Ancak ne yazık ki 2022’de Midilli’de Dadia ormanında yaşanan büyük yangının hasarı onarılamadan Rodos, Korfu ve Evia adalarından da bir haftadır söndürülemeyen yangınlarla ilgili haberler kaygı verici. Buna ek olarak ülkemizde iklim krizi ve orman yangınları için gerekli önlemi almayan sermaye odakları bu kez de Muğla Akbelen’de orman katliamı gerçekleştiriyor. Kömür madenleri, taş ocakları için ülkemizin akciğerleri ormanlarda ağaç kesimi teşvik ediliyor. Ormanı savunan köylülere kolluk gücüyle ağır müdahale ediliyor.

DAYANIŞMA YAŞATIR

Ege denizinin iki kıyısında geçmişten bugüne yaşanan deprem ve yangınlar gibi büyük afetler karşısında komşumuz Yunanistan ile aramızdaki dayanışma ve yardımlaşma bağının her iki ülke halkı için kardeşlik duygusunu pekiştiren iyileştirici etkisi özeldir.

Komşumuz topraklarında yaşanan felâketin üzüntüsünü en derin şekliyle paylaştığımızı belirtiyor ve dünyanın tüm yaşam alanları ve halkları adına sesleniyoruz;

Daha iyi ve sürdürülebilir bir yaşam için;

-Ekonomi politikalarıyla doğa talanına derhal son verilmeli, rant politikalarından vaz geçilmeli,

-Doğa ile doğal yaşamın gerçek sahipleri olan canlılar arasına çıkar ilişkileri ve yapılaşmayla duvar ören anlayışa son verilmeli ve yaşam alanları özgürleşmeli,

- Yapısal müdahalelerle afetlere karşı koruma kalkanı zayıflayan ormanlarımız, topraklarımız için riskleri azaltacak önlem, koruma ve denetim programları devreye alınmalı,

-Afet anında hızlı ve etkin müdahale için yetkin eğitim ve ekipman donanımını güçlendirecek adımlar atılmalı,

-İklim kriziyle mücadele ciddiye alınmalı. Bilim insanları, sivil toplum örgütleri ve halkın taleplerine kulak verilerek doğaya hasar veren yatırım politikaları durdurulmalı ve afet risklerini azaltıcı, onarıcı çözümler üretilerek küresel oluşumlarla, platformlarla işbirliği içinde kriz yönetimi örgütlenmeli.

2018 Büyük Atina yangını sonrası kardeş örgütümüz SYNIPAKSI ile birlikte aynı acıları tekrar yaşamayacağımız hayaliyle Atina’da hükümet ve yerel yönetim temsilcilerini ziyaret ederek dayanışma duygularımızı iletme fırsatı bulmuştuk. Dileğimiz yangınların bir an önce sönmesi ve hasar yönetimi aşamasına geçilmesidir. ‘Komşumuzun kayıpları bizim kayıplarımızdır’ diyerek dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Ege Barış ve İletişim Derneğimiz ve SYNIPARKSI dayanışması ile bize düşen katkı ve ihtiyaçlara yönelik yapabileceklerimiz için hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.

Dostlukla…



Ege Barış ve İletişim Derneği

İmza: Başkan Zeynep Altıok Akatlı