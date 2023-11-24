Öğretmenler günü

İzmir’e doğru yola çıktık. Kimbilir kaçıncı yolculuk kaçıncı turne kaçıncı konser telaşı. Karşıyaka Belediyesi’nin Öğretmenler Günü etkinliği için düştük bu sefer yollara. Öğretmen deyince şöyle bir durmak lazım. Bir toplumu şekillendirme, yönlendirme ve geleceğini belirlemenin yolu onlardan geçer. Onlar bir toplumun aynasıdır. Toplum da onların bir aynası. Dünyadaki en önemli mesleklerin başında gelir öğretmenlik.

Ne güzel demiş Ali Rıza Binboğa “İlk öğretmen” şarkısında: “Öğretmen kutsaldır ana gibi/Öğretmen kutsaldır baba gibi/Öpülesi elleri var şirin tatlı dilleri var/Bir harf için kırk yıl köle olunuyorsa/Yirmi dokuz kere kırk yıl kölesiyiz öğretmenin” Aradan yıllar geçse de ilkokul öğretmenini hatırlamayan var mıdır? Ya da ortaokul ve lise yıllarında ilgi duyduğumuz alanlarda bize yol gösteren ufkumuzu açan hâlâ unutamadığımız öğretmenlerimizi.

BUGÜNKÜ BEN OLMAM

Aslında hepimizin hayatına yön veren birçok insan var. Mesela daha 11-12 yaşlarındayken Ankara’da Polis Radyosu’nun arabesk ağırlıklı çalma listesini dinlerken, bendeki müziğe olan ilgiyi fark eden, hepimizin idolü Beşir Ağabey bir yüzünde Cat Stevens bir yüzünde Pink Floyd’un olduğu o turuncu kaseti vermeseydi ben yine böyle şarkılar yazabilir miydim? Gökçe Cansever’in “İçimdeki Ben”, Engin Geçtan’ın “İnsan Olmak” kitaplarını okumasaydım bu yaşıma kadar hiç kavga etmemeyi becerebilir miydim bilmiyorum. Ya da Cumhuriyet Lisesi Malazgirt Ergin İzci Ocağı’nda izciyken ocakbaşımız Yavuz Oran’ın kamp ateşi başındaki felsefi ve siyasi konuşmalarını can kulağıyla dinlemeseydim bugünkü ben olur muydum? Dünyada bazı alanlar tıp, hukuk, bilim, poltika ve sanat gibi insanın hayatına doğrudan dokunan meslekleri içinde barındırıyor. Bu alanda çalışanlar aynı zamanda birer yol gösterici ve öğretmen olmak zorunda.

YOZLAŞMANIN SEBEBİ

Son yıllardaki çürümenin, yozlaşmanın en büyük sebeplerinden biri eğitim sistemi ve eğitim kalitesindeki düşüşten kaynaklanmıyor mu? Türkiye’de 103 adet Güzel Sanatlar Lisesi, 132 Anadolu Lisesi, 293 Teknik Meslek Lisesi, 320’ye yakın Fen Lisesi ama bunların karşılığında 4.413 adet İmam Hatip Lisesi var. Her ilde ikişer üçer üniversite açılması neyi değiştirdi? Dünyadaki eğitim kalitesiyle yarışan kaç üniversitemiz var? Profesörlerimizin kaç makalesi dünyadaki önemli dergilerde yer alabiliyor? Neyse bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Fazla canınızı sıkmayayım. Atatürk’ün yolunda ilerleyen, bağnazlığa geçit vermeyen, öğrencilerine kendi çocuklarıymış gibi davranan, onları bilgiyle donatan büyük, küçük demeden tüm öğretmenlerimizin ellerinden öperim… Kalın sağlıcakla…