Muğla’da 2019 havası var

Adaylar büyük oranda değişse de Muğla’da sonucun beş yıl öncesine yakın olması bekleniyor. Aday belirleme süreci sancılı geçse de CHP bir adım öne çıkıyor.

Muğla’da yerel seçim yarışının üç aday etrafında sürüyor. CHP’de halen Bodrum Belediye Başkanlığı’nı yürüten Ahmet Aras, AKP’de eski Bakan ve Milletvekili Aydın Ayaydın ve İyi Parti’den de Milletvekili Metin Argun kenti yönetmek için aday oldu. Muğla büyükşehir olduğu yoldan bu yana CHP tarafından yönetiliyor. Muğla 2012 yılında büyükşehir ilan edilirken o dönem merkez ilçe belediye başkanı olan CHP’li Osman Girgin halen görevini yürütüyor.

Muğla’nın özellikle Marmaris, Bodrum, Fethiye, Milas gibi Akdeniz ilçeleri sadece Türkiye’de değil dünyada isminden çokça söz ettiren bölgeler. Bu ilçeler turizmin yarattığı katkıyla sadece ekonomik alanda değil merkez ilçe Menteşe ile birlikte kentin ana nüfus gücünü de oluşturuyor.

AKP’DE ADAY SIKINTISI

Büyükşehir’de yarış CHP’li Ahmet Aras ve AKP’li Aydın Ayaydın arasında geçiyor. İYİ parti adayı Milletvekili Metin Ergun neredeyse tüm anketlerde yüzde 20’nin altında görülüyor.

Erdoğan tarafından büyük bir övgüyle aday olarak açıklanan Aydın Ayaydın’ın şehirde beklenen ilgiyi görmediğini AKP örgütüne bakarak da kestirmek mümkün. Kırsaldaki seçmen tarafından “yabancı“ karşılanan Ayaydın, sahillerde yaşayanlar tarafından siyasi serüveni nedeni ile tereddütle yaklaşıldı. Ayaydın AKP içinde de yanlış aday tercihi olarak değerlendiriliyor. CHP’li Ahmet Aras’ın ismi nispeten geç açıklanan belediye başkanlarından olsa da Bodrum’da geçirdiği 5 yıl tanınırlık konusunda sorun yaşamasının önüne geçmiş görünüyor. Bizim de eşlik ettiğimiz kısımda gördüğümüz kadarıyla kentin her ilçesine her mahallesine ve kentte yaşan tüm kesimlerine ulaşmakta çok sorun yaşamadığı görülüyor. Bu ilginin ne kadarının oya döneceğini 31 Mart akşamı göreceğiz.

Muğla seçiminin kaderini belirleyecek iki önemli kezim var. Birincisi emeklilerin ikincisi ise üreticiler. İki kesimin de çok fazla sıkıntıda olması ve merkezi iktidara tepki duymaları CHP’li Aras’a olan desteği daha da artırdı. Büyükşehir’de DEM’in yüzde 4’e yakın bir oyu var. Bu oyu büyük oranda muhafaza edecek gibi görünüyor. DEM ayrıca Fethiye dışında neredeyse tüm sahil ilçelerde de aday gösteriyor. Bu anlamıyla bazı ilçelerde seçimin belirleyicilerinden biri olmaya aday.

İLÇELERDE İYİP FAKTÖRÜ

CHP Menteşe’de çok rahat. Neredeyse seçim bitmiş havası var. Bunun yanında Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi ilçelerde İYİ Parti’nin güçlü adaylarla ağırlığını koyması hatta bazı ilçelerde kazanacak noktada olması seçim yarışını başka noktaya çekiyor. Özellikle CHP’nin aday belirlemede sorun yaşadığı, süreci sancılı geçirdiği ilçelerde bu durum daha belirgin görülüyor. Fethiye’de uzun süre belediye başkanlığı yapan ve geçen dönem Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Behçet Saatcı, Marmaris’de Ali Acar ve Datça’da Serkan İğci, İyi Parti adına seçim yarışının içinde olan isimler. Bununla birlikte bu ilçelerde MHP’nin de güçlü olması ve milliyetçi oylarda yaşanan bölünme CHP adaylarını bir adım öne çıkarıyor.

Muğla’da 2019 seçimlerine yakın bir sonucun çıkması kimse için sürpriz olmayacaktır.

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KENT KİMLİĞİ YARATACAĞIZ

CHP’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras’la Menteşe’de bulunan merkez seçim bürosunda bir araya geldik. Aras kendisine biçtiği en önemli görevlerinden birinin kent kimliği yaratmak olduğunu söyleyerek söze başladı. Aras, “Türkiye’nin dışa açılan en önemli kapılarından biri Muğla. Daha çok ilgiye ve desteğe ihtiyacı var” dedi

Ahmet Aras Muğla ilgili projelerini sıralarken ilk sıralardan birine kent ulaşımını koydu. Aras, “Ulaşım için zor bir coğrafyadayız. Karayolunda mutlaka iyileştirme yapmalıyız. Ama onun ötesinde deniz ulaşımını devreye sokmak zorundayız. Deniz işletmesini devreye sokacağız” dedi.

Başta su olmak zere altyapıda da problemler olduğunu söyleyen Aras “çok önemli yatırımlar yaptık. Başta Bodrum olmak üzere birçok noktada hem su arıtma tesisleri hem de yeni hat çalışması yaptık. Bunları arttırmamız gerektiğinin farkındayız. 200 bin insanın yaşadığı ilçelerimizin nüfusu yılın 5-6 ayı ortalama 1 milyon kişi ağırlıyor. Bunu göz önüne alan bir projelendirme yapmak durumundayız” dedi. Merkezi hükümetin de Muğla’da yaşanan mevsimsel nüfus değişikliğini dikkate alması gerektiğini söyleyen Aras, “çok düşük projelerle dev yatırımlar yapmak zorunda kalıyoruz. Burada ticaret yapıp para kazanan onlarca işletme vergisini bile Muğla’ya ödemiyor. Kentin bu özelliği bugüne kadar yok sayıldı” ifadelerini kullandı.